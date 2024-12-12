Книга року ВВС 2024 оголосила переможців

Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві, повідомляє ВВС Україна.

Книгою року стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка".

"Це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни", – пише про книжку-переможницю ВВС Україна.

"Мої жінки" також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.

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У 2016 році Юлія випустила першу книжку — збірку прози "Неболови. Навчи мене мріяти", яка увійшла до довгого списку "Книги року ВВС-2016".

ВВС Україна

У номінації Есеїстика переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" видавництва "Наш Формат".

Юрій Рокецький є музикантом й новим фронтменом гурту "Мертвий півень". Біографія соліста "Братів Гадюкіних" Сергія Кузьмінського – його літературний дебют.

ВВС Україна

Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Грася – українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Її книжка–картинка "Сукня для Марусі" увійшла до короткого списку "Книги року BBC 2022".

"І ніякі це не вигадки" – збірка казкових історій, які письменниця створила для своєї маленької дочки.

ВВС Україна

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.

Переможець у кожній номінації отримує 1 000 британських фунтів у гривневему еквіваленті.

До журі конкурсу Книга року ВВС входить літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, політтехнолог Віталій Чепинога, професор Кнасаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка ВВС Україна Марта Шокало.

Підсумок 20-літньої роботи премії Книга року ВВС ВВС Україна

У 2023 році Книгою року ВВС оголосили "Драбину" Євгенії Кузнєцової, Дитячою книгою року "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" Івана Малковича, а книжка Ростислав Семків "Пригоди української літератури" стала найкращою в Есеїстиці.