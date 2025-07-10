У Києві "Шахед" влучив у квартиру голови Національної спілки художників України

У ніч 10 липня під час російської атаки по Києву один з "Шахедів" влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського. Наразі він у лікарні.

Про це повідомила членкиня НСЖУ Ганна Ярова.

За її словами, Костянтин отримав осколкові поранення та значну кровотечу. Його дружина та син у безпеці.

Костянтин Чернявський Фото зі сторінки у Faсebook Костянтина Чернявського

У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є постраждалі та загиблі.

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Наразі відомо про двох загиблих та 19 постраждалих людей, серед яких 17-річна дівчина.

Костянтин Чернявський – заслужений художник України, мистецтвознавець, лауреат премії імені Іллі Рєпіна, академік Міжнародної академії освіти і науки, доцент кафедри графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, волонтер.

З 2005 року працював викладачем в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

У 2010 році Чернявського призначили доцентом кафедри рисунку та заступником декана факультету дизайну академії Бойчука. У 2016 році став заступником голови Національної спілки художників України з організаційних питань. У 2021 році очолив НСЖУ.