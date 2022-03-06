Паніка, агресія, ступор: що робити, якщо людину "накрило" під час війни? Інструкція

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 березня 2022

В умовах війни психіка людини перебуває в постійному напруженні – це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що робити у різних ситуаціях, коли людині стало погано.

"Якщо людину, яка перебуває поряд з вами, помітно "накрило" емоціями, буде корисним знати мінімальний набір прийомів першої психологічної допомоги. 

Вони залежать від конкретного стану, в якому перебуває людина, але є універсальні загальні елементи першої психологічної допомоги", – кажуть у ЦГЗ.

 Фото: Karolina Grabowska/Pexels

Залишайтеся поруч із людиною, яка потребує допомоги. 

Люди у кризовій ситуації тимчасово втрачають відчуття захищеності та довіри. 

Перебуваючи поруч, ви можете допомогти людині поновити відчуття впевненості та безпеки.

Практикуйте активне слухання. 

Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, яка травмує.

Поважайте почуття інших. 

Ставтесь до того, що вам кажуть, без упередження.

Проявіть турботу та надайте допомогу. 

Якщо хтось перебуває у кризовій ситуації, корисною буде практична допомога: зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим тощо.

Реакціями під час кризової ситуації можуть бути:

  • страх;
  • ступор;
  • плач;
  • істерика;
  • панічна атака;
  • нервове тремтіння;
  • агресія.

СТРАХ

Як допомогти:

Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один.

Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі.

Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття.

Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.

СТУПОР

Ознаки ступору:

  • різке зниження або відсутність довільних рухів та мови;
  • відсутність реакцій на зовнішні подразники (шум, світло, дотик);
  • застигання у певній позі, стан повної нерухомості.

Як допомогти:

Підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть йти разом з вами. 

Використовуйте фрази: "Тобі не можна залишатися тут", "Тобі потрібна допомога" тощо.

Зігніть постраждалому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні.

Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити. 

Тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції (краще негативні). 

Необхідно будь-якими засобами добитися реакції потерпілого, вивести його із заціпеніння.

ПЛАЧ

Як допомогти:

Не залишайте постраждалого одного.

Встановіть фізичний контакт із постраждалим (візьміть за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте по голові). 

Дайте відчути, що ви поряд.

Застосовуйте прийоми активного слухання: періодично вимовляйте "ага", "так", кивайте головою, повторюйте за людиною уривки фраз, говоріть про свої почуття та почуття постраждалого.

Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися.

ІСТЕРИКА

Ознаки:

  • надмірне збудження, безліч рухів; 
  • мова емоційно насичена, швидка; 
  • крики, ридання.

Як допомогти:

Необхідно залишитися з потерпілим наодинці, якщо це безпечно для вас. За можливості попросіть інших людей вийти, створіть спокійну обстановку. 

Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати (дайте ляпаса, облийте водою, різко крикніть на людину).

Говоріть із постраждалим короткими фразами, впевненим тоном ("випий води", "умийся").

Після істерики настає занепад сил. Укладіть постраждалого спати.

ПАНІЧНА АТАКА

Як допомогти:

Попросіть людину сісти, опустити голову та впертись ногами в підлогу.

Попросіть її зосередитися на диханні і дихати повільно.

Переключіть увагу. Попросіть людину розповісти, що вона бачить та чує.

НЕРВОВЕ ТРЕМТІННЯ

Після екстремальної ситуації у людини з'являється неконтрольоване нервове тремтіння (вона не може за власним бажанням припинити цю реакцію).

Як допомогти:

Візьміть людину за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд.

Продовжуйте розмовляти з нею, інакше вона може сприйняти ваші дії як напад.

Не можна: 

обіймати людину чи притискати її себе; 

укривати її чимось теплим; 

заспокоювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки.

АГРЕСІЯ

Як допомогти:

Зведіть до мінімуму кількість людей навколо.

Дайте людині можливість випустити емоції.

Доручіть роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням.

Демонструйте доброзичливість.

Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями чи діями.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як контролювати рівень стресу за допомогою 6 вправ.

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