Як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося. Пояснення МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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26 липня 2018

ОНОВЛЕНО 02.11.2020

Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.

І іноді нестача знань може призвести до тяжких наслідків.

Що робити, щоб уникнути отруєння грибами, а також тоді, коли є підозра на таке отруєння, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.
Фото maxsol7/Depositphotos

ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ

Щоб не отруїтися грибами, слід дотримуватися нижче описаних правил.

(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ГРИБІВ

Гриби не рекомендовано вживати:

  • жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
  • дітям до 12 років;
  • людям поважного віку.

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:

  • нудота, блювання;
  • різкий біль в животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас проявився хоча б один із цих симптомів, викликайте лікаря. 

Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 г/кг маси тіла).  

До приїзду невідкладної допомоги дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато води, підсоленої води або прохолодного чаю.

Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.

Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.

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