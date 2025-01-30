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Один з українських державних театрів підтримав ініціативу проти сексуального насильства

Анастасія Большакова — 30 січня, 12:21
Один з українських державних театрів підтримав ініціативу проти сексуального насильства
Театр Лесі Українки

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки став першою державною театральною установою, що оприлюднив свою позицію про сексуальне насильство після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого.

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Допис з офіційною позицією опублікували в соціальних мережах театру.

В коментарі для УП.Культура пресслужба установи пояснила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, що наразі збирає свідчення протиправних дій режисера та директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Активісти збирають докази для офіційного висунення звинувачень. Також приймають свідчення інших подібних випадків у театрах та закладах вищої освіти. Ініціатором став громадський дієвець та колишній студент Валерій Філіпенко, який висвітлює розвиток справи у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

"Ми підтримали ініціативну групу зокрема у розповсюдженні інформації. Адже вважаємо, що театр мусить реагувати на подібні випадки, тим паче це не вперше стається у театральній сфері", – пояснили в театрі.

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Театр не був ініціатором розслідування, втім висловив свою позицію:

"Наш театр ґрунтується на повазі до цінностей рівності та справедливості, саме тому ми, як інституція, засуджуємо незаконну та неетичну поведінку та харасмент і закликаємо говорити про подібні кейси вголос та відверто.

Сексуальні домагання, насильство та зловживання службовим становищем у театрі чи ЗВО – це ганебно, низько і неприпустимо. Ми покладаємо надії на те, що цей випадок не залишиться черговою локальною історією у театральній бульбашці, а стане рушієм для фундаментальних змін у роботі театральних інституцій та ЗВО.

Ця ситуація мусить бути належним чином розслідувана з боку правоохоронних органів та керівництва університету, а винуватець справедливо покараний. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Закликаємо до цього й інші театральні інституції".

Розслідування про харасмент в театрах і ЗВО

У середу, 22 січня, в анонімному відео дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого заявила про домагання від викладача вишу та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Спочатку дівчина свідчила анонімно, але потім розкрила свою особу.

Ролик із повідомленням про домагання з боку Андрія Білоуса з'явився на одному з YouTube-каналів, де раніше публікували відео іспитів студентів університету. Згодом його звинуватили в сексуальних домаганнях та надсиланні непристройних повідомлень студенткам.

Керівництво КНУТКіТ повідомило, що 21 січня заклад звернувся із заявою до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в медіа. У виші заявили, що розпочали службову перевірку, але нібито не отримували скарг на дії Білоуса від студентів. Згодом провели зустріч між дирекцією та студентами вишу.

"Вчорашня зустріч адміністрації КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та публічне обговорення вже моделей поведінки керівництва та студентів ЗВО, а також збільшення переліку взаємних претензій в геометричній прогресії, це черговий сюжетний поворот в цій історії і я вдячна Валерію Філіпенко, який вів стрім в Інсті, аби можна було позазирати в цю безодню", – написала в авторській колонці театрознавиця Ірина Чужинова.

У "Молодому театрі" відмовилися прокоментувати ситуацію редакції "УП. Життя", повідомивши, що Андрій Білоус "перебуває у відпустці". Досі театр не висловив своєї позиції.

Пізніше Андрій Білоус відреагував на заяви про харасмент і повідомив, що подав заяву до поліції. У коментарі "Громадському" про сексуальні домагання Білоуса анонімно засвідчили ще кілька дівчат.

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