Як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося. Пояснення МОЗ

ОНОВЛЕНО 02.11.2020

Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.

І іноді нестача знань може призвести до тяжких наслідків.

Що робити, щоб уникнути отруєння грибами, а також тоді, коли є підозра на таке отруєння, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.

Фото maxsol7/Depositphotos

ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ

Щоб не отруїтися грибами, слід дотримуватися нижче описаних правил.

(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

1 Відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Замініть їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю. 2 Не купуйте гриби на стихійних ринках. 3 Уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви - відмовтеся від споживання грибів. 4 Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими. 5 Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними. 6 Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали. 7 Не збирайте гриби в посушливу погоду. У цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів. 8 Ніколи не куштуйте сирі гриби. 9 Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути. 10 Готуйте гриби протягом першої доби після збирання. 11 Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. 12 Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ГРИБІВ

Гриби не рекомендовано вживати:

жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;

дітям до 12 років;

людям поважного віку.

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:

нудота, блювання;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас проявився хоча б один із цих симптомів, викликайте лікаря.

Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 г/кг маси тіла).

До приїзду невідкладної допомоги дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато води, підсоленої води або прохолодного чаю.

Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.

Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.

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