"Військова мама": у театрі Заньковецької поставлять п'єсу військовослужбовиці-ветеранки

Львівський театр Марії Заньковецької розпочав співпрацю з проєктом "Театр Ветеранів". Головною метою партнерства стала можливість реабілітації для військовослужбовців і військовослужбовиць, а також ветеранів.

Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp !

Про це повідомила пресслужба театру Заньковецької.

У наступному театральному сезоні (2025/2026) у львівському театрі поставлять виставу учасниці драматургійної лабораторії – "Військова мама" Аліни Сарнацької.

Команда акторів на представленні вистави Аліни Сарнацької під час Фестивалю перших п'єс Театр Ветеранів

"Військова мама" – емоційна історія про українських військових, які зробили свій вибір і щодня платять за це високу ціну. Це історія про втому, яка стирає особистості. Та чи розуміють це цивільні?", – розповідають про сюжет вистави в Театрі Ветеранів.

РЕКЛАМА

Її обрали серед декількох проєктів, створених для Фестивалю перших п'єс.

"Це буде перший крок співпраці, про яку домовилися генеральний директор – художній керівник Національного театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко і художній керівник "Театру Драматургів" та ініціатор проєкту Максим Курочкін. Більше деталей – оголосимо згодом", – йдеться в повідомленні.

Учасники Театру Ветеранів проходять тренінги й отримують навички створення п'єс на основі власних переживань, відчуттів та досвіду. Організаторами ініціативи виступили ТРО Медіа та Театр Драматургів.

Що таке Фестиваль перших п'єс

Протягом 18-20 жовтня у Києві відбувся перший Фестиваль перших п'єс, розроблений для ветеранів. Загалом гостям показали 11 п'єс війсбкових й чотири тексти цивільних учасників проєкту.

Учасникі проєкту шукали за оголошенням. Всього було подано понад 40 заявок, з яких обрали 17.

Як розповів УП.Культура один з ініціаторів Фестивалю, драматург і сержант Максим Курочкін, ідея поєднати театр та реабілітацію ветеранів виникла навесні цього року.

"Ми з побратимами з Відділу комунікацій командування Сил ТРО Олексієм Дмитрашківським, Ахтемом Сеїтаблаєвим, Юрієм Мацарським придумали Театр ветеранів і цей фестиваль. Тобто реабілітацію, терапевтичне письмо, особистий розвиток, набуття навичок спрямувати на появу нового контенту. Для нас було дуже важливо, щоб п'єси писали ті, хто взяв до рук зброю. Тому наше гасло: "Світ має бачити боротьбу України очима її захисників", – розповів він.

За словами Курочкіна, Фестиваль перших п'єс поєднує в собі риси звітної події та продовження навчального процесу.

"Ми змушували ветеранів ухвалювати свої рішення, не робили це за них. Вони мали обрати собі режисера з тих, кому сподобалися їхні тексти. І це спрацьовувало, бо до людей поверталася якась впевненість в собі, у своїх силах" - пояснив драматург.