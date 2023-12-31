Як війна впливає на дитячий сон, і що з цим робити: поради для батьків

Після того, як у будинок семирічної Злати з Кривого Рогу прилетіла ракета, вона декілька днів майже не говорила. Пережита трагедія повпливала і на сон дівчини: вона не могла спати, якщо приходила до свого колишнього дому.

Проблеми зі сном після 24 лютого з’явилися у багатьох українських дітей, адже стрес напряму впливає на нашу здатність засинати.

Що допоможе налагодити якісний сон у дитини під час війни – розповідає психологиня фонду "Голоси дітей" Антоніна Сорочинська.

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Семирічна Злата спала вдома у Кривому Розі разом зі своїм восьмирічним братом і батьками, коли в їхній будинок поцілив уламок російської ракети.

"Приліт був з того боку квартири, де я спала, – згадує мама Злати Ярослава. – Мене відкинуло, я побачила, що наш кіт також летить від вибухової хвилі. А потім зрозуміла, що я вся посічена уламками і в крові".

Діти спали в іншій частині квартири, їх зачепило менше. Але побачивши скривавлену маму, вони сильно злякалися.

"Злата дуже боїться крові. Коли вона мене побачила, думала, що я помираю, і лише просила "Мама, говори, давай будемо говорити, треба говорити", – розповідає Ярослава.

Їхній будинок горів, але сім’ї вдалося вибратися з їхнього четвертого поверху та спуститися вниз. Їхню машину розтрощило, два сусідніх під’їзди згоріли вщент, а сім’я лишилася без житла. Наступні два дні після трагедії Злата зовсім не розмовляла. А потім – замкнулася в собі. Мати не впізнавала доньку: комунікабельна дівчина стала мовчазною та перестала посміхатися.

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"Злата навіть відмовилася забирати з того будинку свої улюблені іграшки", – розповідає Ярослава.

Під’їзд, у якому жила сім’я, наразі у аварійному стані, але зайти у квартиру можна. Втім дитина не хоче навіть підходити до свого колишнього будинку. Каже – після таких відвідин вона не може спати.

Злата

Як стрес впливає на сон

Повномасштабне вторгнення серйозно впливає на сон у дітей. Стрес, тривожність і страх можуть спричинити проблеми зі засинанням, викликати жахіття та спричиняти неспокійний сон. Постійний шум і небезпека також можуть призвести до порушень сну та негативно вплинути на психологічне здоров'я дітей, говорить спеціалістка.

Стрес впливає на сон, як і дітей, так і дорослих. Річ у тім, що гормон стресу, який виділяється під час стресової реакції кортизол та інші гормони стресу зменшує вироблення мелатоніну – гормону, який відповідає саме за сон.

"Це не може не впливати на сон, тому що стрес впливає на весь наш організм. Через надмірний стрес можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям, дитина може стати дратівливою, поводити себе не так, як раніше", – запевняє фахівчиня.

Поганий сон напряму впливає на психіку дитини: "Відбувається перезбудження нервової системи, переважають гормони стресу. Це може привести до багатьох хвороб. Недосип також впливає на емоційний стан".

Якщо дитина отримала психологічні травми, спричинені війною

Якщо дитина пережила важкий травмуючий досвід, наприклад, окупацію, сильні обстріли, або втрату батька чи мами на війні й тепер погано спить, Антоніна Сорочинська радить звернутися до спеціаліста.

За її словами, дуже часто симптоми дитини – це симптом сім'ї. Мовляв, коли у батьків високий рівень тривоги, дитина несвідомо перебирає її на себе.

"Це особливо стосується маленьких дітей, вони, як губка, всмоктують переживання батьків. Я часто бачу, що, коли дитина тривожиться, має проблеми зі сном, то скоріш за все, у батьків також є тривожність, вони перебувають у стані стресової реакції. Тому у більшості випадків важливо працювати з сім'єю, а не лише з самими дітьми. Стабільні батьки – це стабільні діти, тому важливо звернути увагу на свій емоційний стан", – говорить психологиня.

У таких випадках допомагає пісочна терапія, ігротерапія, казкотерапія, глинотерапія. Старшим дітям допомагають стабілізаційні техніки, когнітивно-поведінкова терапія, що теж можна поєднувати зі згаданими техніками вище, додає спеціалістка.

Вечірні ритуали для режиму дитячого сну

Іноді батьків можуть лякати розповіді своїх дітей про тривожні думки. Але якщо дитина малює свої страхи, монстрів, темні кольори – це добре, так вона "перетравлює" ті тривожні образи та думки, які її турбують, зауважує психологиня.

За її словами, важливо, аби у батьків був емоційний контакт з дітьми. Якщо ж у дитини є проблеми зі сном, то вона радить ввести ритуали підготовки до сну. Вони допомагають дитині встановити регулярну рутину і розуміти, що певні дії перед сном завжди повторюються, а мама чи то тато завжди будуть поруч зранку. Також відчуття близькості з батьками заспокоює дитину та готує її до сну.

Що ж саме це будуть за ритуали – варто відштовхуватися від вподобань та інтересів дітей. До прикладу, це можуть бути спільні вправи, малювання, читання казок, колискові чи масаж. Психологиня наголошує, що навіть звичайне спілкування перед сном знизить рівень тривожності у дітей.

"Мамин голос – добре заспокоює дитину. Емоційний контакт перед сном дуже важливий. Ритуали зближують батьків з дітьми та допомагають з поганим сном", – додає вона.

Що робити, якщо дитині сняться жахіття

Іноді до проблем з безсонням додаються й нічні жахіття. Якщо ж дитина прокинулася від поганих сновидінь та налякалася, то психологиня радить бути у такі моменти поруч з дитиною, аби вона відчула, що є на кого покластися. У таких ситуаціях, зазначає вона, можна просто потриматися за руку, обійняти та поговорити. Також вона радить декілька вправ, які допоможуть у таких випадках.

"Коли дитині сняться жахіття, запропонуйте їй намалювати цей сон, чи ту фігуру, яка налякала. Потім запропонуйте придумати завершення історії з хорошим кінцем та намалювати її. Якщо ж дитина не любить малювати, то можна просто проговорити з нею цей хороший кінець сну. Т

акож хороша вправа "безпечне місце", коли дитина уявляє безпечне місце, де все добре. Запитайте її, що вона бачить навколо, що відчуває, кого бачить поряд. Ця вправа також допомагає, що коли у дитини є проблеми зі страхами. Те, що ви поряд, коли дитині наснився поганий сон – це вже терапевтично", – говорить спеціалістка.

Психологиня запевняє, що позбутися нічних жахіть цілком реально. Найголовніше – аби була підтримка батьків. За її словами, подолати нічні жахіття допоможуть вечірні ритуали, режим сну, проведений якісно час батьків з дитиною.

Коли варто йти до спеціаліста

За словами психологині, поганий сон може бути наслідком тривожних розладів. Окрім того, можуть бути й інші "сигнали": перезбудженість, агресивність, істерики, апатія замкненість, плач. Такі прояви є сигналом, коли треба звертатися до психолога.

"Дуже важливо не боятися звертатися за допомогою до психологів. Така допомога буде дуже необхідною для дитини. Іноді ми не можемо надати дитині повноцінну підтримку, не можемо бути контейнером її переживань. Тоді ми можемо звернутися за допомогою", – додає фахівчиня.