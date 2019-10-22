Висока температура та ГРВІ у дітей: головне – без паніки. ПОДКАСТ

ОНОВЛЕНО 28.09.2021

У дитини лихоманка та ГРВІ – батьки в паніці.

Дарма!

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Чому не треба так сильно хвилюватись через звичайне ГРВІ та лихоманку (і коли справді треба) пояснює педіатр та неонатолог Лідія Бабич.

Саме з нею "Українська правда" записала випуск медичного подкасту "Температура – нормальна".

Для тих, кому незручно слухати, ми даємо текстову вижимку бесіди.

З нашого спілкування з лікарем ви дізнаєтесь:

Що дійсно впливає на те, що дитина частіше хворіє на ГРВІ;

Які методи профілактики не лише неефективні, але й шкодять;

Чи завжди висока температура – це небезпечно;

Чого не можна робити, коли у дитини лихоманка;

Які червоні прапорці вказують, що хвороба дитини – серйозна і потрібна термінова консультація лікаря.

Як реагувати на фебрильні судоми та чи є вони небезпечними.

Температура – це нормально

Лихоманкофобія – це страх, що підвищення температури завдасть непоправної шкоди організму. Це дуже поширене явище, яке навіть описано у медичній літературі.

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Важливо розуміти, що в організмі людини не закладено бомби самознищення.

Як є механізми, завдяки яким температура підвищується, так є і механізми, завдяки яким вона знижується.

Коли температура тіла досягає певної точки, то центру терморегуляції мозку надається команда знизити температуру: в шкірі розширюються судини, віддається тепло з диханням, починається потовиділення тощо.

Цих механізмів дуже багато. Температура буде знижуватися навіть якщо ви не будете робити нічого.

Щоб позначка термометра досягла страшної цифри 42°C, то повинні бути на це дуже серйозні причини, наприклад, пухлина у області центру терморегуляції.

Щось страшне має бути з центральною нервовою системою, щоб вона допустила підвищення температури до таких рівнів.

І діти, і дорослі дуже по-різному переносять температуру.

Важливо не лікувати градусник – це симптоматичне лікування. Іноді і при 37,9°C людина себе почуває дуже добре.

Цифри на градуснику мають другорядне значення. Головне – це стан.

Якщо у дитини 38,5°C, а вам довелося її спіймати, щоб виміряти це, то значить ця температура їй не заважає і батьки можуть заспокоїтись.

Завдання: забезпечити дитині комфортне самопочуття.

Як зрозуміти, що це щось складніше, ніж лихоманка

Ми не можемо повністю уникнути зараження вірусними захворюваннями.

Передача вірусів найактивніше відбувається в перший сезон відвідування садочку.

Часті ГРВІ – не є ознакою проблем з імунітетом. Дитина може переносити вірусні інфекції до 10-12 разів на рік і це цілком нормально.

Якщо у дитини 38,5°C, а вам довелося її спіймати, щоб виміряти температуру, то можна заспокоїтись.

Фото natulrich/Depositphotos

На те, що дитина часто хворіє впливає рівень заліза та вітаміну Д.

Щоб дитина перенесла ГРВІ без ускладнень, її також важливо вакцинувати проти пневмококкової та гемофільної інфекцій.

Тоді нежить буде просто нежиттю, а не густими зеленими шмарклями, а застуда не буде переростати в отити чи пневмонію.

Найтяжчим серед ГРВІ є грип. І проти нього теж є щеплення.

5 тривожних ознак того, що лихоманка – це не просто "підвищення температури", а симптоми серйозного захворювання: блювання, яке не виходить контролювати;

сильний біль;

ознаки зневоднення;

незрозумілий висип;

судоми.

Дуже важливо в таких випадках звернутись до лікаря, але не для того, щоб швидше збити температуру, а щоб зрозуміти, що саме цю температуру викликало.

Як довго дитина заразна після перших проявів ГРВІ

На жаль, чітко на це питання відповісти складно.

В середньому, найактивніше дитина розповсюджує вірус у перші 2-3 дні захворювання.

Так, це той період, коли буде більш чемно залишити дитину вдома, адже в садочку можуть бути діти, які через ті чи інші медичні проблеми можуть важко переносити ГРВІ.

Але це орієнтовні терміни, ніхто гарантувати не може, що здорова зранку дитина не почне проявляти інфекційні ознаки в день. Іноді, захворювання може розвинутися за години.

Не водити дитину в садочок 2 тижні, в очікуванні, що всі симптоми зникнуть – це вже перебільшення.

Чи ефективна профілактика ГРВІ

Якщо людина чогось не розуміє, то на місці знань часто з'являються ритуали, які надають відчуття заспокоєння: я щось роблю.

Але ми не можемо прокип’ятити світ навколо дитини.

Це нормально і правильно – хвилюватись, але переживання повинні мати здорове вираження.

Амулет з часником – не є здоровою поведінкою.

УФО-лампа – потрібна, якщо ми говоримо про стерилізацію повітря в операційній, але не в садочку. Там це недосяжна мета – занадто багато місць, поверхонь, діти мігрують з одного приміщення в інше.

Більш того, це не потрібно, адже для дитячого імунітету щоденні завдання важливі та корисні.

Також не є ефективною оксолінова мазь, яка навіть може зробити дитину більш вразливою до вірусних інфекцій.

Амулет з часником – не є здоровою поведінкою проти ГРВІ. Фото oneblink/Depositphotos

Джерело вірусів – у дитині, а не у килимі або на стіні.

Що ж дійсно працює?

Зволожувач повітря, провітрювання, достатня кількість пиття.

Вихователі садочків, побоюючись протягів та батьківських скандалів, часто не відкривають вікно у групі.

В результаті в приміщенні спекотно, сухе повітря, дітям не дають пити, бо вони "пообливаються та будуть бігати мокрі". І ось це коло дуже важко розірвати.

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