20 вопросов Евгению Комаровскому о вакцинации

Анна Голишевская журналист
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26 квітня 2017

24-30 апреля во всем мире проводится неделя иммунизации.

Эти тематические дни были введены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью распространения знаний о вакцинации.

В этом году в Украине к информированию о вакцинировании активно примкнули родители. В частности, те которые объединились в общественную организацию "Батьки за вакцинацію".

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Они пригласили на открытую дискуссию доктора Евгения Комаровского.

"Мне чертовски приятно, ведь лично я провожу Всемирную неделю вакцинации уже четвертый год, но только я ее всю жизнь провожу сам, и вдруг оказалось, что появились в нашей стране люди, которые готовы стать рядом со мной", – прокомментировал это событие доктор.

"Украинская правда. Жизнь" записала ответы Комаровского на наиболее интересные вопросы, которые задавали мамы и папы, и предлагает вам с ними тоже ознакомиться.

Анна Голишевская, журналист, специально для УП.Жизнь

Титульне фото today.kz


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