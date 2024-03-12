Креми vs зморшки. Правда і міфи про догляд за шкірою від дерматологині

Шкіра – найбільший орган нашого тіла. Однак багато людей свідомо чи несвідомо нехтують правильним доглядом за нею.

Дехто вважає, що висипи "пройдуть самі" або з допомогою "перевіреної роками" календули. Інші в гонитві за ідеальним станом і тоном шкіри скуповують десятки "чудодійних" баночок, якими переповнені полиці магазинів.

Хто все ж задумується над пошуком дієвого догляду, має пройти крізь натовп псевдоекспертів із соцмереж.

Щоб розібратися у темі догляду за шкірою, "УП. Життя" поспілкувалася з дерматологинею, авторкою книги про догляд "Історія шкіри" Анастасією Мельник й дізналася:

які бувають типи шкіри та як їх визначити;

як має виглядати правильний догляд і що до нього входить;

головні правила використання антивікових засобів;

популярні міфи про догляд.

Далі – її пряма мова.

Які існують типи шкіри?

Єдиної світової класифікації типів шкіри не існує. Заведено виділяти два основних – жирний та сухий. Вони, своєю чергою, діляться далі.

Жирні типи – це власне жирна та комбінована шкіра.

Жирний тип характеризується повсюдними видимими порами, комбінований – наявністю декількох ділянок з ними.

Сухі типи можна поділити на сухий та нормальний.

У сухої шкіри збіднений ліпідний шар, через що людина часто страждає від сухості та зневоднення. При нормальному типі шкіра чудово функціонує самостійно – вона не має активних пор, достатньо зволожена та стійка до зміни температури.

Зважаючи на ці характеристики, стають зрозумілими основні правила догляду для кожного типу. Жирну шкіру треба збалансувати, щоб прибрати надмірне вироблення себуму – шкірного сала. Тому вона потребує активного очищення – не тільки під час умивання, але й за допомогою спеціальних очищувальних масок. Також можна використовувати засоби для себорегуляції, наприклад, із цинком, ніацинамідом або кислотами.

Сухий тип шкіри потребує постійного відновлення ліпідного шару та бар'єрних функцій шкіри.

Догляд за комбінованим типом у різні пори року повинен виглядати по-різному. Влітку така шкіра активно виділяє себум, а взимку може бути пересушеною.

Шкіра з видимими порами Oporty/Depositphotos

Як визначити свій тип шкіри?

Визначити тип шкіри можна самостійно – треба лише поглянути у дзеркало. Якщо у вас всюди видимі пори – це жирний тип. Якщо є ділянки й без видимих – комбінований. Поодинокі пори, наприклад, на носі, підборідді або чолі, вказують на нормальний тип шкіри. У разі, якщо взагалі немає видимих пор, є схильність до сухості та до проблем із лущенням і стягнутістю – це суха шкіра.

В інтернеті є популярний "лайфхак" для визначення типу шкіри – прикласти до обличчя серветку й подивитися на кількість шкірного сала на ній. Однак він фізіологічно не виправданий. Зміна пори року або гормональні порушення здатні збільшити активність виділення себуму, тому результати можуть виявитися неправильними.

Коли варто починати доглядати за шкірою та які етапи існують?

Оптимальний вік для введення базового догляду – 11-12 років. Це пубертатний період, тому в цей час на шкірі починають проявлятися гормональні зміни. Відбувається активне продукування шкірного сала. Дівчата у цьому віці можуть почати наносити макіяж, який треба правильно змивати.

Часто підліткам достатньо очищення та зволоження. Сироватки потрібні лише у випадку лікування, наприклад, акне.

Для дорослих людей зазвичай застосовується догляд із чотирьох етапів.

Зранку – це очищення, тонізація, зволоження та захист від сонця.

Ввечері – очищення, тонізація, етап активної роботи та зволоження.

Частіше найбільшу концентрацію активних компонентів мають сироватки, тому на третьому етапі використовуються саме вони.

Двоетапне очищення, тобто міцелярна вода або гідрофільна олія та засіб для умивання, потрібне тільки тоді, коли дійсно є що змивати. Якщо у вас макіяж або ви постійно протягом дня користувалися сонцезахисним кремом – тоді воно обов’язкове.

Гідрофільну олію, популярну в соцмережах, насправді потребують також не всі. Більш універсальним вибором для демакіяжу є саме міцелярна вода – це максимально нейтральний засіб. Гідрофільну олію можна спробувати, якщо треба прибрати дуже активне виділення себуму. Однак це не панацея, адже саме вона часто стає причиною появи висипів та комедонів.

Варто також пам’ятати, що догляд – це не про медицину, а про естетику. Звісно, якщо у вас немає проблеми, яка потребує лікування. Все, що належить до категорії "екстра", не є обов’язковим. Наприклад, якщо вистачає зволоження від крему, то необов’язково наносити ще й зволожувальний тонік.

Крім того, майже всі засоби, які можна придбати самостійно, працюють лише на поверхні. Якщо нанести більше ніж потрібно, це ніяк не відобразиться на шкірі ані на наступний день, ані через два роки.

Зволоженість, безпроблемність, відсутність висипів, свербіння й подразнення – це ознаки хорошого догляду. У такому випадку нічого не потрібно змінювати або додавати.

Варто також наголосити, що догляд за жіночою та чоловічою шкірою нічим не відрізняється. Визначальними є лише її тип і характеристика. Зазвичай доглядові "засоби для чоловіків", підлаштовані під грубу жирну шкіру, яка провокується більшою кількістю тестостерону. Однак далеко не для всіх чоловіків це релевантно. Через орієнтацію на гендерно марковані банки шкіра може навіть постраждати.

Які компоненти входять у доглядові засоби?

Варто розділяти активні та дієві компоненти. Наприклад, гіалуронова кислота і центела є дієвими – вони не подразнюють шкіру й добре працюють над зволоженням та заспокоєнням.

Активні компоненти – це ті, що подразнюють шкіру, адже направлені на порушення клітинних зв’язків у її поверхневому шарі. Тому вони часто мають обмеження для використання.

Зараз дуже популярні ретиноїди: адапален – для лікування акне, ретинол – проти вікових змін. Вітамін С, своєю чергою, стимулює клітину виробляти власні компоненти – він працює з пігментацією та вирівнює тон шкіри. Бензоїл пероксид також застосовують у боротьбі з акне. Кислоти загалом працюють з відлущенням, однак кожна з них має особливі додаткові функції.

Активні компоненти дуже погано поєднуються між собою. Тому краще обирати один із них в одну доглядову рутину.

Підбираючи активні компоненти самостійно, варто пам’ятати про ризик нашкодити собі. Якщо немає хвороби – спробувати можна. В іншому разі варто звернутися до лікаря.

Які косметичні засоби є дієвими, а які – маркетинговими?

Дієві засоби для шкіри – це не завжди дорого. Ймовірніше, вони будуть із середнього цінового сегмента. Однак вартість сильно залежить від компонентів. Багато засобів можна знайти у звичайній аптеці й вони будуть дійсно дієвими.

Якщо говорити про хороший ретинол, він буде досить дорогим. Це активні подразливі молекули, які важко стабілізувати й зробити приємними для шкіри. Так само і пептиди – вони мають бути вартісними. Саліцилова кислота навпаки може бути досить бюджетною.

Те, що треба для лікування – акне, пігментації – зазвичай коштує не дуже дорого. Якщо це засіб для естетики, часто доводиться переплачувати.

Є низка суто маркетингових продуктів, які прижилися серед споживачів. Патчі для очей – це маркетинг. Вони нічим не кращі за крем. Сюди ж відносяться тканинні маски – це звичайна сироватка, просто вже нанесена на маску. Так само пади – це диск, просочений тоніком.

Загалом все, що має працювати лише внаслідок певної технології нанесення, а не за допомогою складу, є маркетингом.

Маркетинговими є також засоби з конкретними віковими маркуваннями – 30+, 40+, 50+ тощо. Шкіра у декількох 30-річних людей може дуже сильно відрізнятися – є різні типи шкіри, її стани. Ці позначки зроблені для того, щоб людина, відчуваючи приналежність до вікової групи, вибрала конкретний засіб.

Що треба знати про антивіковий догляд?

Антивіковий догляд має залежати від того, як ви уявляєте вашу шкіру у майбутньому. Якщо вас влаштовують поодинокі зморшки, однак турбує тон обличчя та пігментація, варто постійно користуватися сонцезахистом. Чим менше травмована шкіра у молодості, тим краще вона буде виглядати у старості.

Якщо ви турбуєтеся про зморшки, популярним рішенням проти них буде ретинол та кислотні пілінги. Їх краще застосовувати, починаючи з 35 років.

Попередити появу мімічних зморшок доглядовими засобами неможливо. Навіть якщо завчасно почати користуватися ретинолом, вони все одно сформуються. Зморшки виникають не тільки в епідермісі, а й у м'язовому шарі, тому жоден крем у цьому випадку не допоможе. Коли ретинол використовують 20-річні для попередження зморшок – це марна трата грошей і часу.

До антивікових компонентів також входить більшість пептидів. Це молекули, які дають шкірі сигнал, наприклад, синтезувати певну речовину, якої їй не вистачає. Вони можуть проникати глибоко, при цьому не спричиняючи подразнень. Тому пептиди здатні давати повільний, але ефективний вплив. Наразі науковці активно працюють над удосконаленням засобів на їхній основі.

Загалом косметичні засоби чудово працюють із тьмяністю шкіри, налипанням ороговілих частинок, погіршенням природного відлущення. На все, що глибше за епідерміс, вони мають слабкий вплив. Якщо людина є прихильником тренду на "беззморшкувате лице", то в такому випадку найкраще їй допоможуть ін’єкції.

Чи безпечні народні засоби у догляді за шкірою?

Народні засоби для догляду за шкірою ні в якому форматі не можна назвати безпечними. Народні засоби – це ніби бажання відкинути все те нове й хороше, що створили науковці. Люди, які роблять медові чи лимонні маски, зазвичай отримують опіки.

Найменше страждають ті, хто притирається ромашкою. Часто люди заварюють її вдома й наносять на лице для заспокоєння. Якщо немає нічого іншого й ситуація екстра, то це допускається. Однак у випадку аптечної ромашки, не можна бути впевненим, що саме до неї домішали й чи не росла вона біля дороги. Тому існує ризик забрудненості.

Взагалі в ромашці є одна-єдина молекула, яка працює на заспокоєння – азулен. Саме її в дієвій концентрації додають у косметичні засоби. Якщо заварити літр ромашки, відсоток азулену в ньому буде невідомий. А інші компоненти для заспокоєння просто безсильні.

Так само з центеллою та алое. Їхні дієві молекули витягують, очищають та роблять безпечними – треба просто взяти й користуватися.

Існує загальна тенденція, що люди часто приписують властивості певним продуктам, яких вони не мають. "Після" не означає "внаслідок". Якщо у вас раптом з’явилися висипи без явної причини, то так само швидко вони й пройдуть. І справа не в календулі чи алое.

Які існують міфи про догляд за шкірою?

Перший міф – корейська косметика для корейців. Та, що приїжджає до нас, орієнтована на експорт й часто в самій Кореї навіть не продається. Її можна назвати частиною культурної експансії на рівні з к-попом і дорамами.

Так, корейська косметика, наприклад, гірше лікує акне, тому що в азійців ця проблема не така популярна. Однак із висвітленням, заспокоєнням, пігментацією, зволоженням вона працює чудово.

Другий міф – косметика завжди має бути дорогою і професійною.

Третій – засоби треба купувати всією лінійкою. Зазвичай це теж неправда. Лінійки рідко бувають збалансованими – часто вони або лише базові, або тільки активні.

Четвертий міф – всі засоби мають бути одного бренду. Будь-яка фірма має свої "зірки" й перехідні продукти. Тому краще міксувати.

П’ятий міф – "карта висипів". Висипи над бровами ніяк не пов’язані з проблемами із серцем, а на носі – з підшлунковою залозою.

Як варто доглядати за тілом?

Шкіра тіла не потребує такого ретельного догляду, як обличчя. Вона значно щільніша та стійкіша. Тіло варто очищувати декілька разів на тиждень. Вам не треба душ кожного дня, якщо ви не працюєте на брудній роботі. Вистачить простих гігієнічних процедур.

Краще для очищення підбирати аптечні засоби, особливо якщо є певні дерматологічні проблеми. Вони майже не мають віддушок, тому максимально гіпоалергенні. Якщо ж у вас відсутні захворювання і ви любите аромати, підійде і звичайний гель для душу.

Зволожувати шкіру тіла варто за запитом. Якщо проявів сухості немає, то це і не є обовʼязковим.

Як війна впливає на шкіру?

Війна – це завжди стрес. А стрес загострює ті проблеми, до яких шкіра має схильність. Якщо у вас у дитинстві був атопічний дерматит, війна з високою ймовірністю його проявить. Не обов’язково атопічний, може розвинутися, наприклад, контактний. Якщо ви мали періодичні висипи, війна дасть їм загострення. Дуже багато людей з акне отримали рецидиви – навіть ті, хто був у ремісії роками. Також можуть загострюватися псоріази, розацеа, екземи, всі хронічні дерматози.

Змінювати свій звичайний догляд треба з огляду на конкретний прояв. Наприклад, якщо виникла екзема або атопічний дерматит, треба обирати гіпоалергенні засоби без ароматизаторів та активних компонентів.

Якщо специфічних проявів та супутніх хвороб немає, варто додати у догляд антиоксиданти. Стрес руйнує наші клітини, тому треба допомагати їм відновлюватися. Краще звернути увагу на засоби із зеленим чаєм, вітаміном С, ресвератролом.

У випадку стресу треба працювати не тільки зі шкірою, а й з організмом в цілому. Якщо у вас постійний недосип, навіть найліпший крем у світі не допоможе прибрати його прояви.

Загалом найкраще, що можна зробити для своєї шкіри – певною мірою дати їй спокій та зайнятися організмом. Йдеться про додатковий сон, спокійні види спорту, як-от ходьба, пілатес, йога, повільні танці. Тобто, все, що допоможе сповільнитися і знизити рівень стресу, буде позитивно відображатися на шкірі. Це саме той випадок, коли модифікація способу життя буде грати набагато більшу роль, ніж те, що ви на себе мастите.

Також добре на шкіру впливає здорове, збалансоване харчування. Вітаміни, своєю чергою, допоможуть лише тоді, якщо дійсно є їхній дефіцит в організмі. Популярні комплекси "для шкіри, волосся і нігтів" найчастіше не дають ніякого результату.

Якщо ви за певних причин не маєте доступу до свого звичного догляду, варто звернути свою увагу на базові продукти. За можливості, спробувати дістати очищення і зволоження. Найкраще – серед аптечних засобів.

Активна зміна засобів, води, харчування, звичок шкірі не подобається. Вимушений переїзд – це стресовий фактор, тому краще обирати максимально гіпоалергенні засоби, які не подразнюють. І варто дати шкірі трохи часу адаптуватись до нових умов – цей процес дуже важливий. Вже через деякий час ви почнете розуміти, чого потребує ваша шкіра в нових реаліях життя.

Військові на фронті дуже часто зіштовхуються із дерматологічними проблемами. Зокрема, з грибковими інфекціями. Вони не завжди мають можливість змінювати шкарпетки й взуття, через що виникає надмірна вологість. Також часто через порушення гігієни виникає себорейний дерматит.

У багатьох через стрес і недосип, помножені на 10 у порівнянні з цивільними, загострюються старі дерматологічні проблеми. Нерідко це стосується саме псоріазу.

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Що має входити до "тривожної дерматологічної косметички"?

Для непередбачуваних випадків варто завжди мати вдома "тривожну дерматологічну косметичку". Вона має містити засоби:

для загоєння;

подібні до аптечного "Судокрему", які також можуть загоювати й працювати з поодинокими висипами;

місцеві від алергії;

від опіків;

звичайний вазелін, який може зволожувати сухі ділянки шкіри або захищати від морозу.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"