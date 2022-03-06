Паніка, агресія, ступор: що робити, якщо людину "накрило" під час війни? Інструкція

В умовах війни психіка людини перебуває в постійному напруженні – це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що робити у різних ситуаціях, коли людині стало погано.

"Якщо людину, яка перебуває поряд з вами, помітно "накрило" емоціями, буде корисним знати мінімальний набір прийомів першої психологічної допомоги.

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Вони залежать від конкретного стану, в якому перебуває людина, але є універсальні загальні елементи першої психологічної допомоги", – кажуть у ЦГЗ.

Фото: Karolina Grabowska/Pexels

✅ Залишайтеся поруч із людиною, яка потребує допомоги.

Люди у кризовій ситуації тимчасово втрачають відчуття захищеності та довіри.

Перебуваючи поруч, ви можете допомогти людині поновити відчуття впевненості та безпеки.

✅ Практикуйте активне слухання. Реклама:

Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, яка травмує.

✅ Поважайте почуття інших.

Ставтесь до того, що вам кажуть, без упередження.

✅ Проявіть турботу та надайте допомогу.

Якщо хтось перебуває у кризовій ситуації, корисною буде практична допомога: зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим тощо.

Реакціями під час кризової ситуації можуть бути:

страх;

ступор;

плач;

істерика;

панічна атака;

нервове тремтіння;

агресія.

СТРАХ

Як допомогти:

✅ Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один.

✅ Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі.

✅ Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття.

✅ Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.

СТУПОР

Ознаки ступору:

різке зниження або відсутність довільних рухів та мови;

відсутність реакцій на зовнішні подразники (шум, світло, дотик);

застигання у певній позі, стан повної нерухомості.

Як допомогти:

✅ Підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть йти разом з вами.

Використовуйте фрази: "Тобі не можна залишатися тут", "Тобі потрібна допомога" тощо.

✅ Зігніть постраждалому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні.

✅ Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити.

Тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції (краще негативні).

✅ Необхідно будь-якими засобами добитися реакції потерпілого, вивести його із заціпеніння.

ПЛАЧ

Як допомогти:

❌ Не залишайте постраждалого одного.

✅ Встановіть фізичний контакт із постраждалим (візьміть за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте по голові).

Дайте відчути, що ви поряд.

✅ Застосовуйте прийоми активного слухання: періодично вимовляйте "ага", "так", кивайте головою, повторюйте за людиною уривки фраз, говоріть про свої почуття та почуття постраждалого.

❌ Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися.

ІСТЕРИКА

Ознаки:

надмірне збудження, безліч рухів;

мова емоційно насичена, швидка;

крики, ридання.

Як допомогти:

✅ Необхідно залишитися з потерпілим наодинці, якщо це безпечно для вас. За можливості попросіть інших людей вийти, створіть спокійну обстановку.

✅ Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати (дайте ляпаса, облийте водою, різко крикніть на людину).

✅ Говоріть із постраждалим короткими фразами, впевненим тоном ("випий води", "умийся").

✅ Після істерики настає занепад сил. Укладіть постраждалого спати.

ПАНІЧНА АТАКА

Як допомогти:

✅ Попросіть людину сісти, опустити голову та впертись ногами в підлогу.

✅ Попросіть її зосередитися на диханні і дихати повільно.

✅ Переключіть увагу. Попросіть людину розповісти, що вона бачить та чує.

НЕРВОВЕ ТРЕМТІННЯ

Після екстремальної ситуації у людини з'являється неконтрольоване нервове тремтіння (вона не може за власним бажанням припинити цю реакцію).

Як допомогти:

✅ Візьміть людину за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд.

✅ Продовжуйте розмовляти з нею, інакше вона може сприйняти ваші дії як напад.

Не можна:

❌ обіймати людину чи притискати її себе;

❌ укривати її чимось теплим;

❌ заспокоювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки.

АГРЕСІЯ

Як допомогти:

✅ Зведіть до мінімуму кількість людей навколо.

✅ Дайте людині можливість випустити емоції.

✅ Доручіть роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням.

✅ Демонструйте доброзичливість.

✅ Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями чи діями.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як контролювати рівень стресу за допомогою 6 вправ.

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