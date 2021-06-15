Визначте приблизну тривалість свого життя. Калькулятор від Центру громадського здоров’я

До кінця ніхто не знає, скільки років кожен може прожити.
Водночас приблизну кількість часу, який залишився у кожної людини, таки можна розрахувати, опираючись на стан здоров’я, спосіб життя людини та навколишнє середовище.
У Центрі громадського здоров’я розробили "Калькулятор життя", який підкаже, скільки вам ще "відміряно".
Калькулятор аналізує низку факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.
"Доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.
Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми створюємо умови для прожиття додаткових років або навпаки – віднімаємо кілька", – запевняють у ЦГЗ.
Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань.
Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.
Точність показника залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.
"Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань", – пояснюють у Центрі.
❓ Як працює калькулятор❓
👉 заходите на сайт "Калькулятор життя",
👉 заповнюєте дані ,
👉 не пропускаєте жодного питання,
👉 отримуєте результат,
👉 аналізуєте, чи потрібно вам змінювати звички, щоб прожити довше.
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