Скільки людей постраждали від укусів змій від початку 2020 року

З початку 2020 року в Україні 36 людей постраждали від укусів змій.

З них шестеро – діти.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Житомирській, Запорізькій, Львівській та Донецькій областях.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"Для порівняння, за аналогічний період минулого року 125 людей потерпіли від укусів змій. З них 29 – діти. Торік найбільша кількість постраждалих була зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Летальних випадків від укусів змій у 2019 році та протягом семи місяців 2020 року не було", – йдеться у повідомлені.

Що робити, якщо вкусила змія

В Україні живуть три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни.

Вони розповсюджені по всій території країни, і багато видів мають природоохоронний статус.

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Не всі ці тварини є отруйними й зазвичай проявляють агресію лише в разі небезпеки.

Змії в нашій країні активні з квітня до жовтня. Найбільше шансів зустріти їх – у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні, якраз припадає на грибний сезон.

Гадюка степова

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря.

Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу.

Пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті.

Проте вони тяжко відображаються на дітях, людях похилого віку та особах зі зниженим імунітетом.

Фото: гадюка звичайна. Особини звичайного та чорного забарвлення. Вікі

Вже у медзакладі можуть прийняти рішення ввести антитоксин, але через ризик побічних явищ його призначають лише у важких випадках.

Нагадаємо, що Український науковець Олександр Зіненко працює над протиотрутою від укусу гадюки.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю науково-популярному виданню Куншт.

Як пояснює Олександр Зіненко в Україні є три види отруйних змій.

"Перша – це гадюка звичайна.

Гадюка Нікольського – форма близька до звичайної гадюки, зараз її вважають підвидом і я також є прихильником такої точки зору.

Втім, з точки зору класифікації, а не біологічних властивостей, гадюка Нікольського доволі своєрідна, має свій ареал, ознаки й властивості отрути, які відрізняють її від звичайної гадюка.

Третій вид – степова гадюка", – каже він.

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