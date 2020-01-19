Прикмети і забобони вагітних. Чого (не)можна робити, пояснюють експерти

ОНОВЛЕНО 26.08.2021

Вагітна жінка має дивитися на гарне.

Їй не можна рвати без дозволу сусідські яблука, робити кунілінгус та гладити кота.

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Не вірите у забобони?

Ні? А от дехто може з вами посперечатися, адже певні з них переходять із покоління в покоління і виглядають як серйозні застереження.

Забобони вагітних – це повна маячна, чи варто до них дослухатися?

Це питання ми вирішили дослідити та пояснити за допомогою:

етнографині Тетяни Пошивайло ,

перинатальної психологині Наталії Мовчан ,

дитячої лікарки Лідії Бабич,

гінекологині Ірини Лучицької .

"Забобони сягають корінням далеко дохристиянських часів, коли люди не могли пояснити явищ природи. Також це досвід попередніх поколінь і бажання пам’ятати предків", – розповідає етнографиня Тетяна Пошивайло.

За її словами, від народження до смерті у людини все було продумано і забезпечено за допомогою забобонів.

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У давнину деякі з них були замість жіночої консультації, інші – частиною вірувань.

"Породіля мала високий статус, тому що вона з небес приймала душу.

Всі забобони чи попередження пов’язані з "не нашкодьте", тому що вона напряму пов’язана з Богом", – додає Пошивайло.

Якщо сидітимеш на стільці вагітної чи вип’єш з її склянки – завагітнієш

Вагітність повітряно-крапельним шляхом не передається. Але як би ви зараз не сміялися, доля правди в тому є, стверджує перинатальна психологиня Наталія Мовчан.

Працює щоправда це трохи інакше. Справа не в гормонах, які за чутками нібито виділяють вагітні. Все це – психологія.

"Якщо людина вагітна або думає про вагітність, вона раптом починає помічати, що навколо неї багато вагітних.

Те саме з будь- якими іншими явищами і предметами. Це – вибірковість нашої уваги", – пояснює Мовчан.

Не можна під час вагітності робити кунілінгус, бо дитина народиться німа

Займатися сексом і робити кунілінгус вагітній можна, стверджують спеціалісти.

Це навіть корисно, якщо у майбутньої мами немає до цього протипоказань, а саме:

🤰 проблем із шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу);

🤰 високого ризику викидню чи передчасних пологів;

🤰 багатоплідної вагітності;

🤰 placenta previa – коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву;

🤰 низького розташування плаценти в матці чи наявність гематоми*

🤰 передчасних пологів в анамнезі;

🤰 вагінальної кровотечі та підтікання навколоплідних вод.

Секс можна використовувати навіть для того, щоб стимулювати роди.

"Якщо ви переношуєте, то домовтеся з чоловіком, щоб у вас було багато оргазмів, які включать матку", – додає Наталія Мовчан.

Чи загрожує секс майбутній дитині?

Ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовим корком у цервікальному каналі, тому пенетрація під час сексу йому не зашкодить.

Вагітним не можна ні в чому відмовляти, інакше миші вночі покусають..

…і ще багато варіацій того, що може статися з людиною, яка не дасть вагітній те, чого вона просить.

"Коли людство хоче вижити, йому потрібно, щоб вагітна була здоровою і ситою, щоб дитина розвивалася нормально.

Якщо би цього не було, можливо, у вагітної, як у слабкої, не було б шансів вижити. Турбота про вагітну жінку дозволяє людству еволюціонувати", – пояснює Мовчан.

Треба на гарне дивитися, щоб дитина була гарна

Етнографиня це пояснює так: "Колись говорили, що душа йде з божественного світу, де все гармонійно та ідеально. І для того, щоб полегшити входження в цей світ, їй потрібні краса і гармонія. І мати, споглядаючи на красу, допомагає дитині".

У науки та медицини свої причини (не)дослухатися до цього забобону.

Мова про те, чи можна хвилюватися вагітній жінці.

"Через стрес може виникнути загроза передчасних пологів. Мама під час вагітності має бути налаштована тільки на позитив і мінімалізувати наявність стресових факторів", – радить гінекологиня Ірина Лучицька.

За її словами, виключити всі стресові ситуації неможливо, але при здоровій нервовій системі жінки на вагітності невеликий стрес ніяк не відобразиться.

Чи можна вагітній плакати?

"Набагато гірше, коли мама, в якої є причини для сліз, втримує їх в собі і затягує переживанння цієї емоції. Плаче собі жінка – нехай плаче.

Доводити до сліз не варто. Але якщо вже довели, дайте хоча б пережити цю емоцію. Ігнорування емоції гірше впливатиме на стан дитини, аніж проживання її", – каже Мовчан.

Вагітній варто роздавати солодощі, щоб у дитини було солодке життя

Науковий і медичний зв’язок у цьому забобоні знайти важко, каже Наталія Мовчан.

За її словами, це твердження може більше стосуватися релігійних поглядів: коли ти ділишся з ближнім, то наповнюєшся добром.

"Є багато внутрішніх забобонів, які народжуються упродовж життя.

Часто у стані очікування люди люблять говорити "Зараз дійду до того стовпчика і прийде моя маршрутка" чи "Якщо на стіні лікарні кількість плиточок парна, усе буде добре", – додає експертка.

Не можна лаятися – дитина не матиме зубів

По-перше, діти із зубами народжуються в дуже рідкісних випадках.

По-друге, лайка мами на ріст зубів ніяк вплинути не може.

"Обсценна лексика допомагає людині швидше звільнитися від тих емоцій, через які вона відчуває внутрішнє напруження.

Якщо вагітна хоче вилаятися, нехай краще це зробить, аніж триматиме все в собі і перебуватиме в перенапруженому стані.

Для дитини другий варіант гірший з фізіологічної і психологічної точки зору", – пояснює Мовчан.

Але якщо ви любите лаятись, але не хочете, щоб ваша дитина чула таку лексику, то пам’ятайте, що свої найперші звуки малюк чує приблизно на 18 тижні вагітності, пише Healthline.

Приблизно на 25 або 26 тижні діти в утробі починають реагувати на голоси і шум. Записи, зроблені в матці, показують, що шуми там приглушені приблизно наполовину.

Найважливіший звук, який ваша дитина чує в утробі – це ваш голос. У третьому триместрі дитина вже може його впізнавати.

Не можна красти. Якщо зірвати яблуко з чужого дерева, у дитини буде родима пляма у формі яблука

"Я не вірю в забобони, але ось я ішла по дорозі, зірвала чуже яблуко, і тепер у моєї дитини родимка у формі цього фрукта", – можна почути від жінок.

В науки немає підтверджень того, що коли ти вкрадеш вишню – родимка буде у формі вишні, чи коли вкрадеш гарбуза – на дитині красуватиметься мініатюрний гарбуз.

"Родимка не буває квадратною. Тому й говорять про вишні і яблука. В науці дуже багато гіпотез стосовно того, чому родимки виникають.

Деякі передаються генетично, інші виникають протягом життя вдома під впливом сонця чи гормональних змін", – пояснює психологиня.

Не можна гладити котиків і песиків, бо дитина народиться волохатою

"Так вагітних застерігають від інфекцій, яких вони можуть набратися від тварин. Але для цього треба знайти найнещаснішу собаку, погладити її добре і потім облизати руки", – пояснює Наталія Мовчан.

Майбутню маму починають лякати брудом, гельмінтами та страшним словом "токсоплазмоз".

На жаль, мало хто з гінекологів обтяжує себе зайвими знаннями з цього питання. Більшість просто відмахується, мовляв "нащо ризикувати, краще віддайте кішку кудись", розповідає в колонці для УП.Життя Катерина Ковалюк, керівниця служби корпоративних комунікацій компанії Kormotech.

Токсоплазмозом можна з більшою ймовірністю заразитися через погано термічно оброблене чи сире м’ясо або через немиті фрукти.

І ще, волосся через кров не передається.

"Дитина взагалі може народжуватися з пушковим волоссям по цілому тілу. Воно потім злізає", – розповідає гінекологиня Ірина Лучицька.

Не можна в‘язати і не підіймати руки вгору, бо малюк обв‘яжеться пуповиною

Цим забобонам є медичне пояснення.

Перша частина забобону стосується активностей вагітної жінки.

Коли в’яжеш, то постійно сидиш. А це – шкідливо для майбутньої матері.

"Вагітність не має обмежувати жінку у фізичних навантаженнях.

Але звісно, не можна займатися дуже активними видами спорту, наприклад, скакати на конях, займатися скалолазінням чи підіймати важке", – пояснює гінекологиня.

За словами Лучицької, тривале сидіння викликає застій в органах малого тазу, тому жінкам, у яких сидяча робота, рекомендують змінювати положення тіла і не сидіти постійно на місці.

"Після години сидіння потрібно ходити хоча би 20-30 хвилин.

І вставати не різко, а поступово. Спершу на краєчок крісла, встати, вдихнути-видихнути, і тоді вже починати рухатися", – радить Наталія Мовчан.

Друга частина забобону – справжня нісенітниця.

Ситуація, коли дитина обмотується пуповиною, зовсім не залежить від жінки, стверджує гінекологиня Ірина Лучицька.

"Зазвичай пуповиною обмотуються у тому випадку, коли у жінки багатоводдя, коли плід невеликий, але перебуває у великій кількості рідини.

Він може активно рухатися і через це обмотатися. Але це не завжди впливає на перебіг вагітності чи пологи", – пояснює Лучицька.

А от якщо пуповина перетиснеться, це може ускладнити перебіг пологів. Але це може трапитися не тільки тоді, коли дитина обмотана нею. Усе відносно, каже лікарка.

Не можна волосся зав'язувати у хвіст на пологи – дитина пуповиною обмотається

"Подекуди в пологових у вас навіть відберуть резинки для волосся. У це вірять самі акушери-гінекологи.

Та у цьому просто немає сенсу. Це ритуал. Але це нормально з точки зору психологів.

Це так само, коли футболісти надягають одні й ті ж невипрані шкарпетки чи коли перед іспитами студенти собі щось придумують. Це зовнішня опора, яка допомагає почуватися впевненіше.

Якщо людині потрібно, нехай так буде, аби воно не суперечило здоровому глузду", – пояснює Мовчан.

Якщо жінка виношує хлопчика, у неї різко підвищується рівень рослинності в тих місцях, де раніше не росло волосся

Коли хлопчик – живіт гострої форми.

Хлопчики поводяться в животі у матері спокійніше, ніж дівчатка.

Жінки, вагітні хлопчиками, менше страждають від токсикозу.

Якщо хочеш солоного, то буде дівчинка…

… і ще багато різних прикмет.

Тут все просто: зовнішній вигляд жінки не має стосунку до статі плода, запевняє гінекологиня Ірина Лучицька. УЗД вам в поміч.

Вагітна жінка, яка обрізала волосся, вкорочує життя своїй дитині після народження

Ймовірно, цей забобон пішов від того, що колись жінкам, які "нагуляли" дитину, обрізали волосся, і водили їх селом.

"Більше говорять зараз про те, що якщо ти відріжеш собі волосся, тебе підріжуть у пологах, тобто буде епізіотомія", – каже Мовчан.

"На перинатальну смертність стрижка жінки ніяк не впливає. Це має зовсім інші причини.

Але людям важко змиритися, що часом ніхто у цьому не винен. І починається розслідування: "А ти пам’ятаєш, що ти тоді підстриглася?", – пояснює Лідія Бабич.

Не можна купувати дитячих речей завчасно – щоб не наврочити

Можливо, ця прикмета існує ще з тих часів, коли смертність новонароджених була дуже висока. Так люди намагалися не травмувати себе ще більше, розповідає Бабич.

За словами експертки, готуватися до появи дитини корисно з двох причин.

Насамперед, це знижує стрес від очікування пологів, а монотонна рутинна діяльність, як-от прасування речей, знижує рівень стресу.

"Вже у пологовому шкіра маля починає заселятися мікрофлорою.

Домашні речі містять мікрофлору, звичну для цієї родини. Тому з медичної точки зору приносити в пологовий будинок дитячі речі, які лежали раніше вдома, корисно для імунітету новонародженого", – пояснює дитяча лікарка.

За її словами, також варто приносити саме випрані речі, а не одразу з магазину.

"Але не намагайтеся зробити їх стерильними. Тримайте їх в руках, на ніч можете навіть під свою ковдру", – додає експертка.

Якщо не можеш народити, а вже термін пологів, треба відкрити всі двері і шухляди в хаті

"Теоретично, це залежить від кількості шафок. Якщо їх багато, то поки жінка їх повідкриває, через таку фізичну активність вже може й пологи почнуться", – сміється Лідія Бабич.

Але, за її словами, є люди, в яких зростає стрес і тривога, якщо цей ритуал не виконаний. І тоді це може бути шкідливо.

"Це теж психологія, – додає Мовчан. – Але для цього краще говорити з дитиною, казати, що ви її чекаєте.

Тим, хто боїться пологів, треба заспокоїтися і взяти на себе відповідальність, а не просто лежати у відділенні і чекати, поки лікар скаже, що вас везуть на операцію".

Катерина Хорощак, УП.Життя

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