У Києві понад 6 тисяч дітей не мають щеплення проти кору: у МОЗ побоюються спалаху

В Україні за останні пів року зареєстрували 20 випадків захворювання на кір. Попри незначну кількість, медики б’ють на сполох і закликають вакцинуватися, оскільки попередній спалах недуги у 2017 році також починався з поодиноких випадків.

На цьому наголосила завідувачка відділу імунопрофілактики Київського міського центру контролю та перевірки хвороб МОЗ Людмила Савчук під час брифінгу 20 липня.

Вона нагадала, що у Києві попередній спалах почався у 2017 році після відвідування дітьми новорічних заходів. Вже тоді захворіло понад 8,5 тис. неповнолітніх. За словами Савчук, тоді серед усіх захворілих на кір приблизно 90% не мали відповідних щеплень.

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Людмила Савчук наголосила, що нині в Києві понад 6 тис. дітей віком від 2 до 17 років не мають щеплення проти кору.

"Саме така кількість нещеплених осіб може послужити початком зростання захворювання на кір, а також виникненню спалаху в організованих колективах", – каже медикиня.

Важливо, щоб батьки разом з сімейним лікарем з’ясували, чи є у дітей належна кількість щеплень за віком.

Савчук нагадала, що діти віком до 6 років повинні мати одну дозу вакцини. Після 6 – потрібно ввести наступну.

Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, то її потрібно вакцинувати двічі з інтервалом у місяць.

Також батькам радять вакцинувати дітей проти краснухи та паротиту.

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За словами завідувачки відділу імунопрофілактики, на сьогодні Київ та вся Україна забезпечені якісною вакциною, що має належні умови зберігання.

Фактор війни також впливає на зростання кількості хворих на кір, додала вона.

Раніше ми писали, що недуга дуже швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Супроводжується значним підвищенням температури, головним болем, нежитем, сухим кашлем, збільшенням лімфовузлів та запаленням слизової оболонки очей.

Недуга може мати важкий перебіг. Часто хворі потребують госпіталізації.







