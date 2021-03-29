Які дослідження та аналізи можна пройти в лікарні безкоштовно? Перелік

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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29 березня 2021

У Національній службі здоров’я назвали дослідження та аналізи, які пацієнт може пройти безкоштовно в амбулаторних умовах в 2021 році.

Амбулаторна допомога включає консультації лікарів-спеціалістів, лабораторні та інструментальні дослідження, лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, лікування в умовах денного стаціонару та реабілітацію, яка не передбачена іншими пакетами медичних послуг. 

"Важливо пам’ятати, що пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які є направлення і які дозволяють зробити потужності закладів, що мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу", – наголосили в НСЗУ. 

Водночас в нацслужбі зауважили, що заклад має право надавати той обсяг послуг, на який він спроможний, тобто все залежить від наявності відповідного обладнання та фахівців. 

"Тобто не в кожній лікарні, яка має договір на амбулаторну допомогу, може бути УЗД-апарат. Щоб уточнити наявність потрібного лікаря чи можливість зробити, те чи інше обстеження, радимо зателефонувати до медзакладу", – зазначили в НСЗУ.

 Фото:  HOMONSTOCK/Depositphotos

Перелік безкоштовних досліджень та аналізів

Загально-клінічні та біохімічні лабораторні дослідження:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • морфологічне дослідження клітин крові;
  • визначення групи крові і резус фактору;
  • біохімічний аналіз крові;
  • тести на тропонін;
  • вітамін Д;
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • глікозильований гемоглобін;
  • загальний аналіз сечі;
  • копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
  • кал на гельмінтів;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • дослідження на онкологічні маркери;
  • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
  • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
  • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)) тощо. 

Бактеріологічні дослідження:

  • бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
  • бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
  • бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
  • бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
  • бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);
  • бакпосів крові на стерильність (аероби);
  • бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
  • бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
  • бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
  • профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу) тощо.

Молекулярно-генетичні дослідження:

  • ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;
  • молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
  • антиген SARS-CoV-2;
  • для діагностики новоутворень тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

  • HBsAg;
  • антитіла до HCV;
  • сифіліс РМП;
  • антитіла до ВІЛ;
  • коронавірусної хвороби COVID-19;
  • інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
  • туберкульозу тощо.

Імунологічні дослідження для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями:

  • імуноглобулін А; 
  • імуноглобулін Е;
  • імуноглобулін M; 
  • імуноглобулін G;
  • імунограма тощо.
 Фото:  belchonock/Depositphotos

Цитологічні дослідження:

  • зішкріб з шийки матки та цервікального каналу;
  • секрет простати;
  • аспірат з порожнини матки;
  • зішкріб з уретри;
  • пунктат (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії); 
  • транссудат, ексудат, секрет, екскрет (молочна залоза, рана тощо).

Гістологічнні дослідження матеріалу, отриманого після:

  • біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
  • вишкрібання цервікального каналу;
  • біопсії шийки матки (не ексцизійна);
  • біопсії шкіри;
  • біопсії простати;
  • біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопія, ректороманоскопія, бронхоскопія, гістероскопія, цистоскопія) тощо.

Гормональні дослідження:

  • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний); 
  • трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний); 
  • тиреотропний гормон (ТТГ); 
  • тиреоглобулін (ТГ); 
  • паратгормон (ПТГ); 
  • інсулін; 
  • адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін); 
  • кортизол (гідрокортизон); 
  • соматотропний гормон (соматотропін, СТГ) тощо.

Інструментальні дослідження:

  • рентгенологічні дослідження, зокрема, комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  • сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  • ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
  • ендоскопічні дослідження:
  • гастроскопія;
  • езофагодуоденоскопія;
  • дуоденоскопія;
  • ректороманоскопія;
  • колоноскопія;
  • цистоскопія;
  • артроскопія;
  • гістероскопія;
  • бронхоскопія;
  • кольпоскопія;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  • функціональні дослідження:
  • електрокардіографія (ЕКГ);
  • електроенцефалографія (ЕЕГ);
  • спірографія;
  • холтерівське моніторування тощо.

Офтальмологічні дослідження:

  • офтальмометрія (кератометрія);
  • офтальмоскопія;
  • рефрактометрія;
  • діоптриметрія;
  • периметр поля зору тощо.

Також безкоштовним повинно бути:

  • встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки;
  • призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
  • спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
  • надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару;
  • надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів;
  • надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки;
  • проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах;
  • ведення вагітності тощо.

Детальніше зі списком безкоштовних послуг можна ознайомитися за посиланням у файлі "Специфікації" до пакету "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах". 

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