МОЗ попереджає, що російські вакцини завозяться протизаконно

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує використовувати препарати російського виробництва, особливо імунобіологічні.

МОЗ попереджає, що російські вакцини завозяться протизаконно. Фото oksun70/Depositphotos

"Препарати не є зареєстрованими в Україні та не мають жодного міжнародного сертифікату якості", – зазначають у МОЗі.

Крім того, через відсутність офіційної дистрибуції в країні "вони завозяться протизаконно, тож немає ніякої гарантії щодо дотримання холодового ланцюга".

Реклама:

Таке попередження відомство розповсюдило на своїй сторінці у мережі Facebook після того як у Хмельницькому госпіталізували 7-річну дівчинку із правцем.

"Віка 7 років у Хмельницькому не мала жодного щеплення. Вона поранилася в минулий четвер, але батьки не звернулися до лікарів і надали першу допомогу самостійно.

В міську лікарню її привезли лише в понеділок в обід, коли почали проявлятися симптоми правцю. Профілактичне щеплення після травми також проведене не було", – йдеться у повідомленні.

У МОЗі запевняють, що у них є достатня кількість людського протиправцевого імуноглобуліну європейського виробництва, який рекомендований для лікування правцю основними міжнародними протоколами, має прекваліфікацію ВООЗ і GMP, тож потрібну кількість імуноглобуліну було направлено у Хмельницький, лікарів і батьків повідомили.

Попри це, "увесь день до міністерства надходили повідомлення щодо пошуків протиправцевої сироватки російського виробництва для цієї самої дитини, хоча імуноглобулін було введено дитині о 10 ранку".

Реклама:

Відомство закликає усіх батьків робити щеплення своїм дітям і самим ревакцинуватися кожні десять років.

"Вакцини є безпечними і надійними, а незначні побічні реакції переносяться набагато легше і проходять без наслідків, на відміну від правцю", – запевнили у МОЗі.