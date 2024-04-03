В Україні створили 3D-модель печер Києво-Печерської лаври

В Україні з’явилася 3D-модель печер, розташованих на території Національного заповідника "Києво-печерська лавра".

Її розробила команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, за ініціативи Міністерства культури, повідомили у пресслужбі відомства.

"Віртуальна модель є у вільному доступі. Вона допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва", – зазначили у МКІП.

У цих печерах у середині ХІ століття почалося чернече життя. Печери розташовані на глибині від 5 до 15 метрів, а їхня загальна довжина становить майже 900 метрів.

Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, кажуть розробники. Адже це пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де поховано засновника монастиря Антонія, а також знаходяться мощі 125 святих.

Печери Києво-Печерської лаври Міністерство культури та інформаційної політики

Завдяки новим технологіям підземний об’єкт можна дослідити віртуально.

3D-модель доступна на платформі Sketchfab. Натомість деталізована версія зберігається на окремому сервері та доступна лише за індивідуальним запитом на електронну пошту [email protected]. Її можна використовувати лише у некомерційних цілях та після отримання дозволу від Києво-печерської лаври.

3D-модель лаврських печер Міністерство культури та інформаційної політики

Процес оцифрування печер тривав понад місяць і відбувався у два етапи: спочатку команда працювала безпосередньо в печерах з лазерним сканером. Робота була складною через низькі стелі, які змушували працювати майже навколішках, кажуть експерти. Далі отримані дані обробляли в офісі.

"Це дозволяє назавжди зберегти детальну цифрову модель архітектурних пам’яток, до якої можна звернутись у разі руйнувань чи пошкоджень, аби відновити об’єкт спадщини максимально наближено до початкового стану.

Процес оцифрування Міністерство культури та інформаційної політики

Такий підхід свого часу допоміг розпочати реконструкцію Собору Паризької Богоматері, який зазнав значних руйнувань після пожежі у 2019 році", – пояснили фахівці.

Печери Києво-Печерської Лаври стали 80-им обʼєктом команди Skeiron в рамках проєкту #SaveUkrainianHeritage. Його запустили у березні 2022 року, аби зберегти у цифровому вигляді унікальні споруди України, яким загрожує знищення через російську збройну агресію.

Нагадаємо, в Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області.