Володар 19 Греммі. Помер легендарний співак Тоні Беннетт

Американський поп- і джазовий співак Тоні Беннетт помер у віці 96 років. Кілька років тому йому діагностували хворобу Альцгеймера.

Про це повідомила у п'ятницю, 21 липня, його представниця, пише The Guardian.

За словами Сільвії Вайнер, Беннетт помер у своєму рідному місті Нью-Йорку. Причини смерті легендарного співака не було названо.

Тоні Беннетт на концерті у Нью-Йорку у 2019-му. Фото: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images

Тоні Беннетт, справжнє ім'я якого Ентоні Домінік Бенедетто, народився в 1926 році у сім'ї італійських іммігрантів у Нью-Йорку. Коли йому було 10 років, він вже професійно співав. У підлітковому віці став співаючим офіціантом, заробляючи гроші для сім'ї.

Він продовжував співати під час служби в армії, куди його призвали у 1944-му та відправили до Франції та Німеччини. Повернувшись додому, він розпочав співочу кар'єру – спочатку під ім'ям Джо Барі, а потім Тоні Беннетт.

У 1951 році його пісня Because of You посіла перші сходинки хіт-парадів, що принесло йому славу. Успіх тривав десятиліття, коли його пісні Blue Velvet, Rags to Riches ставали хітами.

У 1962 році він здобув статус суперзірки завдяки своїй версії пісні I Left My Heart in San Francisco – вона принесла йому дві нагороди Греммі й увійшла до поп-стандарту 20-го століття.

Зрештою за свою кар'єру Беннетт отримав 19 нагород Греммі, в тому числі нагороду за життєві досягнення у 2001 році, і продав понад 50 мільйонів платівок по всьому світу. Мав дуети з такими популярними зірками як Пол МакКартні, Барбра Стрейзанд, Селін Діон, Стінг, Емі Уайнхаус, Андреа Бочеллі, Арета Франклін, Леді Гага.

Беннетт і Леді Гага. Фото: Kevin Mazur/Getty Images for LN