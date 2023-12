Володар 19 Греммі. Помер легендарний співак Тоні Беннетт

19 .

:

ѳ⳿ , -. .

- 2019-. : Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images

, ' , 1926 ' -. 10 , . , '.

³ 쳿, 1944- ͳ. , ' – ' , .

1951 Because of You -, . , Blue Velvet, Rags to Riches .

:

1962 I Left My Heart in San Francisco – - 20- .

' 19 , 2001 , 50 . , , ij, , , , , .