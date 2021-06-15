Визначте приблизну тривалість свого життя. Калькулятор від Центру громадського здоров’я

До кінця ніхто не знає, скільки років кожен може прожити.

Водночас приблизну кількість часу, який залишився у кожної людини, таки можна розрахувати, опираючись на стан здоров’я, спосіб життя людини та навколишнє середовище.

У Центрі громадського здоров’я розробили "Калькулятор життя", який підкаже, скільки вам ще "відміряно".

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Калькулятор аналізує низку факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.

"Доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.

Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми створюємо умови для прожиття додаткових років або навпаки – віднімаємо кілька", – запевняють у ЦГЗ.

Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань.

Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина.

Точність показника залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.

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"Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань", – пояснюють у Центрі.

❓ Як працює калькулятор❓

👉 заходите на сайт "Калькулятор життя", 👉 заповнюєте дані , 👉 не пропускаєте жодного питання, 👉 отримуєте результат, 👉 аналізуєте, чи потрібно вам змінювати звички, щоб прожити довше.

"Калькулятор життя" розробили в межах Проєкту міжнародної технічної допомоги "Надання підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики".

Його впроваджує ЦГЗ за фінансування Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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