Які дослідження та аналізи можна пройти в лікарні безкоштовно? Перелік

У Національній службі здоров’я назвали дослідження та аналізи, які пацієнт може пройти безкоштовно в амбулаторних умовах в 2021 році.
Амбулаторна допомога включає консультації лікарів-спеціалістів, лабораторні та інструментальні дослідження, лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, лікування в умовах денного стаціонару та реабілітацію, яка не передбачена іншими пакетами медичних послуг.
"Важливо пам’ятати, що пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які є направлення і які дозволяють зробити потужності закладів, що мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу", – наголосили в НСЗУ.
Водночас в нацслужбі зауважили, що заклад має право надавати той обсяг послуг, на який він спроможний, тобто все залежить від наявності відповідного обладнання та фахівців.
"Тобто не в кожній лікарні, яка має договір на амбулаторну допомогу, може бути УЗД-апарат. Щоб уточнити наявність потрібного лікаря чи можливість зробити, те чи інше обстеження, радимо зателефонувати до медзакладу", – зазначили в НСЗУ.
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Перелік безкоштовних досліджень та аналізів
Загально-клінічні та біохімічні лабораторні дослідження:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- морфологічне дослідження клітин крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові;
- тести на тропонін;
- вітамін Д;
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- глікозильований гемоглобін;
- загальний аналіз сечі;
- копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
- кал на гельмінтів;
- дослідження спинномозкової рідини;
- дослідження на онкологічні маркери;
- ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
- ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)) тощо.
Бактеріологічні дослідження:
- бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
- бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
- бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
- бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
- бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);
- бакпосів крові на стерильність (аероби);
- бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
- бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
- бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
- профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу) тощо.
Молекулярно-генетичні дослідження:
- ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;
- молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
- антиген SARS-CoV-2;
- для діагностики новоутворень тощо.
Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:
- HBsAg;
- антитіла до HCV;
- сифіліс РМП;
- антитіла до ВІЛ;
- коронавірусної хвороби COVID-19;
- інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
- туберкульозу тощо.
Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями:
- імуноглобулін А;
- імуноглобулін Е;
- імуноглобулін M;
- імуноглобулін G;
- імунограма тощо.
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Цитологічні дослідження:
- зішкріб з шийки матки та цервікального каналу;
- секрет простати;
- аспірат з порожнини матки;
- зішкріб з уретри;
- пунктат (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);
- транссудат, ексудат, секрет, екскрет (молочна залоза, рана тощо).
Гістологічнні дослідження матеріалу, отриманого після:
- біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
- вишкрібання цервікального каналу;
- біопсії шийки матки (не ексцизійна);
- біопсії шкіри;
- біопсії простати;
- біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопія, ректороманоскопія, бронхоскопія, гістероскопія, цистоскопія) тощо.
Гормональні дослідження:
- тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
- трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
- тиреотропний гормон (ТТГ);
- тиреоглобулін (ТГ);
- паратгормон (ПТГ);
- інсулін;
- адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
- кортизол (гідрокортизон);
- соматотропний гормон (соматотропін, СТГ) тощо.
Інструментальні дослідження:
- рентгенологічні дослідження, зокрема, комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
- ендоскопічні дослідження:
- гастроскопія;
- езофагодуоденоскопія;
- дуоденоскопія;
- ректороманоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- артроскопія;
- гістероскопія;
- бронхоскопія;
- кольпоскопія;
- інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
- функціональні дослідження:
- електрокардіографія (ЕКГ);
- електроенцефалографія (ЕЕГ);
- спірографія;
- холтерівське моніторування тощо.
Офтальмологічні дослідження:
- офтальмометрія (кератометрія);
- офтальмоскопія;
- рефрактометрія;
- діоптриметрія;
- периметр поля зору тощо.
Також безкоштовним повинно бути:
- встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки;
- призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
- спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
- надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару;
- надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів;
- надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки;
- проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах;
- ведення вагітності тощо.
Детальніше зі списком безкоштовних послуг можна ознайомитися за посиланням у файлі "Специфікації" до пакету "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах".
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