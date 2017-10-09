МОЗ скерує 81,7 млн грн, щоб повернути борги зарплат медикам

81,7 мільйон гривень розподілять на погашення заборгованості по зарплаті медичним працівникам, яка виникла станом на 1 жовтня.

Фото mattkusb/Depositphotos

Кошти в регіони підуть найближчими днями, повідомляє МОЗ.

Так відомство виконує рішення про погашення заборгованості, яке було прийняте на спільній нараді МОЗ України, Мінфін, Верховної Ради України та медичних профспілок.

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МОЗ підготувало проект розпорядження "Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", який підтримали 27 вересня на засідання Кабміну.

Також міністерство звітує, що незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік на кінець року становитиме 2,7 млрд гривень.