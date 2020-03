Кому потрібен медичний канабіс в Україні. Пояснює Супрун

Канабіс в медицині — це ліки. Вони мають стати доступними усім пацієнтам, що їх потребують. Таких пацієнтів в Україні близько двох мільйонів.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook пише в.о. міністра з охорони здоров'я Уляна Супрун.

Канабіс потребують понад 20 тисяч дітей із фармрезистентними формами епілепсії (що не піддається лікуванню традиційними препаратами), сотні тисяч онкохворих, більше як 100 тисяч паліативних пацієнтів та десятки тисяч ветеранів війни із посттравматичним стресовим розладом.

Використовувати канабіс в медичних цілях — нормальна світова практика.

На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані.

Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, зокрема в ЄС: Польща, Чехія, Хорватія, Бельгія, Німеччина, Австрія, а також у Канада та США.

В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб.

"Не треба уявляти важкохворих людей, особливо дітей з "косяком". Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. Дітям в разі епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів", — пояснює Супрун.

Наразі чинне законодавство не дозволяє досліджувати канабіс та його похідні й використовувати їх для лікування.

Ці речовини входять до списків наркотичних та психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонений.

Вирощування, дослідження та подальше використання для виготовлення препаратів вважається незаконним — за це передбачено кримінальну відповідальність.

Правовий статус канабісу та його похідних, а також правове регулювання його обігу — потребує змін.

В Україні дозволеним є обіг лише технічної коноплі, де вміст одного зі складників канабісу — тетрагідроканабінолу (ТГК) є до 0,08%.

Водночас в одному з останніх документів ВООЗ наголошує, що канабіс з вмістом ТГК до 0,2% взагалі не є наркотичною речовиною та повинен бути виключений з регулювання міжнародних конвенцій про наркотичні речовини.

В січні цього року пацієнтські організації України розпочали кампанію #зупинитибіль.

Було зареєстровано петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

Необхідна кількість голосів була зібрана за 41 день.

Комітет парламенту з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив рішення зареєструвати законопроект.

Це зробили 20 травня у Верховній Раді.

Сьогодні, саме зараз проходить вже друга Міжнародна медична канабіс конференція (IMCC) за участі міжнародних експертів та спікерів.

Це ще один крок до того, щоб більше людей дізнавалися про лікувальні властивості канабісу.

Практичне значення події зокрема і в тому, щоб підготувати лікарів до призначення ліків хворим.

Що варто знати про медичний канабіс

Медичні препарати з вмістом канабісу не викликають звикання чи залежності.

Канабіноїди, що в них містяться — це здебільшого речовина канабідіол (КБД). Вона майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. Саме КБД переважає в медичному канабісі.

Люди часто плутають поняття рекреаційного та медичного канабісу. Рекреаційний канабіс, який вживають задля отримання задоволення, містить значну кількість тетрагідроканабінолу (ТГК). ТГК має виражені психотропні ефекти й збуджує нервову систему, це активна речовина "трави" чорного ринку. Він є головним психоактивним компонентом канабісу, і саме він викликає звикання та інтоксикацію.

Вміст ТГК у лікарських засобах чітко регламентують та контролюють.

Препарати з вмістом канабісу не потраплятимуть у вільний обіг.

Їх можна буде отримати лише після відповідного діагнозу, винятково за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Навіть рекреаційний (не медичний канабіс) посідає лише 11-те місце за рівнем шкоди на організм людини, тоді як алкоголь — 5-те місце, а нікотин у тютюні — 9-те місце.

При цьому і тютюн, і алкоголь в Україні є легальними. Клінічні дослідження свідчать, що короткотривалі ризики для здоров’я, пов’язані з медичним застосуванням канабісу, є подібними до тих, які мають інші ліки.

До прикладу, запаморочення, сухість у роті, дезорієнтація, нудота, ейфорія. Небезпечніші побічні ефекти — рідкість.

За належної законодавчої бази та її дотриманням вирощування та дослідження медичного канабісу буде контрольованим процесом на державному рівні.

Для досліджень установи повинні отримати відповідний дозвіл.

Також будуть визначені конкретні норми дозволених обсягів вирощування конопель, правила зберігання й доступу, а їхнє дотримання пильнуватиме поліція.

Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу.

Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях і медицині та поширювати більше правдивої інформації про це.

Для тих, хто хоче дізнатися більше All-Ukrainian Network of People Living with HIV та The Ukrainians створили цікавий спецпроект про медичний канабіс.

Детальніше тут.

