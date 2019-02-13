Чому зарплати сімейних лікарів ще не зросли по всій країні: пояснює голова Національної служби здоров’я

Є випадки, коли сімейні лікарі в Україні уже почали отримувати високі зарплати: 17, 20, навіть 27 тисяч гривень на місяць.

Такі дані наводять Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоровя.

Це стало можливим завдяки новій системі фінансування "первинки" (де працюють сімейні лікарі, педіатри й терапевти). Вона почала працювати з літа 2018 року.

Втім, часто лікарі та медсестри часто скаржаться, що їхня амбулаторія чи поліклініка увійшла у реформу, але зарплати не змінилися або майже не змінилися. Чому?

– Зарплати зросли там, де керівник медзакладу дбає про своїх лікарів, – пояснив в інтерв’ю "Українській правді. Життя" голова Національної служби здоров’я Олег Петренко. – Думаю, мине ще кілька місяців і ми забудемо про ці випадки.

Бо лікарі, які себе поважають, перейдуть у заклади, де керівник чесно розподіляє дохід залежно від того, якого лікаря і скільки пацієнтів обрало, наскільки швидко керівництво закладу створило нові умови праці для медиків і пацієнтів".

Річ у тому, що сімейна амбулаторія уже сама розпоряджається своїми грошима, визначає зарплати персоналу, вирішує, кого найняти, яке обладнання докупити, де зробити ремонт.

А власник медзакладу – місцева влада – укладає контракт з головним лікарем і затверджує фінансовий план, у якому має бути відображено, яка частка з доходу за договором з НСЗУ піде, наприклад, на оплату праці, а яка – на переоснащення.

– Успішні приклади є там, де охорона здоров’я стає пріоритетом місцевої влади. Якщо вона не в пріоритеті, це сигнал для виборця, – каже голова НСЗУ.

Але слід зважати на цілий ряд чинників. Зміна фінансування має вплинути не лише на зарплати медиків, але й на покращення умов для пацієнтів у самому медзакладі: щоб був ремонт, нове оснащення, місце для візочків, пандус тощо.

– Місцева влада може сказати: "Давайте не одразу підвищувати зарплату в 4 рази. Давайте зробимо ремонт, переоснастимося, зробимо так, щоб люди захотіли до нас прийти, а потім піднімемо зарплати".

Керівник може пояснювати персоналу, що я можу зараз усі гроші віддати на зарплати, але інший медзаклад буде інвестувати в себе і пацієнти підуть до нього, – каже Петренко.

Але якщо ви медик і бачите, що головний лікар неадекватно поводиться, ви можете або об’єднатися з колегами і тиснути на нього, або перейти працювати в інший медзаклад, або стати ФОПом, набрати пацієнтів і бути господарем самому собі.

Повне інтерв’ю з Олегом Петренком читайте за посиланням. У ньому ви дізнаєтеся також про: Чому сімейні лікарі ще не працюють так, як нам би хотілося?

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