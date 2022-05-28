Війна може спровокувати епідемію холери. Чи готова до неї Україна?

Епідемія холери може розпочатися у містах, де проходять активні бойові дії, бо зараження відбувається через брудну воду.

Але в Україні достатньо ресурсів, аби не допустити цього, заявив санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю для "Дзеркала тижня".

"На щастя, в Україні достатньо сильна матеріально-технічна, організаційна і навіть юридична база. Є чіткі системи епідеміологічного нагляду і моніторингу за холерою. Є відповідні накази, які рейтингують регіони країни за трьома групами", – розповів Кузін.

Він пояснив, що найчастіше хвороба проявляється в літній період, тому дослідження проводять з 1 травня.

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Епідеміологічний забір зразків здійснюють:

з поверхневих водойм;

з місць рекреації, річок та водозабору;

питної води.

"За рахунок системи епідеміологічного нагляду навіть один випадок холери буде доволі швидко діагностований, і запуститься система реагування, яка дозволить його локалізувати, – заявив санітарний лікар.

Для надзвичайних ситуацій в Україні є певний запас вакцини проти холери. Вона має високу ефективність – близько 85%.

"Певний резерв вакцини ми зараз все одно запитали у ВООЗ. Переважно для потреб системи охорони здоров’я або вакцинації медпрацівників", – зазначив Кузін.

Він пояснив, що зазвичай її використовують в африканських або в країнах, ендемічних по холері. Клімат України є зовсім іншим, тому використання цих препаратів для щеплень не рекомендують без гострої потреби.

За словами Кузіна, холера може бути більше заносною або точковою, тобто не є притаманною для всієї території держави.

Ситуація може бути критичною на непідконтрольних Україні територіях, тому що немає доступу до інформації та даних моніторингу.

"Але ми розраховуємо на швидке звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях. Зараз вона запущена по чотирьох областях — Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській", – розповів санлікар.

Моніторинг води, ґрунтів, харчових продуктів виконують після розмінування територій.

"Лише після того, як така робота буде проведена, місцевим органам влади дається відповідна вказівка про те, що територія є безпечною", – заявив Кузин.

Він додав, що Київську область вдалось провести усі аналізи доволі швидко – мобільні бригади впорались за місяць.