Як 7-річна дівчинка травмувалася і потрапила на місяць в реанімацію: історія про хворобу, від якої досі вмирають

Якщо запитати у пересічної людини, від якої хвороби можна неочікувано померти, у ТОПі страшних назв буде багато чого, окрім правця. І даремно, бо ж заразитися правцем набагато простіше, ніж здається, а вірогідність смерті від хвороби у деяких випадках – майже 100%. В Україні за останні 5 років летальність від правця перевищила 60%.

Саме з такою хворобою торік зіштовхнулися лікарі ОХМАТДИТу у Львові.

До лікарні госпіталізували 7-річну Ліліану з відкритим переломом передпліччя. Він не віщував великої біди, але вже за тиждень ситуація кардинально змінилася та стала загрозливою.

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"Українська правда. Життя" розповідає про хворобу, яка серйозно вплинула на здоров'я дівчинки, про симптоми та способи вберегтися.

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7-річна Ліліана отримала відкритий перелом передпліччя. Її доставили у лікарню.

"Про всяк випадок запитав у батьків, чи є в дитини щеплення від правця. Зі слів батьків дитина мала щеплення від правця, хоча ця хвороба потребує багаторазового щеплення згідно з календарем вакцинації. Та й дорослі мають робити ревакцинацію", – розповів дитячий ортопед-травматолог Володимир Ришковський.

Дитині наклали гіпс і відправили додому. Проте за тиждень в неї почалося посмикування в межах рани. Дівчинка почала відмовлятися від їжі. Після того, як у неї почалися жахливі болі, батьки повідомили лікарів.

Посмикування м’язів – один з показників правця. У більшості випадків цей процес починається біля рани і розповсюджується на руку чи ногу, а далі – на протилежні кінцівки. Потім людина починає уся напружуватися та посіпуватися. Саме тому лікарі припустили, що дитина таки заразилася правцем, коли впала з велосипеда і зламала руку.

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"Я зрозумів, що вже бачив таке посмикування і відразу подумав, що це – правець. Тому знову перепитав у батьків про щеплення. Вони знову завірили, що є, але картки щеплень не надали. Провівши консиліум, ми з лікарями дійшли висновку, що дитину слід перевести до реанімації через ймовірність зупинки дихання. Оскільки правець – це неврологічне захворювання і рано чи пізно воно вражає дихальний центр", – продовжує лікар.

Батьки, які усвідомлювали, що можуть втратити Ліліану через її тяжкий стан, були вкрай пригнічені. Особливо налякалися батьки, коли дитину перевели до реанімації.

"Розвиток захворювання – дуже різний, інкубаційний період триває 3-30 днів. Проте у випадку цієї дівчинки все було дуже швидко. Тому її таки перевели до реанімації, де нею зайнялася ціла команда лікарів.

Дитині ввели протиправцевий імуноглобулін. Але в неї був тяжкий перебіг захворювання, позитивної динаміки не було, ще більше стан ускладнювала температура 40 градусів, яка не збивалася. Дитину довелося перевести в медикаментозний сон і підключити до апарату штучної вентиляції легень. Дитина і в реанімації була з сильними судомами", – поділився деталями лікар.

Дитина провела у реанімації близько місяця, увесь час лікарі боролися за її життя. До правця додалася вітряна віспа. Тільки після одужання від вітрянки, яка проявилася в дитини вже в реанімації, з'явилася позитивна динаміка: дитина почала сама дихати, розплющувати очі.

Після подолання хвороби для Ліліани розпочався тривалий етап реабілітації: розробляли руки і ноги. В дітей після правця розвивається обмежена рухливість. Інколи залишаються наслідки, коли ногу не можна зігнути більше ніж на 90 градусів.

Майже рік після хвороби дитини батьки займаються її реабілітацією, розробляють руки та ніжки. Дитина приїздить на обстеження до лікарів, бо в деяких випадках наслідки правця зберігаються на все життя, тому слід регулярно слідкувати за станом здоров’я.

Про симптоми хвороби

У зараженої людини хвороба протікає швидко і болісно: інкубаційний період триває від 3 до 30 днів, після якого правець вражає нервову систему. Проявляється хвороба судомами з напруженням м’язів, гарячкою до 42ºС, порушенням функцій дихання і кровообігу.

Хворі страждають через сильне стиснення щелеп, проблеми з ковтанням, болісну напругу в усьому тілі, витріщання очей, головний біль, надмірне потовиділення, зміну тиску і прискорене серцебиття, неконтрольоване скорочення голосових зв’язок. Доходить до ураження дихального центру та зупинки дихання. При цьому у більшості випадків свідомість людини залишається ясною, вона відчуває весь біль і розум затьмарюється лише перед смертю.

"У разі появи перших симптомів правця негайно звертайтеся до лікаря, адже, якщо не звернутися до медичного закладу, то ймовірність смерті – майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її стану здоров’я", – наголошує лікар.

Де живе правець та як передається

Перша небезпека правця полягає в тому, що спори хвороби майже всюдисущі: у ґрунтах на городах, у парниках і садах, тваринницьких фермах, на рослинах, у пащах тварин, навіть на одязі, взутті та у волоссі. При цьому правець дуже живучий: спори можуть зберігатися у землі протягом 100 років і навіть виживають після 30-хвилинного кип’ятіння.

Друга небезпека правця – це способи зараження: щоб "підхопити" правець, не обов’язково працювати на фермі щодня чи рити землю голими руками. Найімовірніші шляхи і способи зараження такі:

ходіння босоніж, коли виникає ризик вколотися колючкою, пробити чи подряпати ногу зараженим предметом (цвях, дерев’яна щіпка, кістка тварини);

укуси тварин: як свійських чи домашніх, так і диких;

зараження при забруднених опіках, відмороженнях, електротравмах, кримінальних абортах, пологах в антисептичних умовах, різного роду травмах (дорожньо-транспортні пригоди, екстремальні види туризму) тощо.

Про щеплення від правця

Саме через те, що спори правця можуть бути скрізь, навіть через найменше поранення, наприклад, подряпане коліно – можна інфікуватися. Єдине, що зменшує ймовірність зараження правцем та полегшує його перебіг у разі зараження – це вакцинація. Якщо ж у вас немає щеплення і ви, наприклад, пошкодилися предметом на вулиці – треба негайно пройти екстрену вакцинацію від правця.

Правець відноситься до "керованих інфекцій", яким можна запобігти за допомогою вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно кожні 10 років, тобто у 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 без обмежень віку.

Кожен випадок правця, який діагностували у лікарні ОХМАТДИТ у Львові, був у дітей, які не мали всього курсу щеплення. У дівчинки Ліліани мало бути вже 5 доз вакцини, натомість вона мала лише одну, яку ввели в 1 рік. Якщо курс вакцинації не проведений згідно з календарем щеплень, антитіл недостатньо, щоб при зустрічі з правцем дати відсіч збуднику.

Оксана Бородіна, спеціально для УП. Життя