У МОЗ пояснили, чому немає вакцин проти грипу

"Минулого року було використано всього 50 тисяч доз вакцини проти грипу, тому виробники не хочуть привозити в Україну через те, що їх не купують", – цитує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун під час консультацій з експертами щодо доступності ліків Укрінформ.
Вона зазначила, що МОЗ не має впливу на терміни та обсяги поставок вакцин проти грипу виробниками та дистриб'юторами.
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"Вакцини проти грипу не закуповуються за державними програмами. Деякі міста та області закуповують ці вакцини для мешканців своїх регіонів, але це не державна програма", – сказала Супрун.
Цього року вони надійшли пізніше, також два тижні пішло на реєстрацію в Державному експертному центрі та кілька днів у Держлікслужбі.
В.о. міністра зазначила, що міністерство зі свого боку може зібрати дані по регіонах щодо потреби в такій вакцині, та повідомити про неї виробників та дистриб'юторів.
Супрун наголосила, що зробити щеплення проти грипу можна протягом усього сезону. Крім того, існують також профілактичні заходи, зокрема потрібно мінімізувати контакти з хворими, частіше мити руки, не торкатися обличчя, у випадку хвороби залишатися вдома та вчасно звертатися до лікаря.