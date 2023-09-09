Це читомо: русифікація українців, сексуальність середньовіччя та історія для дорослих

Тетяна Петренко
13887
9 вересня 2023

Якими б не були останні події у світі, ми завжди знаходимо місце для книжок. Вони відволікають від непростої реальності, заряджають враженнями і допомагають краще зрозуміти себе і світ навколо нас.

УП.Життя рекомендує новий книжковий огляд, який спеціально для нас зробили книжкові експерти з Читомо – роман про насильницьку русифікацію українців, нонфікшн про несподіваний бік середньовіччя, адаптацію популярного ютуб-каналу і дещо іще.

Реклама:

Перекладна проза

Міранда Ковлі Геллер. Паперовий палац

переклад Оксани Дятел. Київ: РМ, 2023

Міранда Ковлі Геллер. Паперовий палац

Міранда Ковлі Геллер прийшла в літературу з кіноіндустрії. Вона – голова відділу драматичних серіалів HBO і точно знає, як вибудувати драму і створити персонажів, що зачіпають. "Паперовий палац" – її дебютний роман, що вже встиг стати бестселером за версією The New York Times і потрапити в довгий список Жіночої премії за художню літературу.

Елеонорі 50. Вона відпочиває з родиною на Кейп-Коді й справляє враження успішної та задоволеної життям матрони. Водночас за епізодами ідилічного літнього відпочинку жінка пригадує історію свого життя, яке виявляється далеким від світлого і щасливого. Підліткове зґвалтування, складні стосунки з розлученими батьками і коханцями своїх батьків – Елеонор доводилось вчитись закривати своє серце від світу і знищувати своїх кривдників. Проте в цій жінці є також місце для любові. Протягом відпочинку Елеонор переживає бурхливий роман з крашем своєї юності, яких пов’язує страшна підліткова таємниця. Та чи можливо приховати сексуальні вилазки до коханця від матері, чоловіка й дітей? І скільки ще брудних родинних таємниць випливе у цій книзі?

"Паперовий палац" – це роман про те, скільки бруду й насилля чекає на дівчину на шляху до її дорослішання. І на відміну від казок, героїням цього роману немає кого кликати на допомогу. Жоден лицар не з’явиться і не знищить потворного монстра, яким виявляється вітчим чи син вітчима. Жінки "Паперового палацу" не можуть чекати на порятунок від батька й матері, адже ті є далекими чи так само безпомічними. Тому героїні цього роману виростають сильними, жорсткими та іронічними. Адже тільки так вони можуть вижити і зберегти власну цілісність.

Реклама:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Юліяна Матанович. Чому я вам брехала

Переклад Алли Татаренко. – Київ: Темпора, 2023

Юліяна Матанович. Чому я вам брехала

Література Балкан – добре відомий і співзвучний українському досвіду феномен. А такі письменники, як Міленко Єргович чи Славенка Дракуліч – справжні зірки перекладної прози. "Чому я вам брехала" поповнює українську поличку перекладів літератури про Балкани. Ця книжка належить перу хорватської письменниці й літературознавиці ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Юліяні Матанович, яка відтворює світ славонського дитинства.  

"Чому я вам брехала" має структуру збірки оповідань, проте всі тексти пов’язані між собою і відтворюють історію дитинства, юності й трохи зрілості оповідачки. Ця книжка нагадує музейний зал, адже кожне з оповідань розгортається навколо історії про певну річ – светр, годинник, фотографію, плащ. Уважність до світу речей як Прустова мадленка відтворює пам’ять про давноминулі події і померлих людей. І це не світлі ідеалізовані спогади. Оповідання Матанович розповідають про важливих людей, які переживали свої особисті маленькі драми. Як тітка оповідачки, що ніяк не міняла вдома люстру, адже та була подарунком з її першого шлюбу. Те, що тітка не могла висловити чи може навіть відгорювати на словах, назавжди залишається присутнім в інтер’єрі її дому. Те, що у фантастичній літературі неодмінно перетворилося б на привидів і демонів тут залишається непримітною річчю. Але якщо потерти цю річ, як лампу, з неї вилітає джин спогадів і таємних почуттів.

Прив’язаність до речей і їхньої пам’яті в цій книзі дивовижна. І через цю особливість "Чому я вам брехала" настроєво перегукується з "Музеєм невинності" Орхана Памука. Тільки якщо Памук розповідає любовну історію, то тексти Матанович крутяться навколо родинних секретів і почуттів. 

Марджан Сатрапі. Курча з чорносливом

переклад Оксани Макарової. – Київ: Видавництво, 2023

Марджан Сатрапі. Курча з чорносливом

Марджан Сатрапі – ірано-французька авторка, добре відома своїм автобіографічним мальописом "Персеполіс" про Іран часів Ісламської революції. Її новий переклад українською поступається за розмірами "Персеполісу", але не поступається за глибиною.

"Курча з чорносливом" – щемка історія про нереалізоване кохання, створена цілком у стилі близькосхідної чи європейської середньовічної літератури. В центрі книжки – Нассер Алі Хан, музикант, який шукає музичний інструмент тар на заміну тому, який зламала його дружина. Не знайшовши, він лягає в ліжко, вирішуючи померти. З перших сторінок Нассер здається таким собі drama queen і повірити в серйозність його намірів складно. Але незабаром ми дізнаємося, що цей чоловік і справді помре від горя. А його драма значно глибша за побутові родинні сварки й поламаний інструмент. Неочікувано, що історія, названа на честь їжі, насправді розкриє драму рівня "Лейли й Меджнуна" чи іншої видатної старовинної близькосхідної літератури.

Цікаво, що в назву винесено назву улюбленої страви героя, хоча зв’язок між їжею і любов’ю може бути неочевидним для українських читачів. Річ у тім, що кулінарна образність має місце в розмовах про кохання у близькосхідній літературі. Любов в східній поезії випалює внутрішні органи, а згадки про печінку, що перетворилась на кебаб, означають дуже сильне любовне переживання. Тож згадки про курча з чорносливом в цій книзі відсилають до чуттєвості героя, до його дитячої недолюбленості, складних стосунків з матір’ю та забороненого кохання. 

Українська проза

Ганна Городецька. Господь не любить веганів 

Львів: Видавництво Старого Лева, 2023

Ганна Городецька. Господь не любить веганів 

Тема ментального здоров’я все активніше просувається в Україні, проте вона не є новою для художньої літератури. Тему неврозів, істерії чи спадкових психічних хвороб охоче досліджують автори межі 19-20 століть. Варто пригадати "Блакитну троянду" Лесі Українки чи твори Агатангела Кримського, герої якого відрізнялися неврозами. Звісно, за 100 з гаком років психологія і психіатрія вийшли на новий рівень, і література теж не пасла задніх.

Нова книжка письменниці Ганни Городецької "Господь не любить веганів" занурює нас у світовідчуття дівчини з психічними проблемами і суїцидальними думками. Героїня думає про себе винятково як про жабу, не має сил, щоб харчуватись, налагоджувати соціальне життя чи працювати. Жаба переживає розрив з хлопцем і болісно реагує на стосунки своєї сестри, проте це лише вершина айсберга.

У своєму світопереживанні дівчина нагадує розгублену дитину. Власне, те, що вона гидка жаба, вибодовується на контрасті з її сестрою, яку героїня називає феєю. Так-так, це та сама ідеальна сестричка, яка не створює проблем вдома і чиї ідеальні зошити забирають на виставку. На яку багатьом з нас втомлені батьки радили рівнятись. Один із рівнів дитячого травмування, на якій жабі не пощастило. Такий собі класичний мотив бабиної і дідової дочки в реаліях сучасного світу.

Через пряму мову ми бачимо жабу дівчинкою у власній голові. Дитиною, що злякано визирає на світ з тіла дорослої жінки. Цікавого вигляду в романі набуває і травма героїні. Це не привид на горищі чи монстр в підвалі, а карильйон, інструмент із системи дзвонів, який заховано в осерді квартири жаби. 

Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР

Київ: Лабораторія, 2023

Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР

"Дзвінка. Українка, народжена в СРСР" – це хроніка народження української ідентичності. Та водночас це хроніка зросійщення й вироблення комплексу меншовартості в тисяч українців. Це повільний роман, в якому не вибудовується захопливий сюжет. Натомість авторка, журналістка Ніна Кур’ята, вдається до детального документування епохи своєї героїні, чиє дитинство припадає на добу Брєжнєва.

Дзвінка живе в смт Любашівка і відчуває себе людиною другого сорту. Вона сприймає російську мову як мову благородну, адже це мова радіо і телебачення, мова великих міст. Вона, як і бабці навколо неї, щиро боїться, коли помирає черговий генсек ЦК, адже наступний може показати себе слабким, і тоді Америка атакує її город своїми ядерними боєголовками. Так, радянська пропаганда – це те, що органічно циркулює в крові героїні. Все своє дитинство дівчинка щиро хоче бути хорошою комуністкою. Проте в житті Дзвінки стається багато маленьких подій, якій розхитують беззаперечну віру в цю насаджувану псевдорелігію.

Свого часу Василь Стус багато критикував радянську систему, що заохочує мешканців Донеччини відмовлятись від української мови викладання. Україномовна Дзвінка у своєму смт іде до російського класу. Сама обирає це і відчуває заохочення своїми родичами. Бо ж українська в їхній системі світу – маргінальна сільська мова.

"Дзвінка" сприймається як гіркі пігулки, що повертають пам’ять. Повільність оповіді і прискіпливість до деталей епохи робить читання цієї книжки терапевтичним сеансом. Вам розблокує десятки мерзенних спогадів про радянську і пострадянську реальність, яка послідовно калічила нашу ідентичність.  

Нонфікшн

Стефанія Демчук. Доба постів і карнавалів

Київ: Віхола, 2023

Стефанія Демчук. Доба постів і карнавалів

Чи було середньовіччя темною добою розвитку людства? Як наші пращури виживали між сеансами спалення відьом і епідеміями чуми? Історикиня Стефанія Демчук розвіює міфи про епоху середньовіччя і пояснює, яким насправді було життя в ту епоху.

Попри всі міфи про жіночу безправність, неіснування поняття дитинства і тотальну заборону на сексуальне задоволення в середні віки пані Демчук показує, що все було не зовсім так. Вагітних жінок середньовіччя годували цукром і курятиною (бульйон із зацукрованої курки, ви тільки уявіть!). А до дітей ставились не набагато відмінніше від сьогоднішнього. Звісно, їх не годували йогуртами, але спеціальна дитяча дієта на той час існувала. Нею вважалось мигдальне молоко, цукор і курка. Це може звучати дивно нам сьогоднішнім, проте саме ці продукти в середньовічній уяві сприяли продукуванню здорової крові, а отже, здоровому росту дітлахів. А якщо малюкам середньовіччя давали розбавлене вино, то в такий спосіб дорослі убезпечували їх від зарази.

"Доба постів і карнавалів" засвідчує, що секс в середньовіччі теж був. Ба більше, пенітенціали, керівництва для священників-сповідників, детально розбирають, за який сексуальний гріх яке покарання призначати. І з цих текстів ми дізнаємося про дуже різноманітне, зокрема й гомосексуальне, життя тогочасних людей.

Величезним плюсом цієї книжки є відсилання до оригінальних текстів і цитування із них. Все ж авторка – науковиця і знає, що слова треба підкріплювати фактами. Інший важливий момент книжки – це інтегрованість Київської Русі в розмову про культуру європейського середньовіччя. Те, що розповідає Демчук, стосується і наших теренів. А ще після цієї книжки вам точно буде цікавіше роздивлятись полотна Брейгеля та інших видатних майстрів, адже тепер ви знатимете, на що звертати увагу.  

Петер Слотердайк. Терор з повітря

переклад Олександри Григоренко. – Харків: ist publishing, 2023

Петер Слотердайк. Терор з повітря

Чи думали ви колись, що Голокост і обробка сільськогосподарських угідь від шкідників – пов’язані феномени? А стурбованість ХХ-ХХІ століть екологією є безпосереднім наслідком застосування синильної кислоти й зарину як зброї? Один з найвпливовіших німецьких інтелектуалів Петер Слотердайк розмірковує про те, як змінилась війна в ХХ столітті і як винахід і застосування газової зброї вплинули на світовідчуття людей і мистецтво.  

Автор починає свої роздуми з Першої світової й застосування в 1917 р. в битві біля Іпру хімічної зброї. Але газова зброя змінила не лише правила війни. Після Першої світової ці самі розробки не зникли нікуди, а були пристосовані для побутових потреб – боротьби з сільськогосподарськими шкідниками й в гігієнічних цілях у боротьбі з паразитами. А тепер згадайте конвенційне висловлювання першої половини ХХ століття про євреїв як розносників зарази. Це не збіг. Людство використало той самий газ і ті самі мовленнєві конструкції для боротьби з вошами і сільськими шкідниками, а тоді для знищення євреїв.

До речі, ми часто вживаємо фразу, буцім якби Гітлеру свого часу дали реалізуватись як художнику, ніякої катастрофи ХХ століття не сталося б. У світлі газових атак Першої світової можна переглянути цю тезу. Адже Гітлер і сам попав під газову атаку і страждав від її наслідків. Звісно, це не дає нам "істинну першопричину" трагедії ХХ століття, а лише підсвічує зв’язки між процесами минулого століття.  

Олег Криштопа, Іван Дерейко. Історія для дорослих

Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2023

Олег Криштопа, Іван Дерейко. Історія для дорослих

Від початку повномасштабного вторгнення книжки з історії України опинилися в тренді. А серед нових історичних видань вартує звернути увагу на книжку "Історія для дорослих", яка є адаптацією сценаріїв однойменного ютуб-каналу. Авторами цього проєкту є історик Іван Дерейко та журналіст Олег Криштопа, добре відомий своєю документальною прозою, зокрема книжкою "Останні українці Польщі".

"Історія для дорослих" має цікаву структуру. Це не типова хронологічна розвідка, а книжка вибудувана за схемою навчання іноземній мові – за рівнями. На базовому рівні автори розмістили історію лінгвоциду, крадіжок росіянами всього українського і ревізією того, скільки разів і в який спосіб росіяни намагалися знищити Україну.  

Матеріал у книзі підібрано на догоду нашому часу. Він допоможе швидко знайти фахові відповіді про місце України у світі й подає дотепні біографії видатних українських діячів. "Історія для дорослих" дає змогу швидко розібратися з історичними фейками, якими країна-агресор годувала нас впродовж десятиліть.

Читайте також: Це читомо: Оппенгеймер, роман про Запоріжжя, історія Галичини та інші нові книжки


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1895
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2857
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20583
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій