Один з українських державних театрів підтримав ініціативу проти сексуального насильства

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки став першою державною театральною установою, що оприлюднив свою позицію про сексуальне насильство після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого.

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Допис з офіційною позицією опублікували в соціальних мережах театру.

В коментарі для УП.Культура пресслужба установи пояснила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, що наразі збирає свідчення протиправних дій режисера та директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Активісти збирають докази для офіційного висунення звинувачень. Також приймають свідчення інших подібних випадків у театрах та закладах вищої освіти. Ініціатором став громадський дієвець та колишній студент Валерій Філіпенко, який висвітлює розвиток справи у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

"Ми підтримали ініціативну групу зокрема у розповсюдженні інформації. Адже вважаємо, що театр мусить реагувати на подібні випадки, тим паче це не вперше стається у театральній сфері", – пояснили в театрі.

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Театр не був ініціатором розслідування, втім висловив свою позицію:

"Наш театр ґрунтується на повазі до цінностей рівності та справедливості, саме тому ми, як інституція, засуджуємо незаконну та неетичну поведінку та харасмент і закликаємо говорити про подібні кейси вголос та відверто.

Сексуальні домагання, насильство та зловживання службовим становищем у театрі чи ЗВО – це ганебно, низько і неприпустимо. Ми покладаємо надії на те, що цей випадок не залишиться черговою локальною історією у театральній бульбашці, а стане рушієм для фундаментальних змін у роботі театральних інституцій та ЗВО.

Ця ситуація мусить бути належним чином розслідувана з боку правоохоронних органів та керівництва університету, а винуватець справедливо покараний. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Закликаємо до цього й інші театральні інституції".

Розслідування про харасмент в театрах і ЗВО

У середу, 22 січня, в анонімному відео дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого заявила про домагання від викладача вишу та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Спочатку дівчина свідчила анонімно, але потім розкрила свою особу.

Ролик із повідомленням про домагання з боку Андрія Білоуса з'явився на одному з YouTube-каналів, де раніше публікували відео іспитів студентів університету. Згодом його звинуватили в сексуальних домаганнях та надсиланні непристройних повідомлень студенткам.

Керівництво КНУТКіТ повідомило, що 21 січня заклад звернувся із заявою до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в медіа. У виші заявили, що розпочали службову перевірку, але нібито не отримували скарг на дії Білоуса від студентів. Згодом провели зустріч між дирекцією та студентами вишу.

"Вчорашня зустріч адміністрації КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та публічне обговорення вже моделей поведінки керівництва та студентів ЗВО, а також збільшення переліку взаємних претензій в геометричній прогресії, це черговий сюжетний поворот в цій історії і я вдячна Валерію Філіпенко, який вів стрім в Інсті, аби можна було позазирати в цю безодню", – написала в авторській колонці театрознавиця Ірина Чужинова.

У "Молодому театрі" відмовилися прокоментувати ситуацію редакції "УП. Життя", повідомивши, що Андрій Білоус "перебуває у відпустці". Досі театр не висловив своєї позиції.

Пізніше Андрій Білоус відреагував на заяви про харасмент і повідомив, що подав заяву до поліції. У коментарі "Громадському" про сексуальні домагання Білоуса анонімно засвідчили ще кілька дівчат.