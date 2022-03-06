Паніка, агресія, ступор: що робити, якщо людину "накрило" під час війни? Інструкція

В умовах війни психіка людини перебуває в постійному напруженні – це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, що робити у різних ситуаціях, коли людині стало погано.
"Якщо людину, яка перебуває поряд з вами, помітно "накрило" емоціями, буде корисним знати мінімальний набір прийомів першої психологічної допомоги.
Вони залежать від конкретного стану, в якому перебуває людина, але є універсальні загальні елементи першої психологічної допомоги", – кажуть у ЦГЗ.
|Фото: Karolina Grabowska/Pexels
✅ Залишайтеся поруч із людиною, яка потребує допомоги.
Люди у кризовій ситуації тимчасово втрачають відчуття захищеності та довіри.
Перебуваючи поруч, ви можете допомогти людині поновити відчуття впевненості та безпеки.
✅ Практикуйте активне слухання.
Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, яка травмує.
✅ Поважайте почуття інших.
Ставтесь до того, що вам кажуть, без упередження.
✅ Проявіть турботу та надайте допомогу.
Якщо хтось перебуває у кризовій ситуації, корисною буде практична допомога: зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим тощо.
Реакціями під час кризової ситуації можуть бути:
- страх;
- ступор;
- плач;
- істерика;
- панічна атака;
- нервове тремтіння;
- агресія.
СТРАХ
Як допомогти:
✅ Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один.
✅ Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі.
✅ Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття.
✅ Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.
СТУПОР
Ознаки ступору:
- різке зниження або відсутність довільних рухів та мови;
- відсутність реакцій на зовнішні подразники (шум, світло, дотик);
- застигання у певній позі, стан повної нерухомості.
Як допомогти:
✅ Підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть йти разом з вами.
Використовуйте фрази: "Тобі не можна залишатися тут", "Тобі потрібна допомога" тощо.
✅ Зігніть постраждалому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні.
✅ Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити.
Тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції (краще негативні).
✅ Необхідно будь-якими засобами добитися реакції потерпілого, вивести його із заціпеніння.
ПЛАЧ
Як допомогти:
❌ Не залишайте постраждалого одного.
✅ Встановіть фізичний контакт із постраждалим (візьміть за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте по голові).
Дайте відчути, що ви поряд.
✅ Застосовуйте прийоми активного слухання: періодично вимовляйте "ага", "так", кивайте головою, повторюйте за людиною уривки фраз, говоріть про свої почуття та почуття постраждалого.
❌ Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися.
ІСТЕРИКА
Ознаки:
- надмірне збудження, безліч рухів;
- мова емоційно насичена, швидка;
- крики, ридання.
Як допомогти:
✅ Необхідно залишитися з потерпілим наодинці, якщо це безпечно для вас. За можливості попросіть інших людей вийти, створіть спокійну обстановку.
✅ Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати (дайте ляпаса, облийте водою, різко крикніть на людину).
✅ Говоріть із постраждалим короткими фразами, впевненим тоном ("випий води", "умийся").
✅ Після істерики настає занепад сил. Укладіть постраждалого спати.
ПАНІЧНА АТАКА
Як допомогти:
✅ Попросіть людину сісти, опустити голову та впертись ногами в підлогу.
✅ Попросіть її зосередитися на диханні і дихати повільно.
✅ Переключіть увагу. Попросіть людину розповісти, що вона бачить та чує.
НЕРВОВЕ ТРЕМТІННЯ
Після екстремальної ситуації у людини з'являється неконтрольоване нервове тремтіння (вона не може за власним бажанням припинити цю реакцію).
Як допомогти:
✅ Візьміть людину за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд.
✅ Продовжуйте розмовляти з нею, інакше вона може сприйняти ваші дії як напад.
Не можна:
❌ обіймати людину чи притискати її себе;
❌ укривати її чимось теплим;
❌ заспокоювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки.
АГРЕСІЯ
Як допомогти:
✅ Зведіть до мінімуму кількість людей навколо.
✅ Дайте людині можливість випустити емоції.
✅ Доручіть роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням.
✅ Демонструйте доброзичливість.
✅ Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями чи діями.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як контролювати рівень стресу за допомогою 6 вправ.
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