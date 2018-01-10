Сімейніх лікарів, терапевтів та педіатрів зобов’язали працювати по-міжнародному

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри у щоденній роботі мають користуватися міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги (ІСРС-2).

Відповідний наказ затверджений Міністерством охорони здоров’я.

ІСРС – це найбільш поширена класифікація, яка використовується на первинній ланці в багатьох країнах світу. Вона була розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) у 1987 році і наразі використовується її друге видання (ІСРС-2) з оновленнями 2016 року.

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Сімейні лікарі, терапевти та педіатри у щоденній роботі мають користуватися міжнародною

класифікацією первинної медичної допомоги. Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"ІСРС-2 для українських лікарів – це нова система, яка дозволяє концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики", – зазначають у МОЗі.

Зараз значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби пацієнтів.

Впровадження ІСРС-2 із подальшим спрощенням облікових і статистичних форм є важливою складовою системної роботи МОЗу із оптимізації роботи лікарів первинної ланки, з метою побудови дійсно пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров’я.

"Електронне ведення медичних записів та змога кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря – це значний крок на шляху побудови пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров’я", – зазначають у відомстві.

Наступними кроками МОЗ щодо впровадження ICPC-2 у 2018 році передбачено запуск навчального онлайн тренажеру для лікарів, поширення навчальних матеріалів і їх інтеграція в медичну освіту на до- та післядипломному рівні, проведення регіональних тренінгів для практикуючих лікарів.

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно включила ІСРС до своєї групи міжнародних класифікацій (WHO-FIC).

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Міністерство охорони здоров’я у 2017 році підписало угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці.

Українська мова стала 20-ю офіційною мовою, на яку була перекладена ІСРС-2. А українські лікарі тепер матимуть змогу долучитися до міжнародної спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та зручну класифікацію.