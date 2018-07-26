Як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося. Пояснення МОЗ

ОНОВЛЕНО 02.11.2020
Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.
І іноді нестача знань може призвести до тяжких наслідків.
Що робити, щоб уникнути отруєння грибами, а також тоді, коли є підозра на таке отруєння, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.
|Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.
Фото maxsol7/Depositphotos
ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ
Щоб не отруїтися грибами, слід дотримуватися нижче описаних правил.
(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)
Відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Замініть їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю.
Не купуйте гриби на стихійних ринках.
Уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви - відмовтеся від споживання грибів.
Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими.
Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними.
Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали.
Не збирайте гриби в посушливу погоду. У цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів.
Ніколи не куштуйте сирі гриби.
Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути.
Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ГРИБІВ
Гриби не рекомендовано вживати:
- жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
- дітям до 12 років;
- людям поважного віку.
СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:
- нудота, блювання;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- поява галюцинацій та марення.
Якщо у вас проявився хоча б один із цих симптомів, викликайте лікаря.
Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 г/кг маси тіла).
До приїзду невідкладної допомоги дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато води, підсоленої води або прохолодного чаю.
Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.
Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.
Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.
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