"Датчик холоду": вчені знайшли білок, який дозволяє людям відчувати низькі температури

Вчені виявили білок, за допомогою якого люди відчувають холод

Вчені знайшли білок, який дозволяє людям та іншим ссавцям відчувати холод. Він має допомогти зрозуміти, чому при деяких хворобах низькі температури сприймаються надто болісно.

Про це повідомляє Medical Xpress із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Neuroscience.

"Пошук цих температурних сенсорів почалося понад 20 років тому, коли було відкрито білок TRPV1, який сприймає тепло.

Різні дослідження знайшли білки, які реагують на гарячу, теплу і навіть прохолодну температуру, але ми не могли підтвердити, що вони сприймають температуру нижче ніж 60 градусів за Фаренгейтом (15,5°C – ред.)", – розповів співавтор дослідження Шон Сюй.

У 2019 році під його керівництвом вчені ідентифікували перший білок-рецептор холоду у міліметрових черв'яків виду Caenorhabditis elegans.

Ген, який його кодує, еволюційно зберігся у багатьох видів, зокрема в людей і мишей. Тому ця знахідка стала початком дослідження сенсора холоду у ссавців – білка GluK2.

Дослідники з Мічиганського університету перевірили свою гіпотезу на мишах, у яких був відсутній ген GluK2 – вони не могли виробляти цей білок.

Вчені перевірили поведінкові реакції тварин на температуру та інші механічні подразники. Вони виявили, що миші нормально реагували на гарячу, теплу і прохолодну температуру, однак на сильний холод у них не було жодної реакції.

GluK2 переважно міститься в нейронах головного мозку, де він отримує хімічні сигнали для полегшення комунікації між нейронами. Але він також присутній у сенсорних нейронах периферичної нервової системи.

Ген GluK2 має родичів по всьому еволюційному дереву – починаючи з одноклітинних бактерій.

За словами Сюя, відкриття заповнює прогалину в розумінні сприйняття температури й може допомогти людям, в яких цей процес порушений. Наприклад, хворі на рак, які проходять хіміотерапію, часто мають болісну реакцію на холод.

"Відкриття GluK2 як датчика холоду у ссавців прокладає нові шляхи до кращого розуміння того, чому люди відчувають больові реакції на холод, і навіть, можливо, відкриває потенціал для лікування цього болю у пацієнтів", – зазначив дослідник.

Нагадаємо, вчені виявили білки крові, які можуть попередити про розвиток деменції.