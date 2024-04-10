Прифронтові лікарні в пріоритеті: Ляшко розповів, як розподілятимуть держкошти на укриття

Прифронтові лікарні в пріоритеті на держкошти для будівництва укриттів

З державного бюджету виділили 1 мільярд гривень для будівництва укриттів у медичних закладах до кінця 2024 року.

Серед поданих заявок в пріоритеті будуть лікарні з прифронтових територій, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Пріоритет у розподіленні коштів надаватиметься медичним закладам, розташованим ближче до територій активних бойових дій, де Росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру і де потреба в укриттях – найбільш критична", – заявив міністр Віктор Ляшко.

Він додав, що це лише перша хвиля фінансування і міністерство продовжить пошук коштів для того, щоб "медичні заклади були не тільки осередками допомоги та підтримки для пацієнтів, але й безпечним простором, де кожен може почуватися захищеним у будь-якій ситуації".

Щоб отримати держфінансування для будівництва або модернізації укриттів, обласні військово-цивільні адміністрації мають до 1 травня зібрати інформацію про готові до реалізації проєкти укриттів у лікарнях спроможної мережі.

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До 15 травня необхідно подати заявки в МОЗ у порядку їхньої пріоритетності:

територіальна наближеність медзакладу до території активних бойових дій;

наявність у медзакладі автономного опалення, автономного водопостачання, автономного джерела електропостачання;

наявність договору з НСЗУ за пакетами: "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій".

Субвенція спрямовуватиметься не тільки на нове будівництво, але й на:

реконструкцію;

реставрацію;

капітальний ремонт сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення.

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Крім того, визначено чіткі умови, за яких виділятиметься субвенція:

Медзаклад належить до спроможної мережі. Проте для регіонів, де вона ще не сформована (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та АР Крим), власник медзакладу має надати обґрунтування пріоритетності реалізації проєкту. У медзакладі немає захисних споруд цивільного захисту або ж поточні умови вимагають капремонту, реставрації чи реконструкції. Проєкт завершиться до 31 грудня 2024 року. Медзаклад має затверджену проєктну документацію, а також позитивний висновок її експертизи. Проєкт реалізується лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.

Медзаклад належить до спроможної мережі. Проте для регіонів, де вона ще не сформована (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та АР Крим), власник медзакладу має надати обґрунтування пріоритетності реалізації проєкту.

У медзакладі немає захисних споруд цивільного захисту або ж поточні умови вимагають капремонту, реставрації чи реконструкції.

Проєкт завершиться до 31 грудня 2024 року.

Медзаклад має затверджену проєктну документацію, а також позитивний висновок її експертизи.

Проєкт реалізується лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.