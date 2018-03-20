МОЗ та Мінрегіон порахували, скільки разів на рік люди мають ходити до "первинного" лікаря в селах

Сільська мережа первинної меддопомоги за один день має в середньому приймати до 24 пацієнтів.

Таке цільове навантаження на одну робочу зміну передбачено у Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги, який затвердили спільним наказом Міністерство охорони здоровя та Міністерство регіонального розвитку.

Сільська мережа первинної меддопомоги за один день має в середньому приймати до 24 пацієнтів. Фото: Monkeybusiness/Depositphotos

"Тепер є законодавче підґрунтя для прийняття планів розбудови мережі "первинки" у сільській місцевості, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, міг своєчасно отримати якісну медичну допомогу", – повідомляє про цей документ прес-служба МОЗ.

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Ми спробували розібратися у затвердженому наказі.

Документ пояснює, що

залежно від періодичності надання первинної меддопомоги, пацієнтів можуть приймати в усі робочі дні, а можуть – не в усі.

Гранична потужність мережі "первинки" – це в середньому 4 візити до місця надання меддопомоги на рік на 1 мешканця певної території.

У документі також сказано, що

30% візитів не потребують залучення лікаря і "первинну" допомогу може надати середній медперсонал (фельдшери, медакушери, медсестри та інші). Реклама:

Фото 62.ua

ДОСТУПНІСТЬ ДО ЛІКУВАННЯ МОЗ та Мінрегіон визначають за таким критерієм, як територія доступності (ТД).

Центральна ТД – територія найбільшого населеного пункту (А), а також територій інших населених пунктів, відстань від яких до пункту А складає не більше 7 кілометрів по дорогах з твердим покриттям.

Першого порядку ТД – територія навколо населених пунктів, чисельність яких складає не менше ніж 750 осіб та через які проходять одна або декілька автомобільних доріг державного значення (міжнародні, національні, регіональні та територіальні). На цій площі має жити мінімум 3000 людей.

На території доступності другого порядку має жити не менше 1500 мешканців.

Відповідно до наказу МОЗу та Мінрегіону

"ПЕРВИНКА" НА СЕЛІ БУДЕ 4 ТИПІВ:

1 Центр первинної медичної допомоги – регулярне місце, де мають працювати не менше 7 лікарів, розташоване в межах Центральної ТД. 2 Амбулаторія групової практики – регулярне місце, з не менш ніж 2 лікарями, розташоване в межах Центральної або першого порядку ТД. 3 Амбулаторія моно-практики – регулярне місце, з 1 лікарем, в межах ТД другого порядку. 4 Пункт здоров’я – нерегулярне місце, розташоване на території ТД першого або другого порядку як додаткова інфраструктура.

Окремо наказом визначається наступне.

Якщо у населеному пункті живе не менше 750 людей, тут може бути пункт здоров’я, графік роботи якого передбачає не менше 2 повних робочих змін лікаря на тиждень.

Для визначення економічної доцільності наказ регламентує, що треба порівняти, що вигідніше: утримувати нерегулярний пункт меддопомоги чи возити пацієнтів до найближчих регулярних місць надання першої меддопомоги в інших населених пунктах.

Цю вартість розраховують так:

які є маршрути громадського транспорту, і чи вони забезпечують сполучення між місцем надання меддопомоги і людьми не менше 4 разів на день в кожному напрямку.

Якщо такі маршрути є, вартість перевезення дорівнює тарифу на перевезення, який затверджує орган місцевого самоврядування.

Якщо таких маршрутів нема, тоді треба врахувати витрати та утримання та амортизацію транспорту, щорічні обов'язкові платежі (страхування тощо), зарплата водія транспорту і відстань та час доставки пацієнта до місця надання першої меддопомоги.

Якщо після порівняння видно, що дешевше возити пацієнтів, ніж утримувати в себе нерегулярний пункт меддопомоги, то

"перевага надається транспортуванню пацієнтів до регулярних місць надання першої меддопомоги".

У випадку формування спроможних мереж надання первинної меддопомоги на території об’єднаної територіальної громади, що утворені в межах кількох суміжних районів, спроможна мережа формується в межах району, в який входить найбільша частина території ОТГ; з інших районів територія ОТГ виключається.

"Спроможна мережа надання первинної медичної допомоги передбачає, що навіть якщо у вашому населеному пункті не буде кабінету лікаря чи амбулаторії, то вони будуть розташовані таким чином, що лікар за необхідності зможе швидко приїхати до пацієнта. Саме для таких випадків передбачено, що лікарі матимуть службовий транспорт", – обіцяє МОЗ.

Наказ залишає у темі сільської медицини ряд прогалин. Якщо у вас є додаткові запитання, залишайте нам їх в коментарях, ми передамо їх у МОЗ і спробуємо отримати відповіді.

Українська правда. Життя