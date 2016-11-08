Фуфломіцин у дії. У КМДА хочуть лікувати онкохворих чорнобильців препаратом з крові телят

Усього на закупівлю таких "ліків" чиновники запланували витратити 703 тисячі гривень. Про це стало відомо з документації тендеру, оголошеного у Прозорро. Сам аукціон має відбутися 17 листопада, повідомляє Центр протидії корупції.

Відповідно до тендерної документації, для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян чиновники КМДА мають намір закупити 11 препаратів.

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Всі препарати, які хоче закупити КМДА для лікування онкології є непрофільними для застосування у боротьбі з недугом.

Також жодного з 11 препаратів, які збираються закупити в КМДА за бюджетні гроші, немає у вітчизняних та міжнародних протоколах лікування онкопатологій.

Наприклад, КМДА хоче закупити депротеїнізований гемодериват з крові телят, відомий під торговою назвою "Актовегін".

По-суті цей препарат є витяжкою з крові телят та не зареєстрований в жодній розвинутій країні, як лікарський засіб. Він також відсутній в переліку ліків для використання в США чи країнах ЄС.

"Всі без винятку препарати, які хочуть закупити для лікування онкохворих чорнобильців, не мають нічого спільного з лікуванням раку, – стверджує головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко.

По суті, лише один препарат з 11 найменувань – антибіотик, який іноді використовуються при хіміотерапії та після операцій з видалення злоякісних пухлин. Всі ж інші є супровідними препаратами, їх ефективність не доведена жодними дослідженнями, які базуються на принципах доказової медицини".

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Замість того, щоб закуповувати препарати, які використовують у хіміотерапії, КМДА, згідно з оголошеним тендером, має намір придбати для киян панкреатин – фермент підшлункової залози, що покращують процес травлення.

"Українське законодавство сьогодні дозволяє закупівлю за бюджетні кошти препаратів без клінічно доведеної ефективності, – розповідає керівниця програми "Громадське здоров’я" міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська.

Для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян чиновники КМДА мають намір закупити 11 препаратів. Фото BrianAJackson/Depositphotos

Фактично, лікарі можуть замовляти будь-які препарати, на власний розсуд, не пояснюючи, навіщо вони потрібні в лікуванні. Таким чином замовляються препарати, нав'язані представниками фармацевтичних компаній-виробників.

Тому, замість хіміотерапії, яка потрібна для лікування онкології, КМДА замовляє хворим на рак пігулки для травлення, вітаміни чи БАДи, які не використовуються в світі, адже не мають доведеної клінічної ефективності. Лікарі називають такі препарати коротко – "фуфломіцинами", – додає лікарка.

За словами юриста Центру протидії корупції Олени Щербан, вирішити проблему може запровадження єдиного національного переліку лікарських засобів, до якого будуть включені препарати із доведеною ефективністю, а не всі підряд, як це відбувається зараз.

"Нині нацперелік лікарських засобів складається практично зі всіх ліків, зареєстрованих в Україні. Тому заклади охорони здоров'я за гроші державного чи місцевого бюджетів можуть закуповувати препарати попри їх фармако-економічну доцільність, і заробляти на цьому, отримуючи грошове заохочення від представників виробників подібних препаратів", – зазначає експертка.