Українські бібліотеки отримають 25 тисяч книжок англійською мовою

До кінця 2023-го року українські бібліотеки отримають 25 000 книжок від британських видавництв у межах спільної ініціативи Українського ПЕН, британського благодійного фонду Book Aid International, Англійського ПЕН (English PEN), Міжнародного ПЕН (PEN International) та "Нової Пошти".

Про це повідомила в коментарі УП. Життя виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен.

Триває збір заявок від бібліотек з усіх куточків України – заповнити форму можна до 1 вересня включно за посиланням: https://bit.ly/3DK6Naj

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Восени 2023 книжки різних жанрів англійською мовою для дорослих, підлітків та дітей доставлять з Великої Британії до Києва, де діє офіс Українського ПЕН.

Далі їх розподілять між бібліотеками, відповідно до їхніх запитів та надішлють поштою, також книжки планують доставляти під час волонтерських поїздок ПЕН.

Ідея ініціативи виникла у квітні цього року в рамках Лондонського книжкового ярмарку. Тоді Англійський ПЕН, один із партнерів української програми на ярмарку, вирішив долучитися до ініціативи "Незламні бібліотеки", оголосивши про збір книжок англійською мовою на своїх заходах.

Там само також відбулася перша зустріч ПЕН-центрів із керівництвом благодійного фонду Book Aid International, у рамках якої з’явилася ідея привезти більшу кількість книжок англійською мовою до України.

"Перед тим, як запустити ініціативу, ми провели попереднє опитування, щоби зрозуміти запит українських бібліотек. У ньому взяло участь 100 бібліотек з різних куточків країни. З‘ясувалося, що найбільший запит від книгозбірень був на видання англійською для дітей та підлітків: художня література, нон-фікшн, видання для вивчення англійської мови. Також бібліотеки потребють класику, біографії, мемуари, репортажі, есеї, видання для саморозвитку та сучасну прозц англійською мовою", – розповідає Тетяна Терен.

Запит був від 10 до 2000 примірників на одну бібліотеку.

"У процесі роботи над проєктом нам було важливо розуміти, як книгозбірні презентуватимуть видання іноземною мовою своїй аудиторії, тому ми просили повідомити в опитуванні також про промоцію цих видань", – сказала Тетяна, уточнюючи, що бібліотеки планують організовувати розмовні та молодіжні клуби, співпрацювати зі школами та вчителями іноземних мов, створювати відеоматеріали та анонсувати у локальних медіа і власних соцмережах, що у них з’явилася добірка нових книжок англійською мовою.

Передовсім підтримку отримають бібліотеки, що постраждали від війни Росії проти України.

"Хоча ми плануємо підтримати максумальну кількість запитів бібліотек з різних регіонів України", – каже Тетяна Терен.

Ініціатива "Незламні бібліотеки"

Український ПЕН розпочав проєкт "Незламні бібліотеки" у червні 2022 року. За підтримки іноземних партнерів, українських видавництв та небайдужих українців ПЕН збирає і передає нові книжки українською й англійською мовами для бібліотек на звільнених та прифронтових територіях, що постраждали через війну Росії проти України.

За цей час до бібліотек в Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях отримали понад 12 000 книжок.

Нова міжнародна ініціатива спрямована на підтримку книгозбірень в усіх регіонах України.

"В умовах повномасштабної війни росії проти України зберігати та збільшувати книжкові фонди нелегко: починаючи з 24 лютого 2022 року російські окупанти зруйнували або пошкодили понад 570 українських бібліотек. Водночас в Україні на сьогодні зафіксовано 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, що змінило умови роботи бібліотек по всій країні: так, деякі бібліотеки-партнери Українського ПЕН обслуговують в рази більше людей, інші фіксують зміну цільової аудиторії й, відповідно, потребують оновлення книжкових фондів, також є бібліотеки, які переїхали з прифронтових територій у безпечніші регіони й діють сьогодні як хаби", – зазначають у ПЕН.

Ініціатива із доправленням до України 25 тис. англомовних книжок, за словами міжнародних партнерів, орієнтована на дітей та підлітків, які зможуть поглиблювати вивчення англійської мови.