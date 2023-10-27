Помер художник-монументаліст Анатолій Гайдамака

Помер художник-монументаліст та заслужений діяч мистецтв України Анатолій Гайдамака. Про це повідомила мистецтвознавиця Євгенія Моляр у Facebook.

Митець став головним художником Національного музею історії України у Другій світовій війні, що звели у 1974 році.

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Анатолій Гайдамака. Фото: Аграрна партія України

Разом з інженером-будівельником Володимиром Баруленковим, архітектором Вадимом Гопкалом та іншими митцями Гайдамака став лауреатом Шевченківської премії за архітектурне і художнє оформлення філії Центрального музею Володимира Леніна у Києва. Вже після здобуття Україною незалежності, у 1993 році будівля стала "Українським домом" на Європейській площі.

Серед його найвідоміших творів – Пам’ятний хрест на місці Батуринської трагедії 2004 року, Меморіал пам’яті героїв Крут 2006 року та Меморіал жертвам голодомору 1932-1933 років, створений 2008 року. У 2009-му за наказом Кабміну меморіал утворив Національний Музей Голодомору.

Анатолій Гайдамака народився 9 червня 1939 року на Чернігівщині. У 1961 році закінчив Харківське художнє училище, у 1967-му – Московське вище художньо-промислове училище.

Одразу після завершення навчання почав працювати в інституті "Київпроект" художником-архітектором.

Анатолій Гайдамака та його донька на фоні мозаїки митця. Фото: Христина Гайдамака

"Мені пропонували працювати у Волгограді, обіцяли "золоті гори", але я повернувся в Україну, бо більш ніде не хотів "осідати", хоча довелося жити в гуртожитку, а згодом винаймати житло. Спершу відпрацював три роки у столиці в "Київпроекті" архітектором, а потім пішов на творчу роботу. На "власних хлібах" працював і як архітектор, і як монументаліст", – говорив Анатолій Гайдамака.

Він допомагав оздоблювати інтер’єри музеїв, зокрема музею Михайла Коцюбинського, музею Миколи Островського, перейменованого зараз на Музей пропаганди, Державний літературний музей в Одесі, музей "Чорнобиль". Проєктував як культурні, так і громадські споруди – займався оздобленням Національного банку України. Також створював монументальні твори, у яких втілював мозаїчні панно, проєктував вітражі та писав картини.

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