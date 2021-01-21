Які можуть бути форми та ускладнення вітрянки. Пояснення дитячої лікарки

Вітряна віспа – це гостре вірусне захворювання, яке переважно вражає дітей.

Хоч у зрілому віці вітрянка переноситься значно важче, для дитячого організму вона також може виявитися небезпечною.

Крім вітрянки, коли з'являються маленькі прозорі пухирці, є й більш небезпечні форми захворювання.

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Крім того, вітряна віспа може супроводжуватися ускладненнями, які впливають на шкіру, нервову систему та легені.

Про маловідомі особливості вітрянки розповіла на своїй сторінці у соцмережі педіатр та дитячий інфекціоніст Олена Луцька.

Фото natulrich/Depositphotos

Експертка пояснює, що існує ще дві форми вітряної віспи:

Геморагічна форма

Пухирці наповнені не прозорим вмістом – а кров'ю.

Така форма маже бути пов'язана зі зниженням кількості тромбоцитів, внутрішньосудинним згортанням крові.

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Бульозна форма

Пухирці не такі, як ми звикли бачити при вітрянці.

Замість них з’являються булли – великі зони відшарування шкіри, які довго та важко загоюються.

В таких випадках, імовірність приєднання інфекції значно вища.

Лікарка зазначає що такі форми віспи трапляються нечасто, проте неможливо спрогнозувати, яка саме форма виявиться у дитини.

Які можуть бути ускладнення вітряної віспи?

Лікарка зазначає, що ускладнення можуть виникати та за звичайного перебігу хвороби та впливати на різні частини організму.

Олена Луцька пояснює, чим вони супроводжуються:

❗️Шкіра

Найчастіше зустрічається інфікування золотистим стафілококом або піогенним стрептококом із розвитком піодермії. Така ситуація буде вимагати антибіотиків.

У цьому випадку більше ризикують діти з атопічним дерматитом, бо у їхньому мікробіомі золотистого стафілокока більше.

Трапляється і некрозуючий фасциїт – це ускладнення смертельно небезпечне. Воно потребуватиме хірургічного лікування, масивної та вартісної антибіотикотерапії та може призвести до токсичного шоку.

❗️Неврологія

Проявами з боку центральної нервової системи (ЦНС), які найчастіше трапляються при вітряній віспі, є атаксія мозочка та енцефаліт.

Серед рідкісних неврологічних ускладнень також поперечний мієліт, асептичний менінгіт та синдром Гієна – Баре.

Мозочкова атаксія виникає в одного з 4000 хворих на вітряну віспу. Дитина з таким ускладненням не може ходити, хитається, падає. Можуть виникати запаморочення, млявість та блювання. Можливий ністагм – рух очних яблук.

Атаксія може розвинутися у термін від кількох днів до двох тижнів після появи вітряної віспи. Хороша новина: цей стан не призводить до смерті та минає протягом трьох тижнів.

Вітряночний енцефаліт – найбільш серйозне ЦНС-ускладнення вітрянки. Трапляється 1–2 епізоди на 10 тисяч випадків вітряної віспи. Фіксується часто у дорослих і у дітей.

Неврологічні симптоми: головний біль, лихоманка, блювота. Найчастіше вони виникають приблизно через тиждень після початку висипу. Поява симптомів може бути різкою чи поступовою і супроводжуватися судомами у 29–52% випадків.

Смертність від енцефаліту вітряної віспи становить 5 –10%. Але навіть після одужання наслідки, у тому числі судомні розлади, можуть зберігатися тривалий час. З цим стикається 10–20% тих, хто вижив після такого енцефаліту.

❗️Легені

Зараз, коли коронавірус вражає легені, пневмонієфобія є у багатьох людей. Але вітрянка теж може викликати ураження легень.

Респіраторні симптоми (серед них кашель, задишка та інколи кровохаркання) зазвичай з’являються протягом кількох днів після розвитку висипу.

На рентгенограмі грудної клітки виявляється дифузний інтерстиціальний вузликовий інфільтрат.

До доступності противірусної терапії рівень смертності від пневмонії вітряної віспи сягав 30%.

Однак із появою противірусного та інтенсивного допоміжного лікування він, ймовірно, становить менше ніж 10%.

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