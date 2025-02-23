Кожна година підвищує ризик: як час за гаджетами впливає на появу короткозорості у дітей

Кожна година перед екранами підвищує ризик появи короткозорості у дітей – вчені

Кожна година, яку діти проводять перед екранами гаджетів, підвищує ризик виникнення короткозорості.

Таких висновків дійшли південнокорейські вчені у своєму аналізі, опублікованому в науковому журналі JAMA Network Open, пише The Guardian.

Раніше дослідження показало, що до 2050 року близько 40% дітей і підлітків у всьому світі страждатимуть на міопію – короткозорість.

Хоча генетика відіграє роль у розвитку цього захворювання, існують й інші фактори, які підвищують ризик появи недуги. Зокрема, недостатність свіжого повітря та тривале зосередження на близько розташованих предметах.

Нещодавно корейські вчені проаналізували 45 досліджень, в яких вивчався вплив цифрових пристроїв на зір. У цих наукових роботах містяться дані 335,5 тисяч учасників – переважно дітей, підлітків та молоді.

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Результати аналізу показали, що збільшення часу щоденного перебування перед екраном на годину підвищує ризик виникнення короткозорості на 21%.

Для тих, хто вже страждає на міопію, додаткова година перед гаджетом на 54% збільшує ймовірність погіршення перебігу хвороби.

Також вчені проаналізували різні варіанти кількості проведеного часу перед екраном. Одна година на день підвищує ризик появи короткозорості на 5%, а чотири години – на 97%.

Чіткого зв'язку між короткозорістю та використанням екрана менше за одну годину на день науковці не знайшли. За їхніми словами, це свідчить про потенційний "поріг безпеки".

Однак аналіз має певні обмеження, адже деякі дослідження спиралися на самозвіти про короткозорість. Також команда не аналізувала, як часто учасники займалися іншими видами діяльності.

Нагадаємо, вчені вважають, що найкращим способом запобігти погіршенню короткозорості є проведення часу на свіжому повітрі.