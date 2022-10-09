Індійські сиропи від кашлю могли стати причиною смерті 66 дітей у Африці – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я пов’язала 66 смертей дітей у Гамбії з вживанням сиропу від кашлю індійського виробництва.

У відомстві попередили, що небезпечні ліки могли поширюватися за межі західноафриканської країни і можуть призвести до глобального зараження, пише The Guardian з посиланням на ВООЗ.

Йдеться про чотири сиропи від кашлю та застуди: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrop, Makoff Baby Cough Syrop і Magrip N Cold Syrop. Вони були виготовлені компанією Maiden Pharmaceuticals в Індії.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що вони могли викликати у дітей гострі ураження нирок і призвести до смерті.

У міністерстві охорони здоров'я Гамбії також вважають, що летальні випадки можуть бути пов’язані з препаратам від кашлю, що містили бактерії, які спричинили ураження нирок.

Утім, як зазначили у відомстві, у липні 2022 у Гамбії сталася найсильніша повінь за останні роки, в результаті чого каналізація та вбиральні були переповнені.

Саме з цього періоду у країні спостерігалося збільшення кількості важких захворювань нирок із високою летальністю серед дітей, головним чином після діарейних захворювань.

"Бактерії кишкової палички були виявлені в калі багатьох дітей, але багато хто з них також приймав сиропи", – кажуть у відомстві.

Лабораторний аналіз зразків продуктів підтвердив, що ліки містили неприпустиму кількість токсичних речовин і забруднювачів, які можуть бути смертельні для людей.

У міністерстві охорони здоров’я Індії повідомили, що Індія розслідує інцидент і що Maiden виробляв і експортував сироп лише у Гамбію.

У ВООЗ кажуть, що не можна виключати постачання цих продуктів через неофіційні або нерегульовані ринки в інші країни Африки.

"Крім того, виробник міг використовувати той самий забруднений матеріал в інших продуктах і розповсюджувати їх на місцевому рівні або експортувати", – говорять у ВООЗ.

В організації не виключають "глобального впливу" і закликають всі країни виявляти та видаляти заражені препарати з обігу.

Як повідомляє Reuters, у компанії Maiden Pharma від коментарів відмовляються.