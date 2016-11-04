У МОЗ пояснили, чому немає вакцин проти грипу

"Минулого року було використано всього 50 тисяч доз вакцини проти грипу, тому виробники не хочуть привозити в Україну через те, що їх не купують", – цитує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун під час консультацій з експертами щодо доступності ліків Укрінформ.

Вона зазначила, що МОЗ не має впливу на терміни та обсяги поставок вакцин проти грипу виробниками та дистриб'юторами.

"Вакцини проти грипу не закуповуються за державними програмами. Деякі міста та області закуповують ці вакцини для мешканців своїх регіонів, але це не державна програма", – сказала Супрун.

Реклама:

Цього року вони надійшли пізніше, також два тижні пішло на реєстрацію в Державному експертному центрі та кілька днів у Держлікслужбі.

В.о. міністра зазначила, що міністерство зі свого боку може зібрати дані по регіонах щодо потреби в такій вакцині, та повідомити про неї виробників та дистриб'юторів.

Супрун наголосила, що зробити щеплення проти грипу можна протягом усього сезону. Крім того, існують також профілактичні заходи, зокрема потрібно мінімізувати контакти з хворими, частіше мити руки, не торкатися обличчя, у випадку хвороби залишатися вдома та вчасно звертатися до лікаря.