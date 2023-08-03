Як підготуватися до вагітності, щоб збільшити шанси народити здорову дитину

Якщо ви плануєте стати батьками, то до цієї події треба готуватися заздалегідь. Йдеться не про покупки дитячого ліжечка, одягу, іграшок чи візочка, а про підготовку до вагітності.

Стосується це не тільки майбутньої мами, але й батька. Ступень підготовки обох партнерів до появи нового життя суттєво впливають на успішність пологів та здоров'я майбутньої дитини.

Вагітність є непростим випробуванням для організму жінки та вимагає чимало енергозатрат. Перед тим, як завагітніти, майбутній мамі важливо правильно оцінити стан та ресурси свого організму та врахувати ризики.

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Як правильно готуватися до вагітності, які обстеження необхідні, які вітаміни вживати, як харчуватися і як змінити спосіб життя, "УП. Життя" розповіли гінекологиня-репродуктологиня медичної мережі "Добробут", кандидатка медичних наук Ірина Атаманчук, керівниця напряму "Лабораторна генетика" "Добробуту", кандидатка медичних наук Вікторія Бадюк та Марія Щербак, лікарка- акушерка- гінекологиня, кандидатка медичних наук, керівниця клініки OUTRÉ.

Коли варто планувати вагітність

Ідея раннього батьківства у наш час критикується багатьма. Звісно, до народження дитини хочеться багато усього встигнути, однак наша фізіологія дає нам певні дедлайни.

За словами лікарки Ірини Атаманчук, першу вагітність жінці варто запланувати до 35-37 років, оскільки з віком збільшуються ризики генетичних збоїв, виникнення патологій плоду та ускладнення перебігу вагітності.

Фото: GettyImages-Oscar-Wong

Звісно, це не означає, що після 37 у жінки та її дитини будуть проблеми зі здоров'ям, але ці ризики варто врахувати.

У центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендують наступні кроки, які допоможуть підготуватися до здорової вагітності.

Як чоловіку підготуватися до вагітності партнерки

Під час підготовки до вагітності зазвичай говорять про жінок, адже головну "роботу" буде виконувати саме вона.

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Однак це не означає, що майбутній батько не мусить готуватися до вагітності партнерки.

За словами Марії Щербак, за різними статистичними даними, від 22% до 43% причиною ненастання вагітності у парі є саме "чоловічий фактор".

"Основними причинами чоловічого безпліддя є анатомічні особливості, запальні процеси, зокрема, інфекції, що передаються статевим шляхом, гормональні порушення, вживання певних медикаментів та наркотичних засобів", – говорить лікарка.

Фото: GettyImages-Dougal-Waters

Цикл вироблення сперматозоїдів триває від 60 до 90 днів, тому готуватися до зачаття майбутньому батьку треба за 2-3 місяці.

Чоловіку варто:

відвідати лікаря уролога-андролога, щоб перевірити показники репродуктивного здоров’я;

відмовитися від алкоголю або скоротити його споживання до 2-4 келихів вина на тиждень;

вживати достатню кількість води;

зменшити споживання шкідливої їжі;

відмовитися від наркотиків, куріння, зокрема й електронних сигарет;

відмовитися від спортивного харчування;

виконувати фізичні вправи.

За словами репродуктологині Ірини Атаманчук, майбутньому батьку перед плануванням поповнення у родині важливо займатися спортом, зокрема плаванням, ходьбою, бігом. Тобто тими видами спорту, які сприяють профілактиці застою крові в органах малого таза, що впливає на якість сперматогенезу.

З чого починати жінці, яка планує дитину

Марія Щербак радить жінці насамперед підготуватися до відповідального кроку психологічно.

"Дитина для жінки – добровільна зміна способу життя, зміни у психоемоційному стані, корективи у фігурі. Наголошую – на все життя. Хоча це велика радість, це й неймовірна відповідальність", – каже лікарка.

Якщо ви впевнені, що час ставати батьками настав, відвідайте лікаря.

Марія Щербак

Під час огляду перед зачаттям лікар не тільки перевірить стан репродуктивних органів, а й може порадити, як припинити вживання протизаплідних засобів, визначити безпечні препарати при лікуванні будь-яких захворювань, пишуть у Parents.

Необхідно перевірити, чи немає у вас захворювань, що передаються статевим шляхом, діабету, проблем з щитоподібною залозою, високого кров'яного тиску тощо. Перед вагітністю від хвороб треба позбутися, а хронічні – стабілізувати.

Спосіб життя та поведінка жінки перед плануванням вагітності

Передусім перед плануванням вагітності у центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендують відмовитися від куріння, вживання алкоголю та наркотиків, які можуть спричинити багато проблем під час вагітності, наприклад передчасні пологи, вроджені дефекти та смерть немовлят.

За словами Марії Щербак, зробити це варто щонайменше за 3 місяці від запланованого зачаття, щоб шкідливі речовини встигли вивестися з організму.

Якщо жінка до планування вагітності приймала якісь ліки, зокрема безрецептурні, рослинні та дієтичні добавки, варто повідомити про це лікаря, який оцінить ризики препаратів при вагітності.

Фото: GettyImages-d3sign

Синтетичні хімічні речовини, деякі метали, добрива, спреї від комах і фекалії кішок або гризунів удома та на робочому місці можуть завдати шкоди репродуктивній системі чоловіків і жінок, пишуть у CDC.

Вплив навіть невеликої кількості токсичних речовин під час вагітності, дитинства, статевого дозрівання може призвести до захворювань, тому треба його уникати.

Які щеплення мусить мати жінка перед вагітністю

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров’я України, на етапі підготовки до вагітності жінці щонайменше потрібно зробити наступні щеплення:

проти вітряної віспи (якщо не хворіла раніше);

вакцинацію та бустер проти COVID-19;

планове сезонне проти грипу.

Якщо жінка з якихось причин поки не має щеплень КПК (кір, паротит, краснуха) та проти гепатиту B, не хворіла на вказані інфекції раніше, їх також треба зробити на етапі планування вагітності. Додатково можна вакцинуватися від гепатиту A.

Ці щеплення треба зробити до зачаття, тому що вагітним жінкам не рекомендують щепитися так званими "живими" вакцинами. Імунна система вагітних жінок дещо ослаблена, до того ж існують ризики ураження плоду.

Фото: GettyImagesOlena-Ruban

Перед вагітністю також слід переконатися в наявності імунітету до збудників краснухи (німецький кір, червінка, рубелла), кору та епідпаротиту (свинки).

"Наявність у вашій медичній картці записів про щеплення дитинстві (якщо вони збереглися!) ще не означає, що свого часу ви точно отримали захист. В 1980-ті -1990-ті роки поводження з вакцинами не відповідало прийнятим нині нормам", – кажуть у МОЗ.

Дізнатися про наявність і рівень антитіл до цих хвороб можна здавши аналіз крові.

Які вітаміни та добавки варто вживати перед вагітністю

Фолієва кислота

Передусім під час підготовки до вагітності жінкам медики призначають 400 мкг фолієвої кислоти на добу. Наявність достатньої кількості фолієвої кислоти в організмі принаймні за 1 місяць до та під час вагітності може допомогти запобігти серйозним вродженим дефектам мозку та хребта дитини.

Почати прийом бажано за 3 місяці до передбачуваної вагітності і приймати до 12 тижнів вагітності, зазначають у Національній службі здоров’я Великої Британії.

Фолієва кислота також міститься в горіхах, бобових, цитрусових, зеленому салаті. Однак споживання цих продуктів недостатньо. Фолієву кислоту треба приймати додатково.

Якщо вагітна жінка перебуває у групі ризику, то лікар може призначити їй більшу дозу фолієвої кислоти.

У США медики рекомендують вживати 400 мкг фолієвої кислоти усім жінкам репродуктивного віку, які можуть завагітніти, зокрема і не заплановано.

Ірина Атаманчук. Фото надане прес-службою "Добробуту

Йод

Під час планування вагітності необхідно отримувати добову норму йоду, яка для дорослої людини становить 0,2 мг.

Однак Марія Щербак радить відвідати лікаря-ендокринолога та обстежити щитоподібну залозу, а також поставити йому питання про вживання препаратів йоду.

Йод є важливою поживною речовиною для людини в невеликих кількостях. Йод використовується в організмі для виробництва гормонів щитоподібної залози. Під час вагітності та годування груддю зростає активність щитоподібної залози і, отже, потреба в йоді підвищується.

Вітамін D

Під час підготовки і під час вагітності медики рекомендують вживати вітамін D. Однак не варто приймати його понад 100 мкг (4000 МО) вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим.

Цей вітамін також можна отримувати з продуктів, таких як риба та червоне м'ясо.

Також під час підготовки до вагітності варто слідкувати за рівнем гемоглобіну у крові. Зокрема, щоб виключити хронічну нестачу заліза.

За словами Ірини Атаманчук, жінкам, які готуються до вагітності, треба обережно ставитися до мультивітамінних препаратів.

"Треба вживати лише вітаміни для вагітних. Дуже важливо, щоб серед вітамінів не було вітаміну А у великій дозі, це може негативно впливати на плід", – каже лікарка.

Підтримуйте здорову вагу

Жінки з надмірною та недостатньою вагою можуть мати проблеми з порушенням менструального циклу, що може вплинути на зачаття дитини, каже Ірина Атаманчук.

Під час вагітності жінки з проблемною вагою мають ризики різних ускладнень.

Фото: GettyImages-Oscar-Wong

Шлях до здорової ваги полягає не в короткочасних змінах дієти. Йдеться про спосіб життя, який включає здорове харчування та регулярну фізичну активність.

"У раціоні жінки, яка планує вагітність, мають бути овочі, також варто збільшити кількість зелені, вживати салати, руколу, шпинат, тощо. Бажано їсти термічно не оброблені овочі. Також треба їсти нежирне м'ясо і навпаки жирну рибу. Включити у меню авокадо і горіхи. А також випивати достатню кількість рідини", – каже Ірина Атаманчук.

Слідкуйте за психічним станом

Кожна людина іноді відчуває занепокоєння, тривогу, сум або стрес.

Однак якщо ці відчуття не зникають і заважають повсякденному життю, треба звернутися за психологічною допомогою перед тим, як планувати вагітність.

Під час підготовки до вагітності, як і у її період, майбутній матері рекомендують зменшити рівень стресу та налагодити відпочинок та сон.

Відвідайте стоматолога

Перед тим, як запланувати поповнення у родині, варто відвідати стоматолога та полікувати зуби при потребі. Також дуже важливо не нехтувати щоденним доглядом за ротовою порожниною.

Поганий стан порожнини рота під час вагітності може вплинути на загальне здоров’я мами та новонародженого, пишуть у Health news.

Карієс, важкі інфекції ясен і біль у зубах у майбутніх матерів пов’язують із підвищеним ризиком появи карієсу у дитини і навіть передчасними пологами. Також проблеми у ротовій порожнині матері може призвести до народження дитини з низькою вагою.

Під час вагітності тіло жінки виробляє підвищений рівень гормонів, таких як прогестерон і естроген. Надлишок цих гормонів може призвести до почервонілості та набряку ясен (гінгівіту).

Проблеми із зубами та яснами також виникають через зміни у харчових звичках вагітної.

Фото: GettyImages Luis Alvarez

Вагітність може зменшити здатність організму боротися з інфекціями та мікробами. За таких обставин ротові бактерії, до яких людина зазвичай має імунітет, можуть спричинити серйозні інфекції, які також можуть вплинути і на дитину.

Дослідження виявили негативний вплив поганого стану ротової порожнини вагітної жінки на ненароджену дитину.

Майбутні матері з важкими інфекціями ясен або пародонтитом стикаються з підвищеним ризиком передчасних пологів.

Будь-яке запалення порожнини рота несе ризик поширення у кров, а значить і впливати на вагітність.

Бактерії, які спричиняють карієс, можуть передаватися з ротової порожнини матері до дитини. Ці бактерії можуть проникати через плаценту та потенційно впливати на здоров’я зубів малюка.

Чи можна народити генетично здорову дитину

Більшість жінок народжують генетично здорових дітей, каже керівниця напряму "Лабораторна генетика" "Добробуту" Вікторія Бадюк.

Однак бувають нечасті випадки, коли і батько, і мати майбутньої дитини є носіями одного генетичного захворювання. Виявити це можна лише за допомогою аналізів. Тому що носії хвороби можуть бути абсолютно здоровими, однак передавати генетичну хворобу "у спадок".

Тому перед плануванням вагітності, якщо ви хочете знизити ризики, варто відвідати лікаря-генетика. Утім, варто пам'ятати, що такі аналізи – недешеві.

Вікторія Бадюк. Фото надане прес-службою "Добробуту

За словами Вікторії Бадюк, якщо у родині немає випадків народження хворих дітей, парам рекомендують визначити приховане носійство генетичних хвороб.

Усього існує близько 7 тисяч таких хвороб, яку саме з них шукати – невідомо. Тому можна здати, наприклад, аналіз, який покаже, чи не є ви носіями хоча б 400-500 видів найпоширеніших або найчастіших захворювань.

Найпоширенішими генетичними захворюваннями є:

муковісцидоз – спадкове захворювання екзокринної залози, яке уражає легені, потові залози та травну систему, спричинюючи хронічні респіраторні та травні проблеми;

фенілкетонурія – хвороба, яка характеризується головним чином ураженням нервової системи і лікується спеціальною дієтою.

спінальна м’язова атрофія (СМА) – група генетичних розладів, через які поступово руйнуються нервові клітини в стовбурі головного мозку та в спинному мозку.

"Ризик того, що дитина народиться з одним з таких захворювань, збільшується, коли обидва батьки передають їй копії дефективного гена. Більшість пар є носіями різних хвороб, тому зазвичай ризик мінімальний. Але якщо і чоловік, і жінка є носіями одного і того ж захворювання, ризик народити хвору дитину – 25%", – каже Вікторія Бадюк.

Якщо майбутні мама і тато є носіями однієї самої хвороби, генетики пропонують їм два варіанти.

Перший – вагітність природним шляхом з подальшим обстеженням плоду.

"Плід може бути носієм хвороби, здоровим чи хворим. Якщо захворювання буде виявлено, то жінка може ухвалити рішення про переривання вагітності за медичними показниками. Така діагностика доступна з 11-тижня вагітності, а рішення про аборт має бути ухвалено до 22-х тижнів", – розповідає лікарка.

Другий варіант, набагато дорожчий, полягає в тому, що у жінки та чоловіка беруть статеві клітини та проводять запліднення у лабораторних умовах. Ембріон обстежують, і якщо він здоровий, його переносять у порожнину матки жінки.

Якщо у пари вже є дитина з генетичними захворюваннями, або хвороба виявлена у когось з близьких родичів, то спершу починають обстеження саме хворого. У цьому випадку треба робити вже більш детальні та коштовні аналізи, які визначать проблеми саме цієї родини.

Чи можна попередити синдром Дауна у дитини

З’ясувати до вагітності можна далеко не всі вроджені хвороби майбутньої дитини. Наприклад, синдром Дауна.

"Хромосомний набір людей з синдромом Дауна має додаткову до звичайного набору здорової людини хромосому 21. Тобто, у здорової людини 46 хромосом, а при синдромі Дауна - 47", – каже Вікторія Бадюк.

Дізнатися про це можна за допомогою спеціальних тестів для вагітних з 12 тижня вагітності.

Переважно до появи додаткової хромосоми 21 призводять помилки при дозріванні статевих клітин її матері.

Фото: GettyImages-Yuichiro-Chino

З віком жінки частота таких помилок збільшується.

Ризики, що 35-річна жінка народить дитину з синдромом Дауна, становлять 1 до 350, у віці 40 років ці шанси зростають до 1 до 100. До 45 років шанси становлять 1 до 30, пише Everyday health.

У більшості випадків синдром Дауна не є спадковим захворюванням. Однак бувають рідкісні винятки.

Зазвичай людина має типову збалансовану кількість усіх хромосом, однак у деяких 21-ша хромосома може "зліпитися" з іншою.

Попри те, що це не спричиняє жодних проблем зі здоров’ям у носія, він може передати разом з іншою хромосомою цей "матеріал" своїм нащадкам, і це може призвести до синдрому Дауна.

"Якщо в родини вже є дитина з синдромом Дауна, це підвищує ризик повтору цієї ситуації для наступних вагітностей і потребує планування діагностичних заходів протягом першої половини вагітності", – розповідає Вікторія Бадюк.

Тобто наразі жінка нічого не може зробити, щоб знизити свої ризики на народження дитини з синдромом Дауна, окрім того, що вона вирішить мати дітей у молодшому віці.

Утім, навіть у 40 років існує лише 1% шансів народження дитини з цим синдромом.

Коли варто звернутися до репродуктолога

Якщо чоловік і жінка здорові, регулярно живуть статевим життям та не користуються контрацептивами, то протягом 6 місяців настає вагітність.

Якщо вагітність не наступає протягом року, варто звернутися до репродуктолога.

Якщо жінка старше 37 років, то до фахівця варто звернутися вже через пів року невдалих спроб завагітніти.

"На зачаття не впливають погода, наявність у жінки оргазму, певні пози під час сексуального контакту. На зачаття впливає стан вашого фізично та психологічного здоров’я та частота статевих актів", – каже Марія Щербак.

Яна Осадча, "УП. Життя"