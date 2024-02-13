Куб із кортену на місці школи: обрали концепцію меморіалу в селі Ягідне на Чернігівщині

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України оголосило переможця проєкту на кращу концепцію меморіального комплексу школи Ягідного на Чернігівщині. Під час окупації селища в будівлі тримали 370 людей протягом 28 днів.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Переможцем всеукраїнського конкурсу стало архітектурне бюро Derbin Arch. Архітектори зберегли будівлю школи, проте додали візуальний образ куба, з якого стікає вода. Він створений з кортенової сталі, стійкого до атмосферної корозії матеріалу. На думку журі, конструкція вписується в середовище природи та лісу поряд.

Концепція меморіального комплексу. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

"Куб втілює всі страждання та страхи війни. Вода це сльози, які пролили жителі Ягідного. Будівля школи збережена до найменших дрібниць, за винятком центральної частини, як можливість рухатися далі і формувати нові сенси. Стрічка, що в’ється навколо комплексу – прогулянкова алея – це символ ріки і спокою", – описують проєкт в Держагентстві.

Експозиційний простір знаходиться всередині та ззовні – на подвір’ї стоять залишки зруйнованої техніки, а зайшовши в будівлю, можна натрапити на мультифункціональний виставковий простір.

Серед меморіальних експонатів: місця страт та поховань місцевих жителів, залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупантів.

Переможці конкурсу отримають 50 тисяч гривень і право заключити договір зі Службою відновлення у Чернігівській області для розробки проєктно-кошторисної документації.

Концепція меморіального комплексу. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Після оголошення переможців конкурсу голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм детальніше розповів про фінансування і реалізацію проєкту, адже в соціальних мережах створення меморіального комплексу назвали "не на часі".

Він зазначив, що допоки фінансування на будівництво не передбачено, першочерговий пріоритет визначили у відбудові пошкодженого житла та інфраструктури.

"Все інше, у тому числі меморіал, – коли знайдеться фінансування в настане час. Сподіваємось на допомогу меценатів. Якщо серед гнівних коментаторів раптом є бажаючі профінансувати меморіал – це буде доречно. Але планувати треба. Навіть планувати те, як ми будемо загоювати рани після війни. Не всі плани здійсняться, але якісь стануть реальністю або й перевершать її", – розповів Найєм.

Меморіальна табличка у Ягідному. Фото: Мустафа Найєм.

Також він опублікував склад журі конкурсу. До нього увійшли:

Дмитрюк Олександр – начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ Чернігівської РДА, член Чернігівської обласної організації Національної спілки архітекторів України (Україна, Чернігів)

– начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ Чернігівської РДА, член Чернігівської обласної організації Національної спілки архітекторів України (Україна, Чернігів) Бондар Ганна – архітекторка, Народний депутат Верховної Ради України IX скликання (Україна, Київ)

– архітекторка, Народний депутат Верховної Ради України IX скликання (Україна, Київ) Головко Максим – архітектор та співзасновник організації "Урбанина" (Україна, Київ)

– архітектор та співзасновник організації "Урбанина" (Україна, Київ) Олійник Антон – архітектор, співзасновник бюро "BURØ architects" (Україна, Київ)

– архітектор, співзасновник бюро "BURØ architects" (Україна, Київ) Швидка Олена – голова Іванівської сільської ради Чернігівської Області (Україна, Чернігів)

– голова Іванівської сільської ради Чернігівської Області (Україна, Чернігів) Пошивайло Ігор – директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності (Україна, Київ)

– директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності (Україна, Київ) Дьомін Станіслав – архітектор, урбаніст (Україна, Київ)

– архітектор, урбаніст (Україна, Київ) Польгуй Валерій – житель села Ягідне, депутат Іванівської сільської ради (Україна, Чернігів)

– житель села Ягідне, депутат Іванівської сільської ради (Україна, Чернігів) Шерстюк Жанна – заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації (Україна, Чернігів)

– заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації (Україна, Чернігів) Наливайко Петро – провідний спеціаліст-архітектор ПП "АРДІ КА" (Україна, Чернігів)

– провідний спеціаліст-архітектор ПП "АРДІ КА" (Україна, Чернігів) Мазур Тетяна – заступник голови Чернігівської обласної організації Національної Спілки Архітекторів України.

Відновлення школи у селі Ягідне

Відкритий архітектурний конкурс на проєкт зі створення меморіального комплексу в Ягідному Чернігівської області був оголошений 18 жовтня 2023.

Причиною для створення меморіальної пам'ятки стали трагічні події, які пережили мешканці під час окупації. У березні 2022 року 370 людей майже місяць утримували російські військові в нелюдських умовах у підвалі школи. Серед них були 70 дітей і, зокрема немовлята.

Фото з підвалу школи у Ягідному, яке згодом потрапило на обкладинку журналу TIME.

Тоді за час окупації 11 людей померло.

Як зазначили в Держагенстві відновлення та розвитку інфраструктури, після звільнення Ягідного жителі не захотіли бачити школу місцем навчання.

"Вони вирішили створити меморіал закарбувати свій героїчний досвід та історичну пам’ять про трагічну подію для майбутніх поколінь", – написали в агенстві.

В оголошеному конкурсі було зареєстровано 13 заявок. На розгляд журі було подано 4 проєкти.