Поряд пролунав вибух. Як розпізнати контузію та допомогти постраждалим

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 червня 2022

Через систематичні обстріли українці можуть отримати контузію. 

У Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації, як діяти в такій ситуації.

Причиною контузії може слугувати вибух снаряда або перебування в радіусі ударної хвилі. 

"Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму. 

Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал", – попереджають у МОЗ. 

 Фото: Dpfoxfoto / Depositphotos

Симптоми контузії:

  • дезорієнтованість;
  • втрата свідомості;
  • нудота і блювання;
  • сильний головний біль;
  • проблеми зі слухом та зором;
  • погіршення пам'яті чи амнезія;
  • зміна психоемоційного стану.

Якщо людина втратила свідомість, потрібно покласти її на бік та забезпечити прохідність дихальних шляхів. За можливості – обмежити рух у шийному відділі хребта та звільнити груди та шию від одягу, якщо той заважає вільно дихати. 

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За можливості – викликайте швидку.

Сама контузія не страшна, зазначають у МОЗ. Важливо, аби наслідки не псували якість життя після отриманої травми. 

У більшості випадків пацієнт відновлюється, проте у складніших ситуаціях може розвинутися постконтузійний синдром. Тобто симптоми тривають кілька діб. Також може бути слабкість, проблеми з концентрацією, перепади настрою. 

Проте лікування цього стану має проходити під наглядом медиків.

 Поради від МОЗ





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