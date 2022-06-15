Поряд пролунав вибух. Як розпізнати контузію та допомогти постраждалим

Через систематичні обстріли українці можуть отримати контузію.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації, як діяти в такій ситуації.

Причиною контузії може слугувати вибух снаряда або перебування в радіусі ударної хвилі.

"Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму.

Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал", – попереджають у МОЗ.

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Симптоми контузії:

дезорієнтованість;

втрата свідомості;

нудота і блювання;

сильний головний біль;

проблеми зі слухом та зором;

погіршення пам'яті чи амнезія;

зміна психоемоційного стану.

Якщо людина втратила свідомість, потрібно покласти її на бік та забезпечити прохідність дихальних шляхів. За можливості – обмежити рух у шийному відділі хребта та звільнити груди та шию від одягу, якщо той заважає вільно дихати.

За можливості – викликайте швидку.

Сама контузія не страшна, зазначають у МОЗ. Важливо, аби наслідки не псували якість життя після отриманої травми.

У більшості випадків пацієнт відновлюється, проте у складніших ситуаціях може розвинутися постконтузійний синдром. Тобто симптоми тривають кілька діб. Також може бути слабкість, проблеми з концентрацією, перепади настрою.

Проте лікування цього стану має проходити під наглядом медиків.