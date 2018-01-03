МОЗ рекомендує 4 звички, які збережуть здоров'я у свята

Українці люблять святкувати, а зимові свята у багатьох перетворюються на калейдоскоп святкових страв, гостей і алкоголю.
Святковий сезон руйнує усі канони здорового харчування, він триватиме щонайменше до Різдва.
Тому МОЗ зібрав 4 простих звички, які допоможуть провести свята весело і без шкоди для здоров’я.
Не голодуйте
Звична практика в період зимових свят: голодування вдень, а з вечора – велика кількість калорійної їжі.
Пропуск прийому їжі може видаватись ефективним методом для зменшення кількості калорій.
Насправді ж такий підхід дає зворотній результат і погіршує здоров’я в цілому.
Не нехтуйте звичним розпорядком прийому їжі, адже збалансований обід допоможе уникнути переїдання ввечері.
Вмійте сказати собі "стоп!": відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.
Споживайте різномінітну просту їжу
В період свят обов’язково їжте овочі – сирі, тушковані, варені чи запечені.
Вони не містять великої кількості калорій (за виключенням крохмальних – картоплі та інших), містять багато харчових волокон, вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів.
Денна норма – 300 г.
Рекомендуємо споживати корисні продукти з усіх груп щодня: овочі та бобові; фрукти та ягоди; цільні злаки та горіхи; молочні та кисломолочні продукти; риба, м’ясо, яйця.
Пийте достатньо води
Норма рідини в день для дорослої людини - 4% від загальної маси тіла, але орієнтуйтеся на свою спрагу.
Обирайте напої, які не містять багато калорій.
Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.
Однак якщо ви все-таки не можете відмовитись від спиртних напоїв, пийте більше води (склянку після кожного келиху алкогольного напою), уникайте соків та газованих напоїв.
Не займайтесь самолікуванням
Завдяки рекламі новорічні і різвяні свята асоціються з прийомом препаратів, що начебто полегшують травлення.
Однак переважна більшість подібних препаратів не входить до переліку засобів доказової медицини і може нашкодити.
Перед прийомом будь-яких медикаментів порадьтесь з лікарем!
Замість сумнівних препаратів вийдіть на прогулянку.
У свята і у будні намагайтесь більше рухатись. Займатесь фізичними вправами щодня – незважаючи на погоду, настрій чи список справ на день.
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