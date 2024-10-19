Як українські письменники розвантажували 27 тисяч книжок з Британії для бібліотек

У п'ятницю, 18 жовтня, команда Українського ПЕН пакувала книжки для українських бібліотек разом з дієвцями культури. Це другий транш британської ініціативи Book Aid International, який налічує 27 тисяч видань англійською мовою та спеціальні двомовні видання.

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Разом з українськими книгами їх передадуть бібліотекам, що постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Книжки, що за цей день розклали на складі, мають відправитися до бібліотек Миколаївської області. Минулого разу команда Українського ПЕН збирала посилки для Херсонщини. За їхніми словами це трохи більше 3 тисяч книг.

Поступово стіна з коробок зменшувалася завдяки нескінченній роботі. Михайло Палінчак

Книги на складі Українського ПЕН знаходяться в кожному кутку. Колоннами розкладені на підлозі, розфасовані по коробках, ховаються від стільцьями, лежать на столах і підвіконнях. Усі їх треба розфасувати по категоріях та віднести до необхідної точки.

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Наталка Кузьменко шукає серед видань найцікавіше. Михайло Палінчак

"Тут у нас зовсім різножанрові книги: є іноземні новинки, ромкоми, казки, альбоми з уроками малювання та в'язання. Усе залежить від того, який запит нам надавали бібліотеки", – пояснюють бувалі сортувальники.

Авторка Світлана Ройз сортує книжки у дитячому відділі Михайло Палінчак

Зали невеликого складу поділені на окремі зони: художня література для дорослих, нонфікшн, для дитячих книжок виділена інша кімната. Саме там над сортуванням працювали Світлана Ройз, Світлана Тараторіна та Вадим Карп'як.

Донька Світлани Ройз також прийшла допомагати сортувати дитячі книжки. Михайло Палінчак

Амбасадори Українського ПЕН – дієвці культури, поети, письменники й актори – протягом дня приїжджають на склад та допомагають з роботою. У кожного з них є свої ролі. Хтось відкриває запечатані посилки, хтось має розносити порожні коробки від книжок у "коробкову комору".

Ведучий Вадим Карп'як вивантажує книги з коробок Михайло Палінчак

"Це для нас вже така гра", – говорить координаторка проєкту "Незламні бібліотеки" Анастасія Євстратенко, – "Потрібно постійно пересуватися простором і шукати чи є вже ці книжки десь у залі, чи треба формувати новий стовбчик книг".

Одна з ролей на сортуванні - відносити пусті коробки. Михайло Палінчак

У цих книжкових колоннах зібрані книжки від провідних британських видавництв – Bloomsbury, Cambridge University Press, Hachette, HarperCollins, Pineapple Lane, Simon & Schuster, Head of Zeus, National Gographic та інших.

Цього разу надіслали багато книжок Габріеля Гарсії Маркеса. Минулого разу, - розповідає Тетяна Терен, - надіслали різні видання "Доріана Грея" Оскара Вайлда. Михайло Палінчак

У "дорослій зоні" ведуча Мирослава Барчук та власниця київської книгарні Наталка Кузьменко ставлять на форзацах печатки "Book Aid International/PEN Ukraine", акторка Римма Зюбіна сортує видання та розносить стоси книжок на їхні означені місця. Жартома пропонує класифікувати книжки за кольорами. Хоча за цей день прозвучали різні варіанти для сортування, команда притримується варіанту з тематичними зонами.

Римма Зюбіна займалась різними активностями: пропечатувала книжки, сортувала їх та відносила до необхідних зон. А ще багато жартувала Михайло Палінчак

До процесу також долучилися поет Михайло Жаржайло, журналістка Ольга Герасимʼюк та французька авторка Анн Шам-Массар.

Франзуцька авторка Анн Шам-Массар також сортує книжки. Михайло Палінчак

Окремо, в імпровізованій відпочинковій зоні складу, відкладені спеціальні двомовні видання від видавництва Pineapple Lane. Це твори українських авторства Галини Кирпи, Оксани Лущевської, Галини Ткачук, Анни Хромової. Переважно серед них дитячі розвиваючі дитячі видання про пригоди й домівку. А ще про війну, що розпочалася в 2014 році, – "Війна, що змінила Рондо" Романи Романишин та Андрія Лесіва.

Письменниця Світлана Тараторіна Розносить книги до необхідніх місць Михайло Палінчак

Виконавча директорка Тетяна Терен розповідає, що команда Українського ПЕН збирається для пакування книжок близько двох разів на місяць. Очікують і наступні поставки від Book Aid – вже наступного року.

Тетяна Терен серед видань, наданих британськими видавцями спеціально для бібліотек. Михайло Палінчак

"Ми закриваємо потреби бібліотек за заявками, які нам лишали ще у 2023 році. Це більше 800 заявок і навіть зараз ми отримуємо нові запити. Усі їх ми закриємо, втім на це потрібен час", – говорить Терен.

Деякі книжкові стовпи більші, інші ж налічують по 5-7 примірників. Михайло Палінчак

В одну коробку для бібліотеки пакують різноманітні книжки за різними жанрами і напрямами, щоб залучили широку аудиторію читачів. Формують їх постійні члени команди ПЕН.

Вже зібрані коробки для бібліотеки Миколаївщини збирає комунікаційниця Українського ПЕН Ганна Устинова Михайло Палінчак

"Тут не можна працювати тим, хто любить книжки. Ти точно починаєш їх постійно роздивлятися і зупиняєшся", – говорить Мирослава Барчук, поки підганяє сортувальників забрати пропечатані книжки.

Не варто втім судити книжки за обкладинкою У цьому виданні авторка розповідає, як змогла подолати рак. Михайло Палінчак

Але насправді роботі це не завадило. На складі цього дня команда пропрацювала понад 4 години. Після останніх приготувань всі очікували на кур'єрів Гуманітарної Нової пошти, що розішлють посилки по розподільчим центрам і окремим бібліотекам.

"А поки треба все систематизувати", – захопившись, навіть по завершенню, планує наступні сортування Тетяна Терен.