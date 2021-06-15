Визначте приблизну тривалість свого життя. Калькулятор від Центру громадського здоров’я

До кінця ніхто не знає, скільки років кожен може прожити.

Водночас приблизну кількість часу, який залишився у кожної людини, таки можна розрахувати, опираючись на стан здоров’я, спосіб життя людини та навколишнє середовище.

У Центрі громадського здоров’я розробили "Калькулятор життя", який підкаже, скільки вам ще "відміряно".

Калькулятор аналізує низку факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.

"Доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.

Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми створюємо умови для прожиття додаткових років або навпаки – віднімаємо кілька", – запевняють у ЦГЗ.

Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань.

Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.

Точність показника залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.

"Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань", – пояснюють у Центрі.

❓ Як працює калькулятор❓

👉 заходите на сайт "Калькулятор життя", 👉 заповнюєте дані , 👉 не пропускаєте жодного питання, 👉 отримуєте результат, 👉 аналізуєте, чи потрібно вам змінювати звички, щоб прожити довше.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".