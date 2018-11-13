ОНОВЛЕНО 06.03.2021

Варикоз – захворювання вен – може з’явитися і в чоловіків, і в жінок.

Як він виникає, як лікуватись та уберегтися?

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На ці питання допомогли відповісти хірург та флеболог Володимир Герасімов, хірургиня Уляна Білоус, американський академічний медичний центр Mayo Clinic та видання Medical News Today.

Варикоз – це?

Варикоз – одне з найрозповсюдженіших захворювань вен. Це збільшені, опухлі і перекручені вени, які часто виглядають синіми або темно-пурпуровими.

Як він виникає?

У венах є клапани. Вони немов кришечки: коли кров проходить по венах, венозні клапани "закриваються" і не пропускають кров назад.

Якщо клапани погано функціонують, кров накопичується у венах і вони збільшуються в розмірі. Це і є варикозне захворювання вен.

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Крім неприємного косметичного ефекту, на перших стадіях варикоз спричиняє біль в ногах, набряклість, відчуття печіння, сухість та подразнення шкіри.

Більш пізні стадії є причиною виразок, гіперпігментації, важкості в ногах тощо.

Зліва – нормальні вени. Справа – варикозні вени

Симптоми варикозу

Серед основних ознак варикозу:

вени темно-фіолетового або синього кольору,

вени здаються скрученими і випирають; вони часто схожі на мотузки на ногах,

відчуття болю або тяжкості в ногах,

печіння, пульсація, м'язові спазми і набряк на нижніх кінцівках,

посилення болю після довгого сидіння або стояння,

свербіж навколо однієї або декількох вен,

зміна кольору шкіри навколо варикозної вени.

Причини виникнення варикозу

Точна причина захворювання невідома, але велику роль грає стиль життя, генетична схильність та гормони.

Ось основні фактори ризику виникнення варикозу.

Стать. Від варикозного розширення вен частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Можливо, жіночі гормони послаблюють вени.

Генетика. Варикоз часто передається у спадок.

Ожиріння. Надмірна вага або ожиріння збільшує ризик варикозного розширення вен.

Вік. Ризик збільшується з віком через зношування клапанів вен.

Деякі види роботи. Людина, якій доводиться упродовж тривалого періоду стояти на роботі, може мати більш високий ризик варикозного розширення вен.

Поверхневе розташування частини вен – чинник, який змінити неможливо. Тому люди, в яких добре видно вени, ризикують розвинути варикоз чи венозну недостатність.

Ви не обов’язково матимете варикоз, якщо він турбував вашу бабусю.

Але навіть якщо ви його успадкували, здоровий спосіб життя може відтермінувати виникнення захворювання.

Часто варикоз з’являється під час вагітності, протизаплідні таблетки теж можуть послаблювати вени.

Але прояви варикозу, що з’явилися під час вагітності, часто зменшуються впродовж 3-12 місяців після пологів.

Мазі від варикозу

Реклама рясніє кремами та мазями, які мають допомогти з неприємними відчуттями та косметичними дефектами.

Найбільш розповсюджені мазі – антикоагулянти прямої дії (антикоагулянти – група препаратів, які сповільнюють згортання крові).

За словами судинного хірурга та флеболога Володимира Герасімова, жодні мазі та креми не здатні відновити структуру вен, якщо їх клапани уже пошкоджені.

Антикоагулянти дієві в деяких ситуаціях, але при варикозі – не ефективні навіть для зняття симптомів.

Як знати, чи ваша мазь є антикоагулянтом?

Глянути в інструкцію. Також це можна зрозуміти, якщо в складі є така діюча речовина як гепарин натрію, варфарин, ривароксабан, апіксабан тощо.

Зменшити симптоми можуть допомогти креми-емоленти.

Це креми з сильним ефектом зволоження. Вони тимчасово полегшують такі неприємні відчуття зуду та пересушеної шкіри.

Не варто їх плутати зі звичайними зволожуючими кремами. Питайте в аптеці саме про креми-емоленти.

Гормональні креми обережно призначають при екземах, які викликає варикоз.

Як лікувати варикоз?

Перше, що варто знати: вам не обов’язково необхідне лікування, якщо ви не відчуваєте дискомфорту.

Володимир Герасімов наголошує, що таке рішення варто приймати лише після результатів УЗД.

Навіть якщо симптоми вас не турбують, вкрай важливо змінити стиль життя. Це допоможе попередити пошкодження нових вен:

1. Позбудьтесь зайвої ваги.

Зменшення маси тіла знизить навантаження на вени.

Але різке схуднення та втрата великої маси тіла зроблять варикоз більш помітним.

2. Не носіть довго взуття на високих підборах. 3. Обирайте одяг вільного крою. 4. Займайтесь спортом.

Це покращить кровопостачання в кінцівках.

Флеболог зауважує, що спорт – допоміжна лінія лікування.

Також немає чітких доказів, що фізичне навантаження полегшує венозну недостатність, яка виникає внаслідок варикозу.

5. Здорове харчування допоможе зміцнити вени.

Гарною профілактикою варикозу є наявність клітковини в раціоні.

6. Будьте обережні з масажем.

Масажист має обережно працювати з кінцівками, що вражені варикозом, особливо якщо є виразки.

Безпечні лише певні техніки масажу і краще перед процедурою проконсультуватись з лікарем.

Масаж не лікує варикоз, він може хіба що полегшити симптоми. Те ж стосується і ванн для ніг.

Лікування необхідне якщо:

ви відчуваєте біль та дискомфорт;

є ускладнення: набряклість, виразки, гіперпігментація шкіри;

вас турбує естетичний вигляд ваших ніг.

Дві основні складові лікування: компресійні панчохи та оперативне втручання.

Для перегляду складових лікування скористайтеся стрілочками

1 Компресійні панчохи Перша лінія лікуваня варикозу – використання компресійних панчох. Їх призначають, навіть якщо варикоз не сильно турбує пацієнта. Панчохи підтримують вени й м'язи та поліпшують кровопостачання. Перед їх використанням Національна служба здоров’я Великобританії радить проходити доплер-тест (УЗД судин), який перевірить циркуляцію крові. Цей тест показує стан вен й те, як кров циркулює венами. Доплерографію судин можуть провести в приватній або державній поліклініці, чи у райцентрі, проте уточніть, чи є у конкретному медзакладі апарат. Направлення має виписати хірург або сімейний лікар Панчохи бувають різної довжини, розміру та кольорів. Підбирати їх необхідно індивідуально за допомогою лікаря. Носити панчохи потрібно весь день, знімати лише перед сном і знову вдягати вранці. Замінюйте їх на нові кожні 3-6 місяців. 2 Хірургічне втручання Зараз медицина пропонує ряд альтернатив консервативному хірургічному втручанню. Герасімов розповідає, що раніше хірурги діяли наосліп, не могли видалити глибоко розташовані вени і хвороба часто поверталась. Але тепер судинна хірургія докорінно змінилася. Операції проводять амбулаторно, людина швидко повертається до активного життя, а вени не видаляють, а ніби закупорюють. Серед новітніх методів: Ендотермічна абляція Це перший метод, який радять, якщо необхідне інвазивне втручання. Пошкоджені вени "пломбують" за допомогою енергії високочастотних радіохвиль або лазера. Ін’єкційна склеротерапія Ін’єкційно в поверхневі вени вводиться речовина, яка їх руйнує. Це допоміжний метод лікування і він краще працює на венах маленького (1-3 мм) та середнього (3-5 мм) розмірів. На деяких венах можуть знадобитись додаткові ін’єкції. Мікросклеротерапія Навіть якщо на ногах з’явилось тонке павутиння чи поодинокі зірочки, прибрати це можно лише хірургічним втручанням. Мікросклеротапія допоможе позбавитись саме таких проявів. Ендовенозна лазерна коагуляція У вену вводять тонкий катетер, що продукує енергію (тепло, радіохвилі, енергію лазерного випромінювання). Під дією тепла вена опалюється і склеюється. Флеболог зауважує, що венозна система різноманітна, тому кожний випадок важливо розглядати індивідуально.

Іноді для лікування симптомів можуть призначати венотонізуючі препарати.

Вони часто містять в собі таку діючу речовину як діосмін. Ефективність цих препаратів суперечлива і допомагають вони симптоматично.

Деякі дослідження не знайшли суттєвої різниці в ефективності венотоніків в порівнянні з плацебо під час лікування варикозних виразок.

Хоча у випадку з зудом, набряклістю та трофічними розладами (біохімічні зміни в тканинах) вони показали себе ефективними, проте часто були побічні ефекти.

"Венотоніки – це допоміжне лікування, – додає хірург Уляна Білоус на основі рекомендацій Британського медичному журналу (BMJ). – Препарати на основі діосміну (Детролекс) – найбільш досліджені.

Вони можуть суб’єктивно покращити стан пацієнта, але не лікують причину і призначати їх варто з обережністю і лише у комплексі з компресійною терапією (панчохами)".

Профілактика і лікування варикозу в домашніх умовах

Для профілактики варикозу найголовніше – змінити спосіб життя. Лікар радить наступне:

Частіше змінюйте положення тіла. На роботі, чи в літаку, підводьтесь кожні 60 хвилин та ставайте навшпиньки.

На роботі, чи в літаку, підводьтесь кожні 60 хвилин та ставайте навшпиньки. Ввечері корисно лежати 10 хвилин з піднятими ногами . Ноги піднімайте на 15-20 сантиметрів вище серця.

. Ноги піднімайте на 15-20 сантиметрів вище серця. Ведіть активний спосіб життя, гуляйте пішки, займайтесь спортом.

Під час тривалих авіаподорожей одягайте компресійні панчохи. Їх допоможе підібрати лікар.

Наталія Бушковська, журналістка, для УП.Життя

Титульне фото: alex_ugalek/Depositphotos

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