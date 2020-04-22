Близько тисячі лікарень у 2020 році будуть недофінансовані – очільник МОЗ

Під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько тисячі лікарень сповістили про дефіцит фінансування.

Це означає, що цьогоріч вони отримують на 10-50% менше коштів, ніж у 2019 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"В зв'язку зі стартом другого етапу реформи системи охорони здоров'я, всі наші лікарні (міські районні, обласні) перейшли на іншу систему фінансування.

Тепер ці медичні заклади фінансуються через Національну службу здоров'я України за договорами за конкретні медичні послуги.

Під час аудиту, проведеного НСЗУ, було укладено більше ніж 1600 договорів з медичними закладами по всій Україні, 984 лікарні – мають дефіцит.

Це означає, що в 2020 році вони отримують менше коштів ніж у 2019 році, таке зменшення сягає від 10% до 50%", – розповів глава міністерства.

Максим Степанов зазначив, що у "зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі знаходиться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та спеціалізовані медичні напрями".

Для прикладу очільник МОЗ розповів про Центр екстреної медичної допомоги Запорізької області, недофінансування якого цьогоріч буде складати 67 млн гривень.

Як наслідок, у міністерстві прогнозують скорочення бригад швидкої медичної допомоги, звільнення медичних працівників, а також збільшення часу очікування на приїзд швидкої.

"Що стосується скорочення працівників, вбачаю в цьому один із головних ризиків імплементації другого етапу реформи.

Наші лікарі – це головний ресурс медичної допомоги, тому це неприпустимо.

За результатами аудиту ми будемо вносити певні зміни, щоб скорочення медичних працівників не відбулося", – запевнив міністр охорони здоров'я.

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