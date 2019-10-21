На Закарпатті вперше за 8 років діагностували дифтерію

Випадок захворювання на дифтерію діагностували в Ужгороді.

Хворобу виявили у студента 5-го курсу медичного факультету №2 (навчаються студенти-іноземці) Ужгородського національного університету, пише Радіо Свобода.

Про це виданню повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

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Ні в якому разі не можна намагатися лікуватися вдома самотужки – це може призвести до летальних наслідків. Фото: DragonImages/Depositphotos

За її словами, хлопець звернувся до лікаря 11 жовтня, а 17 жовтня захворювання підтвердили за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії.

"При обстеженні цього пацієнта була висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі та м’язевий біль. Наразі він перебуває в обласній інфекційні лікарні, отримує лікування", – заявила Єлизавета Біров.

За словами директора Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, стан хворого задовільний, патологічних змін немає.

"Цей штам дифтерії не токсичний і не викликає змін в організмі, як справжній токсичний штам дифтерійної палички", – пояснив Михайло Поляк.

Зараз обстежують всіх студентів, які вчаться на курсі студента та здійснюють протиепідемічні заходи, запевнила чиновниця.

Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим. У 44 відібрали матеріал для аналізів.

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Директор обласної інфекційної лікарні закликав не панікувати та наголосив, що від цієї інфекції необхідно вакцинуватися.

На Закарпатті за 9 місяців цього року від дифтерії планово прощепилися 48% населення при необхідних 95%.

Останні випадки захворювання на дифтерію в Ужгороді були зафіксовані у 2009 та 2010 роках, на Закарпатті – у 2011-му.

"Спахали дифтерії мають свою циклічність – 7-10 років. Загалом щорічно фіксуються поодинокі випадки", – розповіла Любов Данич, лікар-епідеміолог, Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України.

За її словами, минулого року в Україні було 10 хворих, цього року – 2 в Хмельницькій та Луганській області.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Серед основних симптомів:

біль у горлі,

підвищена температура, лихоманка,

набряк слизової оболонки ротоглотки,

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,

набряк шиї,

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Хворих на дифтерію одразу ж госпіталізуть.

Ні в якому разі не можна намагатися лікуватися вдома самотужки – це може призвести до летальних наслідків.

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

Вакцини проти дифтерії та правцю вводять вперше у дитячому віці. Проте імунітет проти них не зберігається на все життя.

Тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація.

Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі – кожні 10 років.

Детальніше про дифтерію та як від неї захиститися, читайте тут:

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