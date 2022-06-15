Поряд пролунав вибух. Як розпізнати контузію та допомогти постраждалим

Через систематичні обстріли українці можуть отримати контузію.
У Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації, як діяти в такій ситуації.
Причиною контузії може слугувати вибух снаряда або перебування в радіусі ударної хвилі.
"Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму.
Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал", – попереджають у МОЗ.
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Симптоми контузії:
- дезорієнтованість;
- втрата свідомості;
- нудота і блювання;
- сильний головний біль;
- проблеми зі слухом та зором;
- погіршення пам'яті чи амнезія;
- зміна психоемоційного стану.
Якщо людина втратила свідомість, потрібно покласти її на бік та забезпечити прохідність дихальних шляхів. За можливості – обмежити рух у шийному відділі хребта та звільнити груди та шию від одягу, якщо той заважає вільно дихати.
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За можливості – викликайте швидку.
Сама контузія не страшна, зазначають у МОЗ. Важливо, аби наслідки не псували якість життя після отриманої травми.
У більшості випадків пацієнт відновлюється, проте у складніших ситуаціях може розвинутися постконтузійний синдром. Тобто симптоми тривають кілька діб. Також може бути слабкість, проблеми з концентрацією, перепади настрою.
Проте лікування цього стану має проходити під наглядом медиків.
|Поради від МОЗ