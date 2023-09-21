Українські композитори прориваються на українські сцени: огляд музичних прем'єр нового сезону

Вересень – місяць старту нових сезонів у великих та малих операх і філармоніях. А також це час оголошення прем'єр. Музична оглядачка УП.Життя Наталка Писанка аналізує свіжі програми класичної музики українських сцен Києва, Львова, Дніпра, Одеси і констатує: українська музика увірветься на них і у ваше життя. Там будуть і твори, замовлені театрами сучасним українським композиторам, і твори колись забуті та врешті віднайдені.

На заставному фото: прем'єра опери "Хитрий Лис", написаної композитором Іваном Небесним за мотивами поеми Івана Франка "Лис Микита" в Дніпровському академічному театрі опери та балету 16 вересня 2023 року.

Київ

Національна філармонія України задає тон загальноукраїнській тенденції повернення на українські сцени творів українських композиторів. Вона відкрила сезон прем'єрою симфонічного твору "Рубікон" сучасного українського композитора Сергія Пілютікова, написаного на замовлення головного диригента філармонії Миколи Дядюри. На концерті також виступив польський піаніст Шимон Нерінг, який здивував всіх виконанням на біс "Елегії" Миколи Лисенка.

Реклама:

17 вересня відбулась ще одна непересічна подія: відвідувачі Філармонії вперше почули нову версію Другої симфонії знаного українського композитора Бориса Лятошинського, перекладену для 2 фортепіано у 8 рук. Відкриття твору та перекладення музики зробив композитор, музикознавець Гліб Фаренюк.

Це ювілейний 160-й сезон для цього закладу і він насичений світовими прем'єрами українських композиторів: це будуть твори Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Ігоря Щербакова, Олексія Скрипника.

1 жовтня тут відбудеться концерт циклу "Київський простір" до 60-річчя Київського камерного оркестру під орудою диригентки Наталії Пономарчук. Звучатимуть твори Леоніда Грабовського, Валентина Сильвестрова, Валентина Бібіка, Євгена Станковича та Віталія Губаренка.

31 жовтня – прем'єра дитячої антивоєнної опери "Брундібар" Ганса Краси.

Новий сезон Національної філармонії багатий і на фестивалі:

30 вересня - 8 жовтня : КиївМузикФест-2023;

: КиївМузикФест-2023; 12-18 листопада : КиївБарокФест "Галантні Європи";

: КиївБарокФест "Галантні Європи"; 1-3 грудня : Міжнародний фестиваль гітарної музики;

: Міжнародний фестиваль гітарної музики; 25-31 березня 2024 року: Перший фестиваль симфонічної музики SYMPHO KIDS FEST для дітей від 2 до 16 років.

Концерт 17 вересня у Національній філармонії України. Музика Ріхарда Вагнера й Бориса Лятошинського для двох фортепіано на вісім рук. Виконують Марія Клименко, Олександр Олійник, Максим Шадько та Гліб Фаренюк.

Київська Опера (Київський муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва) відкрила сезон мюзиклом "Піноккія" молодого українського композитора Бориса Севастьянова. Автор лібрето – Дмитро Тодорюк. 15, 16 і 17 вересня були три прем'єрні покази вистави з повністю розкупленими квитками. Це яскрава вистава бродвейського рівня, яка підкорює харизмою і голосами виконавців, продуманою режисурою і сценографією, але перш за все – душевністю. Сподіваюся, така практика, як у випадку Київської Опери – конкурс серед українських композиторів на написання музичних вистав – стане постійною для українських театрів.

Реклама:

Інтрига Київської Опери – постановка нового балету, назву якого вирішили поки не розголошувати, але ексклюзивно для УП.Життя директор-художній керівник театру Петро Качанов поділився інформацією про майбутню прем'єру. Це буде балет Анатолія Кос-Анатольського "Сойчине крило" за новелою Івана Франка. Львівська опера, де цей балет ставився ще у 1950-х, надала для постановки єдину знайдену партитуру. Тож 25 грудня Київська Опера планує розпочати нову Різдвяну історію прем'єрою балету "Сойчине крило".

Також Київська Опера продовжує цикл концертів "Романс в укритті" – у підвальному приміщенні театру, обладнаному під сцену, для яких знаходить нові перлини української пісенної лірики.

І варто нагадати про унікальність цього театру в українському вимірі: всесвітньо відомі опери (наприклад, "Ромео і Джульєтта" Шарля Гуно або "Богема" Джакомо Пуччіні) йдуть тут у майстерному українському перекладі.

Прем'єра мюзіклу "Піноккія" 15 вересня в Київській опері. Фото з Facebook театру.

Національна опера України підійшла до тренду на українські твори вкрай обережно: 29 і 30 жовтня у театрі заплановано прем'єрні покази дитячої опери "Кіт у чоботях" композитора Юрія Шевченка. Для гарантованого успіху запросили зіркову режисерку Оксану Тараненко, відому яскравими постановками опери "Катерина" Олександра Родіна в Одеській опері і оновленого "Запорожця за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського у Львівській опері.

Наприкінці сезону Нацопера запланувала прем'єру опери "Трубадур" Джузеппе Верді у постановці Віталія Пальчикова – головного режисера "Київської Опери".

Прем'єра мюзіклу "Піноккія" 15 вересня в Київській опері. Фото з Facebook театру.

Чудова новина для поціновувачів бродвейських мюзиклів: Національна оперета України отримала ліцензію на показ легендарного мюзиклу "Чикаго" Джона Кандера, тож на українських глядачів чекає велика прем'єра!

У новому театральному сезоні відновляться покази мюзиклу "Звуки музики" Річарда Роджерса і йтиме улюблена багатьма глядачами "Сімейка Адамсів" Ендрю Ліппа.

І неодмінно відвідайте український пригодницький мюзикл "Тигролови" за романом Івана Багряного – найяскравішу постановку минулого сезону в Національній опереті. Найближчий показ вже завтра, 22 вересня.

Мюзикл "Тигролови" в Національній опереті. Фото з Facebook театру

Наприкінці листопада Оперета ще один раз прийматиме лабораторію Opera Aperta і її археологічну оперу "Чорнобильдорф" від композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Далі лабораторія повезе "Чорнобильдорф" в Нью-Йорк для показу в театрі LaMama та на фестивалі Prototype. Opera Aperta також готує і прем'єру на наступний рік. Назву нового твору незабаром оголосять, але як каже Ілля Разумейко про дату пре'єри і деталі твору, "поки що по них все туманно".

Шанувальників сучасної хореографії може зацікавити прем'єра балету M. H. O. T. F. ("Мій дім на двох ногах") від театру сучасного танцю Insha Dance Company композитора Віктора Рекала і постановника Іллі Мірошниченка. Вистава фокусується на тілесній рефлексії про дім, його фізичне та духовне значення для тих, хто був змушений його покинути.

Постановник Раду Поклітару 21 жовтня представить прем'єру балету "ДискриміНАЦІЯ" від "Kyiv Modern-Ballet" на музику Георга Фрідріха Генделя і Валентина Сильвестрова.

Львів

Головним акцентом сезону у Львівській національній опері стануть балетні прем'єри. 23 і 24 вересня відбудеться прем'єра оновленого балету "Даремна обережність" (музика Петера Гертеля, Адольфа Адана, Фердинанда Герольда). Це вже третє прочитання однієї з найдавніших вистав у репертуарі Львівської опери. У центрі уваги – закохані, які, попри класову нерівність, виборюють право на своє кохання.

14 жовтня – театралізована ораторія Євгена Станковича "Псальма війни".

2 і 3 грудня – ключова подія сезону – прем'єра балету "Тіні забутих предків" (музика Івана Небесного, лібрето Василя Вовкуна, хореографія Артема Шошина). До постановки залучили митців з Україн та Литви.

І на завершення сезону Львівська опера підготувала прем'єру однієї з найкрасивіших і найтрагічніших опер XX сторіччя – "Діалоги кармеліток" Франсіса Пуленка. Це буде друга за сезон співпраця з литовським сценографом Арвідасом Буйнаускасом.

Львівський органний зал у новому сезоні продовжить серію "Історичних концертів", у межах якої на сцені звучатимуть маловідомі та забуті твори української класики. Зокрема, 6 жовтня відбудеться реконструкція опери (або ж "співогри") Сидора Воробкевича "Ольга".

14 жовтня – ще один концерт з серії "історичних". У виконанні Луганського симфонічного оркестру в Органному залі звучатиме музика до балету "Євпраксія" українського композитора XX сторіччя Олександра Канерштейна та прем’єра – симфонія "Дерево снів" композитора і диригента Івана Остаповича.

З 19 жовтня по 10 листопада у Львівському органному залі відбудеться щорічний Львівський міжнародний органний фестиваль. На нього, окрім українських органістів, запрошено музикантів з Німеччини і Польщі.

14 грудня Органний зал спільно з Харківським університетом мистецтв презентує проєкт "Музика заліза та бетону", де будуть виконані твори молодих харківських композиторів.

У Львівській філармонії цієї осені увага традиційно прикута до Міжнародного фестивалю сучасної музики "Контрасти". Цьогоріч у програмі 14 подій 10-денного маратону (з 29 вересня по 8 жовтня). Виступатимуть знані музиканти з України, а також запрошені гості з Польщі й Німеччини. На відкритті фестивалю можна буде почути музику одразу семи сучасних українських композиторів. 30 вересня звучатиме музика лише Валентина Сильвестрова, 7 жовтня – Валентина Бібіка. У концерті 1 жовтня "Діалог зі Скориком", прозвучать прем'єри творів лауреатів Всеукраїнського конкурсу композиторів імені Мирослава Скорика.

Одеса

Одеська національна опера, попри постійні обстріли влітку, почала свій новий сезон ще 4 серпня. І днями завершує VIII Міжнародний фестиваль "Оксамитовий сезон в Одеській опері", що складався з 16 подій.

1 жовтня Одеська опера почне "освітній" сезон з мистецької програми для дітей "Подорож маленького музиканта". Цей проєкт дає змогу познайомитися з театром у інтерактивній формі.

У жовтні почнуться репетиції балету "La Folia" на музику Олександра Родіна у постановці Олексія Скляренка. На листопад заплановано поновлення опери "Служниця-пані" (режисерка-постановниця Оксана Тараненко). Навесні очікуємо прем’єру опери "Дон Паскуале" Гаетано Доніцетті у постановці режисера Лінаса Зайкаускаса.

Упродовж всього сезону в Одеській опері триватиме "Нова Музика України". Він запрошує до співтворчості сучасних українських композиторів та проводить концерти-присвяти видатним українським композиторам. Уже відбулися концерти-зустрічі з Олександром Родіним і Золтаном Алмаші, готуються моноконцерти з творів Івана Небесного, Мирослава Волинського, Віталія Губаренка.

Дніпро

Оперний театр прифронтового міста почав 50-й театральний сезон 16 вересня прем’єрою опери "Хитрий лис" Івана Небесного. Цю оперу за казкою Івана Франка композитор написав на замовлення Львівської опери. Прем'єра у Львові відбулася 2020-го, а зараз команда Львівської опери допомогли дніпровським колегам здійснити постановку на своїй сцені.

Дніпропетровська філармонія відкрила сезон 15 вересня. На концерті-відкритті, зокрема, прозвучала прем'єра Подвійного скрипкового концерту Максима Коломійця "Чотири ріки на свічці, що тане". А напередодні стало відомо, що Метрополітен-опера поставить на своїй сцені оперу Максима Коломійця на лібрето Джорджа Бранта про викрадення росіянами українських дітей.