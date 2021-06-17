Вчені знайшли нові ліки від COVID-19, які допомагають при важкому перебігу хвороби

Суміш двох типів антитіл, яку потрібно вводити внутрішньовенно, допомагає організму нейтралізувати вірус.

Такими є результати дослідження вчених Оксфордського університету, повідомляє ВВС.

За даними науковців, такий засіб може допомогти кожному третьому пацієнту, який перебуває у лікарні з тяжким перебігом COVID-19.

Експерти підрахували, що препарат може врятувати 6 життів із 100 хворих пацієнтів.

"Введення їм цієї комбінації двох антитіл шляхом внутрішньовенної інфузії фактично знижує шанси померти на одну п'яту", – пояснює один з керівників дослідження, професор медицини та епідеміології в Оксфордському університеті Мартін Лендрі.

За його словами, таке противірусне лікування скорочує ризик для пацієнтів, у яких без втручання шанси померти були 1:3.

Фото belchonock/Depositphotos

Антитіла зв'язуються з вірусом, щоб зупинити зараження клітин і його реплікацію.

Загалом у дослідженні, яке проводилось у Великій Британії, взяло участь 10 тисяч пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу.

Під час дослідження науковці виявили, що після введення препарату знижується:

ризик смерті;

тривалість перебування в лікарні, в середньому на 4 дні;

ймовірність того, що буде потрібна штучна вентиляція легень.

Але лікувати таким препаратом можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом.

"Це чудово – дізнатися, що навіть при запущеній хворобі COVID-19 націлювання на вірус може знизити смертність у пацієнтів, у яких не виробилася власна імунна відповідь", – додає ще один керівник випробувань Пітер Хорнб.

Наразі вартість таких ліків коливається від 1,4 до 2,8 тисячі доларів.

Важливо додати, що лікування пацієнтів такими ліками проводилося паралельно із використанням стероїдного препарату "Дексаметазон".

Він також знижує ризик смерті для пацієнтів з важким перебігом СOVID-19.

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