Синдром старшої доньки: що це та як він впливає на особистість і поведінку в майбутньому

Що таке синдром старшої сестри та як він впливає на особистість в майбутньому

Якщо ви старша дитина в родині, то, з великою ймовірністю, вам доводилося дбати про молодших братів чи сестер, допомагати з домашніми обов’язками та брати на себе більше відповідальності.

Внаслідок цього в дорослому віці ви можете мати загострене відчуття відповідальності та посилену тривожність – це називають синдромом старшої доньки, пише Cleveland Clinic.

Психологиня Кейт Ешлеман розповіла, як він впливає на особистість, поведінку та майбутнє.

Що таке синдром старшої доньки

За словами Кейт Ешлеман, синдром старшої доньки не є справжнім діагнозом чи розладом психіки. Цей термін є умовним та стосується особливостей і життєвого досвіду первістків, зокрема доньок.

"Вам може здаватися, що у вас не було повноцінного дитинства або що його "вкрали", поклавши додаткові обов'язки та відповідальність", – пояснила фахівчиня.

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Більше того, навіть якщо у вас є старший брат, то все одно можете відчувати деякі риси, характерні для цього синдрому.

"Це може бути пов'язано з гендерними стереотипами та роллю жінки в домі. Навіть якщо є старший син, то історично склалося так, що більшість домашніх обов'язків покладають на жінок", – зазначила Ешлеман.

Як свідчать результати досліджень, у доньок-первістків дозрівання проходить швидше.

"Скажімо, мати працює на двох роботах. Це впливає на неї і під час вагітності, і після народження дитини. Старша донька може стати основним опікуном для інших братів і сестер. Тоді виникають стреси, які можуть спричинити раннє статеве дозрівання надниркових залоз", – розповіла психологиня.

Ознаки синдрому старшої доньки

Старші доньки можуть бути більш схильними до прояву таких деяких характеру, як-от:

відповідальність;

незалежність;

емпатичність;

турбота;

перфекціонізм;

стресостійкість;

сильна тривожність;

потреба догоджати іншим.

"Існує ймовірність того, що перебування в цій ролі може вплинути на майбутні стосунки і на характер у цілому. Є припущення, що у старших дочок спостерігається підвищений рівень ризику розвитку розладів особистості.

Але є й позитивні моменти. Наприклад, дослідження свідчать, що дівчатка-первістки мають більше шансів на успіх серед усіх братів і сестер та частіше обіймають керівні посади", – пояснила психологиня Кейт Ешлеман.

Чи можна подолати синдром старшої доньки та як це зробити

Як розповідає експертка, ми не здатні змінити порядок свого народження, але можемо прийняти наше дитинство, зокрема те, як воно вплинуло на становлення особистості.

Кейт Ешлеман рекомендує:

Виконувати "домашнє завдання". Для подолання синдрому можна використати різні ресурси, як-от книги чи подкасти. Натомість якщо ви прагнете зосередитися на чомусь одному (до прикладу, перфекціонізм чи тривожність), то можна працювати у цьому напрямку.

Подумати про свою особистість. Зокрема про риси характеру, якими ви пишаєтеся чи захоплюєтесь, а які – хотіли б змінити чи вдосконалити. Це допоможе проаналізувати поведінку та зрозуміти її причини.

Звернутися до спеціаліста. Обговорити проблему з психологом – теж варіант допомогти собі та розібратися у своїй поведінці.

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