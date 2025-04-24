7 поширених міфів про протипокази до донації крові

Гепатит не завжди є протипоказанням до донорства крові

Донорська кров – цінний ресурс, який може врятувати життя. В умовах повномасштабної війни, коли українці значно частіше зазнають поранень, потреба в донорських переливаннях зростає в рази.

Однак через помилкові переконання про протипоказання до донорства деякі люди можуть відмовитися від корисної справи. Фахівці ДонорUA розвінчали поширені міфи про донацію крові.

Гепатит типу А

Донорами крові не можуть бути люди, які мають діагностований гепатит типів B та C, оскільки ці види хвороби здатні передаватися через кров.

Однак тип A не може поширюватися через донацію. Якщо людина перехворіла без незворотних наслідків для здоров'я, то може безпечно здавати свою кров.

Міопія, або короткозорість

Раніше люди вважали, що пацієнтам з високим ступенем міопії (за зниженої гостроти зору понад шість діоптрій) небезпечно ставати донорами крові, адже це нібито спровокує відшарування сітківки. Попри це поширене переконання, досі жодні дослідження не підтвердили цю ідею. Відтак короткозорість не включена до переліку протипоказань.

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Менструація

У деяких місцях донації охочим здати кров не радять робити це під час менструації, а також упродовж найближчих п'яти днів до та після цього періоду. Однак, згідно з рекомендаціями МОЗ, період менструації не є протипоказом для донації.

Фахівці кажуть, що жінки, які гарно почуваються в ці дні і мають незначну кровотечу, можуть не відкладати здачу крові.

Лактація

Як відомо, в організмі жінки молоко утворюється з крові. Попри це в період лактації матері можуть бути донорами, якщо після пологів минуло щонайменше шість місяців.

Видалений жовчний міхур або апендикс

Люди, які пережили видалення більшості органів, не можуть здавати кров для донорства, однак це правило не стосується жовчного міхура та апендикса.

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Якщо оперативне втручання не погіршило загальний стан здоров'я, кров можна здавати через шість місяців після процедури з видалення цих органів.

Наявність пірсингу чи татуювань

Схоже до хірургічних втручань – стати донором крові можна через шість місяців після процедури пірсингу чи нанесення на шкіру тату.

Вакцинація

Протипоказом до донації крові вважають період перших чотирьох тижнів після щеплення "живими" вакцинами, тобто такими препаратами, які містять сильно ослаблені віруси та бактерії. В інших випадках після вакцинації люди можуть здавати кров навіть на наступний день, якщо ліки не викликали побічних дій чи ускладнених реакцій.

Раніше ми розповідали, хто може здавати кров та як часто це дозволено робити.