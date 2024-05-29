Епідемія короткозорості: які методи пропонують науковці для профілактики захворювання в дітей

Найкращим способом запобігти погіршенню короткозорості вважають проведення часу на свіжому повітрі. Однак учені шукають й інші інструменти допомоги хворим на міопію.

Як повідомляє Nature, пандемія COVID-19 вплинула на форму очних яблук дітей. Помітні анатомічні зміни призвели до збільшення випадків міопії у дітей.

Що таке короткозорість?

Міопія (також відома як короткозорість) – поширене захворювання, за якого людина не може чітко бачити предмети, розташовані далеко. Це спричинено тим, що в стані спокою око фокусує зображення віддаленого об’єкта перед сітківкою, а не на ній, як це відбувається у здорової людини. Як правило, очні яблука короткозорих мають більш видовжену форму і мають більшу схильність до відшарування сітківки.

Сильна міопія також може бути спричинена іншими проблемами очей, зокрема ураженнями сітківки або судинної оболонки.

Як COVID-19 вплинув на поширення короткозорості?

Пандемія коронавірусу витіснила реальні класи та ігрові майданчики з життя дітей, на їхнє місце прийшли віртуальні зустрічі та цифрові пристрої. Відтак вони почали значно більше витрачати часу на те, щоб дивитися на об’єкти поблизу, що змусило очі адаптуватися і змінити анатомію очей на більш видовжену.

Наразі понад 30% населення планети мають міопію, за прогнозами науковців, до 2025 року число зросте до половини людства.

Які методи профілактики пропонують науковці?

Дослідження демонструють, що кращим рішенням для стримування погіршення короткозорості є активний відпочинок на свіжому повітрі в дитинстві – у той період життя людини, коли зміни в структурі очей можуть відбуватися найбільш активно.

Рандомізовані дослідження зі Східної Азії показали, що приблизно одна година додаткової перерви на свіжому повітрі щодня може помітно знизити поширеність короткозорості. Однак науковці досі не знають напевно механізм такого позитивного впливу.

Однак не завжди є можливість використання цього способу, зокрема через обмежений доступ до зелених насаджень або особливе зосередження дітей на академічних досягненнях.

Учені вважають, що нечасті прогулянки можна надолужити шляхом залучення більшої кількості освітлення. Тож вони перевіряють, наскільки обладнання класних кімнат склом, освітлювальними установками допомагає підтримувати показники зору.

Дослідження 2015 року показало, що оснащення класних кімнат більш яскравими, ніж зазвичай, світильниками на стелі, а також лампами для класної дошки значно зменшили захворюваність на короткозорість серед учнів початкових і середніх шкіл у північно-східному Китаї – з 10% на початку знизився лише до 4% за один рік.

Інші науковці вважають, що запобігти погіршенню міопії можна через збагачення текстури об’єктів, за якими спостерігає дитина. Зокрема у дитячі приміщення додають шпалери природи, зокрема малюнки парків з рослинністю та тваринами, а також розмальовують стелі так, щоб вони нагадували небо.

Крім того, дослідники використовують направлення світла безпосередньо в очне яблуко. Варіантами такої терапії є використання спеціальних окулярів, які випромінюють синьо-зелене світло, а також схожого на мікроскоп пристрою, який випромінює довгохвильовий лазер прямо в очі.

Перший спосіб показав ранні перспективи у лікування короткозорості, але його довгострокові переваги та недоліки ще невідомі.

Профілактика міопії за допомогою другого способу здобула широку популярність у Китаї. Її випробування продемонструвало, що діти з високим ризиком розвитку короткозорості, які отримували таку терапію, мали вдвічі менше шансів погіршення міопії після.

Водночас фахівці висловлюють занепокоєння щодо безпечності подібних пристроїв, через ризик термічного ушкодження сітківки.

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