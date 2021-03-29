Які дослідження та аналізи можна пройти в лікарні безкоштовно? Перелік

У Національній службі здоров’я назвали дослідження та аналізи, які пацієнт може пройти безкоштовно в амбулаторних умовах в 2021 році.

Амбулаторна допомога включає консультації лікарів-спеціалістів, лабораторні та інструментальні дослідження, лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, лікування в умовах денного стаціонару та реабілітацію, яка не передбачена іншими пакетами медичних послуг.

"Важливо пам’ятати, що пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які є направлення і які дозволяють зробити потужності закладів, що мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу", – наголосили в НСЗУ.

Водночас в нацслужбі зауважили, що заклад має право надавати той обсяг послуг, на який він спроможний, тобто все залежить від наявності відповідного обладнання та фахівців.

"Тобто не в кожній лікарні, яка має договір на амбулаторну допомогу, може бути УЗД-апарат. Щоб уточнити наявність потрібного лікаря чи можливість зробити, те чи інше обстеження, радимо зателефонувати до медзакладу", – зазначили в НСЗУ.

Фото: HOMONSTOCK/Depositphotos

Перелік безкоштовних досліджень та аналізів

Загально-клінічні та біохімічні лабораторні дослідження:

розгорнутий клінічний аналіз крові;

морфологічне дослідження клітин крові;

визначення групи крові і резус фактору;

біохімічний аналіз крові;

тести на тропонін;

вітамін Д;

глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

глікозильований гемоглобін;

загальний аналіз сечі;

копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;

кал на гельмінтів;

дослідження спинномозкової рідини;

дослідження на онкологічні маркери;

ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)) тощо.

Бактеріологічні дослідження:

бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;

бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);

бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;

бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;

бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);

бакпосів крові на стерильність (аероби);

бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;

бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);

бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;

профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу) тощо.

Молекулярно-генетичні дослідження:

ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;

молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;

антиген SARS-CoV-2;

для діагностики новоутворень тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

HBsAg;

антитіла до HCV;

сифіліс РМП;

антитіла до ВІЛ;

коронавірусної хвороби COVID-19;

інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);

туберкульозу тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями:

імуноглобулін А;

імуноглобулін Е;

імуноглобулін M;

імуноглобулін G;

імунограма тощо.

Фото: belchonock/Depositphotos

Цитологічні дослідження:

зішкріб з шийки матки та цервікального каналу;

секрет простати;

аспірат з порожнини матки;

зішкріб з уретри;

пунктат (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);

транссудат, ексудат, секрет, екскрет (молочна залоза, рана тощо).

Гістологічнні дослідження матеріалу, отриманого після:

біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);

вишкрібання цервікального каналу;

біопсії шийки матки (не ексцизійна);

біопсії шкіри;

біопсії простати;

біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопія, ректороманоскопія, бронхоскопія, гістероскопія, цистоскопія) тощо.

Гормональні дослідження:

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);

тиреотропний гормон (ТТГ);

тиреоглобулін (ТГ);

паратгормон (ПТГ);

інсулін;

адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

кортизол (гідрокортизон);

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ) тощо.

Інструментальні дослідження:

рентгенологічні дослідження, зокрема, комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

ендоскопічні дослідження:

гастроскопія;

езофагодуоденоскопія;

дуоденоскопія;

ректороманоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

артроскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

кольпоскопія;

інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

функціональні дослідження:

електрокардіографія (ЕКГ);

електроенцефалографія (ЕЕГ);

спірографія;

холтерівське моніторування тощо.

Офтальмологічні дослідження:

офтальмометрія (кератометрія);

офтальмоскопія;

рефрактометрія;

діоптриметрія;

периметр поля зору тощо.

Також безкоштовним повинно бути:

встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки;

призначення та/або корекція медикаментозного лікування;

спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;

надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару;

надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів;

надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки;

проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах;

ведення вагітності тощо.

Детальніше зі списком безкоштовних послуг можна ознайомитися за посиланням у файлі "Специфікації" до пакету "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах".

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