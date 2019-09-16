Нова міністерка МОЗ сказала, що їй “дають” заступників – Супрун

Уляна Супрун вважає, що нинішня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька контрольована Михайлом Радуцьким (нинішнім головою комітету з питань здоров’я нації).

"Коли я з нею зустрічалася, то сказала їй, що єдина можливість щось робити – мати своїх заступників. На що вона сказала: "Мені їх дають".

Про це Уляна Супрун розповіла в інтерв’ю Українській правді. Життя.

Уляна Супрун, фото Дмитра Ларіна

"Вони шукали і знайшли людину, яка є контрольована. Вона буде робити те, що правильно для політичної сили, але не для країни.

– Ви вважаєте Зоряну Скалецьку контрольованою?

– О, Радуцьким, так. Ви бачили смс. Це 100%.

Дивіться на її радників. Я не думаю, що вона сама Голубовську та Чумака взяла. І цього...

– Раїмова?

– Раїмов! Камон. Вона сама цього не обирає.

Вони стовідсотково знають, що я не контрольована людина".

Супрун додала, що передача повноважень від міністра до міністра відбувалася як: "До побачення, отут лишіть ключі, ми не хочемо з вами спілкуватися".

Також Уляна розповіла, що зустрічалася з Михайлом Радуцьким один раз на зустрічі з Зеленським:

"Моє враження – в нього немає системного плану. Його ідеї непродумані.

В Радуцького низький рівень розумінь та знань. Порівняти його освіту та розуміння щодо того, що має відбуватись в охороні здоров'я з Павлом Ковтонюком – як порівняти день та ніч.

Є багато речей, яких йому бракує. І це проблема. Він навіть не зробив "домашнє завдання". Спілкуємось з президентом, він каже: "Треба зробити аудит всіх лікарень". Ми вже два роки це робимо зі Світовим банком та Deloitte.

І державна страховка теж вже існує.

Не говори як не знаєш, що відбувається. Або прочитай щось.

"Зробімо страхову медицину в Україні" – це не план. Страхова медицина є в Україні, НСЗУ – це страховка, яка оплачує послуги з Держбюджету.

Кажуть – "приватна страховка". Ок. Але хто буде платити? Самі люди?

А з ким вони будуть працювати? Наші лікарні не є автономізовані, вони не можуть брати гроші від них. Ми це дивились системно ще у 2014-2015 роках. Наразі неможливо в Україні це зробити".

Уляна переконана, що правильний шлях – той, яким Україна уже пішла. Тому що ВООЗ, Міжнародний банк, світові експерти, також українські експерти, які зараз критикують, сиділи при столі і погодились, що це єдиний шлях.

Що Україна може надавати доступ до медичних послуг всім громадянам, а з часом можна додавати приватну страховку чи солідарну. Коли ми будемо більш економічно спроможні й система дозволятиме, тоді можна буде говорити про приватну страховку.

Уляна також сказала, що їй кожного дня страшно, що далі буде з українською медициною, але вона довіряє професійним держслужбовцям, що в МОЗ залишилися.

"Чи це керівник фінансового чи юридичного департаментів, чи нові люди – Ірина Литовченко, Оксана Сухорукова, Олександр Комаріда, Андрій Скіпальський, які зараз очолюють дуже важливі напрямки в директоратах.

Я довіряю Олегу Петренку та Національній службі здоров'я. Вони на правильному шляху.

Довіряю Володимиру Курпіті, який очолює Центр громадського здоров’я. Керівнику Держлікслужби Роману Ісаєнку, Арсену Жумаділову - новому керівнику нашої Агенції держзакупівель. Це професійні люди, які розуміють, що вони мають далі робити.

Я б радила дослухатися до них і дозволити їм далі працювати, щоб ми нарешті мали нормальну систему охорони здоров'я".