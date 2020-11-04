Україна має отримати вакцину від COVID-19 за спрощеною процедурою

Законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді 4 листопада, має спростити процедуру для вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Голос", членкиня Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина на своїй фейсбук-сторінці.

Депутатка пояснила, що законопроєкт №4314 необхідний для того, щоби спростити Україні участь в клінічних випробуваннях і не створювати додаткові перешкоди у вигляді довжелезної процедури розгляду документів.

"Сьогодні в світі проводять більше 250-ти клінічних випробувань вакцин від COVID-19.

Величезна кількість країн беруть у них участь: майже всі країни ЄС, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, США тощо. Це дає доступ до вакцини сотням тисяч людей.

Треба спростити доступ вакцини в Україну Фото belchonock Depositphotos

Україна поки що не бере участі у жодному з клінічних випробувань через суцільну бюрократію: вона може тривати місяцями.

З ухваленням цього закону Україна зможе долучитися до клінічних випробувань, а відтак – до 50-ти тисяч українців зможуть отримати доступ до вакцини вже в найближчі місяці", – пояснює Стефанишина.

"Щойно якась зі світових вакцин доведе свою ефективність, якість та безпеку, її почнуть виробляти на продаж та розповсюджуватимуть світом.

Сподіваємося, їх буде кілька Для того, щоб Україна могла завезти їх якомога скоріше на свою територію, ми прибрали бюрократичні бар’єри для реєстрації", – додала депутатка.

В законопроєкті пропонується скоротити до п’яти днів терміни розгляду документів для реєстрації вакцини в Україні, коли вона пройде всі стадії випробувань.

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